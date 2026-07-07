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18 Yıllık Evliliği Bitince Oyun Odasına Veda Etti: Sosyal Medyayı İkiye Böldü

18 Yıllık Evliliği Bitince Oyun Odasına Veda Etti: Sosyal Medyayı İkiye Böldü

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
07.07.2026 - 16:06
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18 yıllık evliliğin ardından boşanan ve evini satan bir sosyal medya kullanıcısının oyun odasından paylaştığı veda pozu interneti ikiye böldü. 'Yeni evimde böyle bir oda yapmam, hevesim uzun yıllar geri gelmez' diyen kullanıcının bu paylaşımı, kısa sürede binlerce yorum alarak büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi. 18 yıllık evlilik üzerine yapılan bu paylaşımı haklı veya haksız bulanlar sosyal medyayı ikiye böldü.

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18 yıllık evliliğin ardından boşanan ve ortak evlerini satan bir sosyal medya kullanıcısının, "oyun odasına" veda ettiği hüzünlü paylaşım kısa sürede internette gündem oldu.

18 yıllık evliliğin ardından boşanan ve ortak evlerini satan bir sosyal medya kullanıcısının, "oyun odasına" veda ettiği hüzünlü paylaşım kısa sürede internette gündem oldu.

Yeni evinde artık böyle bir alan kurmayacağını ve hevesinin uzun süre geri gelmeyeceğini belirten kullanıcının bu postu, sosyal medya kullanıcılarını adeta ikiye böldü. Bir kesim boşanmanın faturasını bu odaya keserek 'koca adamın oyun oynamasını' sert bir dille eleştirirken, diğer kesim ise oyun oynamanın yaşsız bir hobi olduğunu savunarak kullanıcıya destek verdi. Yaşanan bu kutuplaşma, yetişkinlerin kişisel alanları ve hobilerinin evlilik dinamiklerindeki yeri üzerine derin bir tartışma başlattı.

Tartışmayı başlatan paylaşım 👇

Tartışmayı başlatan paylaşım 👇
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18 yıllık evliliğin üstüne yapılan vedanın oyun odasına olması tartışmanın odağında oldu.

18 yıllık evliliğin üstüne yapılan vedanın oyun odasına olması tartışmanın odağında oldu.
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Paylaşımı yapan kullanıcıyı destekleyenler de çok 👇

Paylaşımı yapan kullanıcıyı destekleyenler de çok 👇
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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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