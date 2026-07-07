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Bilim Dünyasını Şaşırttı: Zürafaların Toplama İşlemi Yapabildiği Öğrenildi

Bilim Dünyasını Şaşırttı: Zürafaların Toplama İşlemi Yapabildiği Öğrenildi

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
07.07.2026 - 14:45
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Doğal yaşamın en dikkat çekici canlıları arasında yer alan zürafaların, sadece fiziksel özellikleriyle değil, aynı zamanda zihinsel becerileriyle de öne çıktığı belirlendi. Barselona Üniversitesi bünyesinde yürütülen güncel bir çalışma, bu canlıların besin miktarlarını tahmin edebilmek adına temel toplama işlemlerini gerçekleştirebildiğini ortaya koydu. Uzmanlar, elde edilen bulguların hayvanlar alemindeki bilişsel yeteneklere dair ezberleri bozacak nitelikte olduğunu ifade etti.

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Kaynak

Kaynak: https://www.bbc.co.uk/newsround/artic...
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Deney Kapsamında Zürafaların Besin Tercihleri Yakından İncelendi

Deney Kapsamında Zürafaların Besin Tercihleri Yakından İncelendi

Geyik, deve ve hipopotam gibi toynaklı hayvanların miktarsal farkları ayırt edebildiği bilgisinden yola çıkan araştırmacılar, benzer bir yeteneğin zürafalarda bulunup bulunmadığını test etti. Yerel bir hayvanat bahçesinde yaşayan dört zürafa ile gerçekleştirilen çalışmada, hayvanlara ilk olarak içlerinde farklı miktarlarda havuç barındıran iki ayrı sarı kutu gösterildi. Kutuların içerikleri zürafalar tarafından incelendikten hemen sonra kapaklar kapatılarak besinler görüş alanından kaldırıldı.

Sürecin ikinci aşamasında ise uzmanlar, yeşil bir kap içerisinde bulunan ek havuçları, kapalı haldeki sarı kutulardan birine ilave etti. Zürafalar, kutulardaki son toplam miktarı net olarak görmemelerine rağmen, seçim yapmaları istendiğinde büyük bir oranla daha fazla havucun yer aldığı kutuya yöneldi. Bu durum, canlıların zihinlerinde soyut bir toplama işlemi gerçekleştirdiğine dair güçlü bir kanıt olarak kayda geçti.

Matematiksel İşlemler Arasındaki Zorluk Derecesinin Değiştiği Gözlemlendi

Matematiksel İşlemler Arasındaki Zorluk Derecesinin Değiştiği Gözlemlendi

Araştırmanın ilerleyen safhalarında, toplama işleminde başarı gösteren zürafaların çıkarma işlemi karşısında aynı performansı sergileyemediği tespit edildi. Kutulardan havuç eksiltilerek yapılan denemelerde, canlıların doğru kutuyu seçmekte zorlandığı belirlendi. Çalışma liderlerinden Iker Loidi, çıkarma işleminin toplama işlemine kıyasla çok daha yüksek bir bilişsel karmaşıklık barındırdığını, bu durumun insan zihni için de benzerlik gösterdiğini vurguladı.

Gelişmiş Algısal Yeteneklerin Vahşi Doğada Hayatta Kalmayı Kolaylaştırdığı Düşünülüyor

Gelişmiş Algısal Yeteneklerin Vahşi Doğada Hayatta Kalmayı Kolaylaştırdığı Düşünülüyor

Bilim insanları, zürafaların geliştirdiği bu sayısal algının doğrudan evrimsel avantajlarla ilişkili olduğuna dikkat çekti. Afrika savanalarında zürafaların temel besin kaynağı olan akasya ağaçlarının geniş alanlara yayılması, hangi bölgede daha zengin besin bulunduğunun hesaplanmasını zorunlu kılıyor.

Aynı zamanda sürekli olarak bölünen ve yeniden bir araya gelen dinamik sosyal gruplar halinde yaşayan bu canlıların, hem çevrelerini hem de sürü üyelerini takip edebilmeleri adına bu tür matematiksel yeteneklere ihtiyaç duyduğu belirtiliyor. Elde edilen tüm bu veriler, zürafaların vahşi doğadaki yaşam mücadelesinde zekalarını aktif bir araç olarak kullandığını tescilliyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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