Psikologlar Açıkladı: Çocukluğunu Sokaklarda Geçirmiş Kişilerin En Önemli Ortak Özelliği

Yapılan araştırmalar, çocukluk dönemini sokakta oynayarak ve dış mekân aktiviteleriyle geçiren bireylerin, yetişkinlik hayatlarında daha yüksek bir özgüven, yaratıcılık ve psikolojik sağlamlık seviyesine ulaştığını gösteriyor. Uzmanlar, günümüzde ekran karşısında ve kapalı alanlarda büyüyen çocukların aksine, geçmiş nesillerin serbest oyunlar sayesinde hayatın zorluklarına karşı doğal bir savunma mekanizması geliştirdiğini ifade ediyor.

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