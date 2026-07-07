Bilim Dünyasını Şaşırttı: Zürafaların Toplama İşlemi Yapabildiği Öğrenildi

Geyik, deve ve hipopotam gibi toynaklı hayvanların miktarsal farkları ayırt edebildiği bilgisinden yola çıkan araştırmacılar, benzer bir yeteneğin zürafalarda bulunup bulunmadığını test etti. Yerel bir hayvanat bahçesinde yaşayan dört zürafa ile gerçekleştirilen çalışmada, hayvanlara ilk olarak içlerinde farklı miktarlarda havuç barındıran iki ayrı sarı kutu gösterildi. Kutuların içerikleri zürafalar tarafından incelendikten hemen sonra kapaklar kapatılarak besinler görüş alanından kaldırıldı.

Sürecin ikinci aşamasında ise uzmanlar, yeşil bir kap içerisinde bulunan ek havuçları, kapalı haldeki sarı kutulardan birine ilave etti. Zürafalar, kutulardaki son toplam miktarı net olarak görmemelerine rağmen, seçim yapmaları istendiğinde büyük bir oranla daha fazla havucun yer aldığı kutuya yöneldi. Bu durum, canlıların zihinlerinde soyut bir toplama işlemi gerçekleştirdiğine dair güçlü bir kanıt olarak kayda geçti.