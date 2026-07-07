18 Yıllık Evliliği Bitince Oyun Odasına Veda Etti: Sosyal Medyayı İkiye Böldü

Yeni evinde artık böyle bir alan kurmayacağını ve hevesinin uzun süre geri gelmeyeceğini belirten kullanıcının bu postu, sosyal medya kullanıcılarını adeta ikiye böldü. Bir kesim boşanmanın faturasını bu odaya keserek 'koca adamın oyun oynamasını' sert bir dille eleştirirken, diğer kesim ise oyun oynamanın yaşsız bir hobi olduğunu savunarak kullanıcıya destek verdi. Yaşanan bu kutuplaşma, yetişkinlerin kişisel alanları ve hobilerinin evlilik dinamiklerindeki yeri üzerine derin bir tartışma başlattı.