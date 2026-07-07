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İstanbul'un Göbeğindeki Tarihi Yer İçin ABD'liler Sıraya Girdi: Ünlü Dizilere Ev Sahipliği Yapıyor

İstanbul'un Göbeğindeki Tarihi Yer İçin ABD'liler Sıraya Girdi: Ünlü Dizilere Ev Sahipliği Yapıyor

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
07.07.2026 - 17:25
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İstanbul’da Osmanlı döneminde sarraflara ev sahipliği yapan ve Emniyet Sandığı’nın ilk merkezi olarak kayıtlara geçen 300 yıllık Büyük Yeni Han, günümüzde gümüş el sanatlarının kalbi haline geldi. Tarihi yapı, dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçileri ağırlamaya devam ediyor.

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Geçmişte sarrafları barındıran tarihi yapı günümüzde zanaatkarları bir araya topluyor

Geçmişte sarrafları barındıran tarihi yapı günümüzde zanaatkarları bir araya topluyor

Tarihi kaynaklardan edinilen bilgilere göre Büyük Yeni Han, 18. yüzyılın ikinci yarısında Sultan 3. Mustafa tarafından vakıflarına gelir sağlamak amacıyla 1763 yılında inşa ettirildi. Osmanlı döneminde uzun süre sarrafların faaliyet gösterdiği han, 1868 ile 1984 yılları arasında dar gelirlilerin mallarını korumak amacıyla kurulan Emniyet Sandığı’nın ilk merkezi olarak hizmet verdi. Mimarisine zarar vermeyen iş kollarına tahsis edilen bu temiz ticaret merkezi, 2000’li yılların başından itibaren gümüş el sanatları atölyelerine ve tekstil firmalarına ev sahipliği yapmaya başladı.

Geleneksel Türk motifleri altı ayrı branşta işlenerek dünyaya ihraç ediliyor

Geleneksel Türk motifleri altı ayrı branşta işlenerek dünyaya ihraç ediliyor

Gümüş Eşya El Sanatkarları Derneği bünyesinde, han içerisindeki 70’e yakın atölyede ajur, sıvama ve kakmacılık gibi geleneksel teknikler uygulanıyor. Ustalar, geleneksel Türk ve Anadolu motiflerini işleyerek evlerde kullanılan 100’den fazla çeşit ürün ortaya koyuyor. Tarihi dokuyu merak eden yerli ve yabancı turistler rehberler eşliğinde hanı sık sık ziyaret ederken, esnaf da atölyelerin girişine çalışma anlarına ait fotoğrafları asarak zanaatı tanıtıyor. Toplam 320 dükkanın bulunduğu handa, en az 640 kişiye istihdam imkanı sağlanıyor.

Devlet büyüklerinden uluslararası liderlere kadar geniş bir kitleye özel üretim yapılıyor

Devlet büyüklerinden uluslararası liderlere kadar geniş bir kitleye özel üretim yapılıyor

Söz konusu handa üretilen özel gümüş objeler, Rusya, Azerbaycan ve Kafkas bölgesine ihraç ediliyor. Amerika Birleşik Devletleri’nden gelen turistler özellikle gümüş yemek takımları ve şamdan gibi ev eşyalarına ilgi gösterirken, sanatseverler de özel siparişler için hanı tercih ediyor. Yarım asırdır bölgede sanatını icra eden ustalar, geçmişte büyükelçileri ve başkonsolosları ağırladıklarını, Katar Emiri’nin eşi başta olmak üzere farklı ülkelerin dini ve siyasi liderlerine yüzlerce parçalık özel setler hazırladıklarını ifade ediyor.

Estetik mimarisiyle dikkat çeken han dizi sektörünün ve sinemacıların uğrak noktası haline geldi

Estetik mimarisiyle dikkat çeken han dizi sektörünün ve sinemacıların uğrak noktası haline geldi

Büyük Yeni Han, ticari öneminin yanı sıra sinema ve dizi sektörünün de odağında yer alıyor. Hafta sonları yoğunlaşan dizi çekimlerine ev sahipliği yapan tarihi mekan, sosyal medyadaki tanıtımlarla popülerliğini artırıyor. Handaki ustalar, mozaik ve pırlanta mıhlama gibi teknikleri birleştirerek iki yıllık çalışma sonucunda 19 parçalık mücevherli baston gibi nadide eserler üretiyor. Yetkililer, hanın aslına uygun şekilde restore edilmesi durumunda turizm potansiyelinin ve ürün satışlarının daha yüksek seviyelere ulaşacağını öngörüyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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