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Psikologlar Açıkladı: Çocukluğunu Sokaklarda Geçirmiş Kişilerin En Önemli Ortak Özelliği

Psikologlar Açıkladı: Çocukluğunu Sokaklarda Geçirmiş Kişilerin En Önemli Ortak Özelliği

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
07.07.2026 - 19:07
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Yapılan araştırmalar, çocukluk dönemini sokakta oynayarak ve dış mekân aktiviteleriyle geçiren bireylerin, yetişkinlik hayatlarında daha yüksek bir özgüven, yaratıcılık ve psikolojik sağlamlık seviyesine ulaştığını gösteriyor. Uzmanlar, günümüzde ekran karşısında ve kapalı alanlarda büyüyen çocukların aksine, geçmiş nesillerin serbest oyunlar sayesinde hayatın zorluklarına karşı doğal bir savunma mekanizması geliştirdiğini ifade ediyor.

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Kaynak

Kaynak: https://tn.com.ar/sociedad/2026/07/06...
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Serbest oyun ortamları çocukların bağımsız karar alma mekanizmalarını harekete geçiriyor

Serbest oyun ortamları çocukların bağımsız karar alma mekanizmalarını harekete geçiriyor

Ebeveyn denetiminden uzak, akranlarla geçirilen saatler, çocuklara kendi kurallarını koyma ve sorunları kendi başlarına çözme fırsatı tanıyor. Sokakta yaşanan küçük anlaşmazlıklar, yetişkin müdahalesi olmaksızın çözüldüğünde, bireyin müzakere kabiliyeti ve empati yeteneği erken yaşta gelişim gösteriyor. Hazır oyuncaklar yerine çevrelerindeki nesnelerle oyun türeten çocukların üretkenlik seviyelerinde de belirgin bir artış gözleniyor.

Bilimsel çalışmalar macera odaklı oyunların yetişkinlikteki kaygıyı azalttığını ortaya koyuyor

Springer Nature tarafından yayımlanan 'Anksiyete Riskini Azaltmada Macera Dolu Oyunlar' başlıklı akademik çalışma, konunun bilimsel boyutunu gözler önüne seriyor. Yaşa uygun riskler içeren faaliyetler, çocukların belirsizlik karşısında tolerans geliştirmesini sağlıyor. Oyun esnasında yaşanan ufak yaralanmalar veya kayıplar, bireyin kriz anlarında soğukkanlı kalmasına ve mantıklı çözümler üretmesine zemin hazırlıyor.

Aşırı korumacı yaklaşım yeni neslin duygusal bağışıklık kazanmasını engelliyor

Aşırı korumacı yaklaşım yeni neslin duygusal bağışıklık kazanmasını engelliyor

Modern şehir hayatında güvenlik gerekçesiyle uygulanan yoğun ebeveyn kontrolü, çocukların hata yaparak öğrenme alanını daraltıyor. Sürekli koruma altında büyüyen bireyler, günlük yaşamın olağan sorunları karşısında daha kırılgan ve güvensiz hale gelebiliyor. Uzmanlar, günümüz şartlarında güvenli bir denge kurulması gerektiğini, çocuklara verilecek küçük sorumlulukların özgüven inşasında büyük rol oynayacağını vurguluyor.

Çocuklukta kazanılan özerklik modern yaşamın zorluklarına karşı en büyük kalkanı oluşturuyor

Çocuklukta kazanılan özerklik modern yaşamın zorluklarına karşı en büyük kalkanı oluşturuyor

Geçmişte sokaklarda edinilen deneyimler, bireylerin iş ve sosyal yaşamlarında daha esnek ve kararlı olmalarını sağlıyor. Çocuk yaşta edinilen bağımsızlık ve cesaret duygusu, yetişkinlik dönemindeki engelleri aşmada temel bir dayanak noktası işlevi görüyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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