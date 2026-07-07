İstanbul'un Göbeğindeki Tarihi Yer İçin ABD'liler Sıraya Girdi: Ünlü Dizilere Ev Sahipliği Yapıyor

Söz konusu handa üretilen özel gümüş objeler, Rusya, Azerbaycan ve Kafkas bölgesine ihraç ediliyor. Amerika Birleşik Devletleri’nden gelen turistler özellikle gümüş yemek takımları ve şamdan gibi ev eşyalarına ilgi gösterirken, sanatseverler de özel siparişler için hanı tercih ediyor. Yarım asırdır bölgede sanatını icra eden ustalar, geçmişte büyükelçileri ve başkonsolosları ağırladıklarını, Katar Emiri’nin eşi başta olmak üzere farklı ülkelerin dini ve siyasi liderlerine yüzlerce parçalık özel setler hazırladıklarını ifade ediyor.