18 Yıllık Evliliği Bitince Oyun Odasına Veda Etti: Sosyal Medyayı İkiye Böldü
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18 yıllık evliliğin ardından boşanan ve evini satan bir sosyal medya kullanıcısının oyun odasından paylaştığı veda pozu interneti ikiye böldü. 'Yeni evimde böyle bir oda yapmam, hevesim uzun yıllar geri gelmez' diyen kullanıcının bu paylaşımı, kısa sürede binlerce yorum alarak büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi. 18 yıllık evlilik üzerine yapılan bu paylaşımı haklı veya haksız bulanlar sosyal medyayı ikiye böldü.
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18 yıllık evliliğin ardından boşanan ve ortak evlerini satan bir sosyal medya kullanıcısının, "oyun odasına" veda ettiği hüzünlü paylaşım kısa sürede internette gündem oldu.
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Tartışmayı başlatan paylaşım 👇
18 yıllık evliliğin üstüne yapılan vedanın oyun odasına olması tartışmanın odağında oldu.
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Paylaşımı yapan kullanıcıyı destekleyenler de çok 👇
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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