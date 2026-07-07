Balık Yetiştirmek İçin Gölet Yaptılar, Kısa Sürede Av Sahası Oldu
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Amerika Birleşik Devletleri'nin Alabama eyaletinin güney kesiminde balık yetiştiriciliği faaliyetleri yürütmek amacıyla inşa edilen yaklaşık 5 dönümlük yapay gölet, bölgedeki yaban hayatının seyrini değiştiren beklenmedik bir gelişmeye sahne oldu. İlk aşamada yalnızca ticari balık üretimine odaklanılarak hayata geçirilen proje, su kaynağının devreye girmesini takip eden birkaç ay içinde çok sayıda yabani hayvan türünün kalıcı yerleşim ve beslenme alanı haline geldi.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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