Psikologlar Açıkladı: Çocukluğunu Sokaklarda Geçirmiş Kişilerin En Önemli Ortak Özelliği
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Kaynak: https://tn.com.ar/sociedad/2026/07/06...
Yapılan araştırmalar, çocukluk dönemini sokakta oynayarak ve dış mekân aktiviteleriyle geçiren bireylerin, yetişkinlik hayatlarında daha yüksek bir özgüven, yaratıcılık ve psikolojik sağlamlık seviyesine ulaştığını gösteriyor. Uzmanlar, günümüzde ekran karşısında ve kapalı alanlarda büyüyen çocukların aksine, geçmiş nesillerin serbest oyunlar sayesinde hayatın zorluklarına karşı doğal bir savunma mekanizması geliştirdiğini ifade ediyor.
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Serbest oyun ortamları çocukların bağımsız karar alma mekanizmalarını harekete geçiriyor
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Bilimsel çalışmalar macera odaklı oyunların yetişkinlikteki kaygıyı azalttığını ortaya koyuyor
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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