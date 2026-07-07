Bilim Dünyasını Şaşırttı: Zürafaların Toplama İşlemi Yapabildiği Öğrenildi
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Kaynak: https://www.bbc.co.uk/newsround/artic...
Doğal yaşamın en dikkat çekici canlıları arasında yer alan zürafaların, sadece fiziksel özellikleriyle değil, aynı zamanda zihinsel becerileriyle de öne çıktığı belirlendi. Barselona Üniversitesi bünyesinde yürütülen güncel bir çalışma, bu canlıların besin miktarlarını tahmin edebilmek adına temel toplama işlemlerini gerçekleştirebildiğini ortaya koydu. Uzmanlar, elde edilen bulguların hayvanlar alemindeki bilişsel yeteneklere dair ezberleri bozacak nitelikte olduğunu ifade etti.
Detaylar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Deney Kapsamında Zürafaların Besin Tercihleri Yakından İncelendi
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Matematiksel İşlemler Arasındaki Zorluk Derecesinin Değiştiği Gözlemlendi
Gelişmiş Algısal Yeteneklerin Vahşi Doğada Hayatta Kalmayı Kolaylaştırdığı Düşünülüyor
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın