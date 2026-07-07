İstanbul'un Göbeğindeki Tarihi Yer İçin ABD'liler Sıraya Girdi: Ünlü Dizilere Ev Sahipliği Yapıyor
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İstanbul’da Osmanlı döneminde sarraflara ev sahipliği yapan ve Emniyet Sandığı’nın ilk merkezi olarak kayıtlara geçen 300 yıllık Büyük Yeni Han, günümüzde gümüş el sanatlarının kalbi haline geldi. Tarihi yapı, dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçileri ağırlamaya devam ediyor.
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Geçmişte sarrafları barındıran tarihi yapı günümüzde zanaatkarları bir araya topluyor
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Geleneksel Türk motifleri altı ayrı branşta işlenerek dünyaya ihraç ediliyor
Devlet büyüklerinden uluslararası liderlere kadar geniş bir kitleye özel üretim yapılıyor
Estetik mimarisiyle dikkat çeken han dizi sektörünün ve sinemacıların uğrak noktası haline geldi
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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