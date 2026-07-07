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Balık Yetiştirmek İçin Gölet Yaptılar, Kısa Sürede Av Sahası Oldu

Balık Yetiştirmek İçin Gölet Yaptılar, Kısa Sürede Av Sahası Oldu

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
07.07.2026 - 18:55
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Amerika Birleşik Devletleri'nin Alabama eyaletinin güney kesiminde balık yetiştiriciliği faaliyetleri yürütmek amacıyla inşa edilen yaklaşık 5 dönümlük yapay gölet, bölgedeki yaban hayatının seyrini değiştiren beklenmedik bir gelişmeye sahne oldu. İlk aşamada yalnızca ticari balık üretimine odaklanılarak hayata geçirilen proje, su kaynağının devreye girmesini takip eden birkaç ay içinde çok sayıda yabani hayvan türünün kalıcı yerleşim ve beslenme alanı haline geldi.

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Kaynak: https://en.clickpetroleoegas.com.br/u...
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Su Kaynağının Oluşturulması Çevredeki Ekosistemi Hızla Harekete Geçirdi

Su Kaynağının Oluşturulması Çevredeki Ekosistemi Hızla Harekete Geçirdi

Göletin su tutmaya başlamasıyla birlikte ortaya çıkan besin çeşitliliği, çevredeki fauna üzerinde doğrudan ve hızlı bir etki meydana getirdi. Yapılan düzenlemeler başlangıçta sadece balık popülasyonunu artırmayı hedeflerken, zamanla bölgeye farklı türlerin yerleşmesine zemin hazırladı. Bu durum, çiftlik bünyesinde yürütülen faaliyetlerin kapsamını genişleterek, sürecin yaban hayatının izlenmesini ve korunmasını içeren kapsamlı bir ekolojik izleme projesine evrilmesini sağladı.

Bölgeye Akın Eden Yabani Hayvanlar Yeni Yaşam Alışkanlıkları Geliştirdi

Bölgeye Akın Eden Yabani Hayvanlar Yeni Yaşam Alışkanlıkları Geliştirdi

Tesisin faaliyete geçmesinden yaklaşık altı ay sonra, sahada kel kartallar, balık kartalları, geyikler, yaban ördekleri ve rakunlar düzenli olarak kayıt altına alınmaya başlandı. Özellikle daha önce yalnızca bölgenin hava sahasını geçiş güzergahı olarak kullanan kel kartalların gölet çevresinde konaklayarak avlanmaya başlaması, ekosistemdeki değişimin en somut göstergeleri arasında yer aldı. Gözlemlenen geyiklerin insan varlığına karşı çekingen tavırlarını azalttığı, su kuşlarının ise alanı kalıcı yuva olarak benimsediği tespit edildi.

Balıkların Takibi İçin Kurulan Teknolojik Altyapı Doğal Yaşamı İzleme Sistemine Dönüştü

Balıkların Takibi İçin Kurulan Teknolojik Altyapı Doğal Yaşamı İzleme Sistemine Dönüştü

Projeyi yürüten teknik ekip, balıkların gelişim süreçlerini kayıt altına almak amacıyla su altı kameraları, otomatik yemleme üniteleri ve gözlem istasyonları kurdu. Yaşanan ekolojik dönüşümün ardından bu sistemler, sadece su altındaki canlıları değil, gölet çevresinde kümelenen tüm yaban hayatını takip etmek amacıyla kullanılmaya başlandı. Sonuç olarak, yapay yollarla oluşturulan tek bir su kaynağının, uygun çevre koşulları sağlandığında geniş bir ekosistemi ne denli büyük bir hızla dönüştürebileceği bilimsel bir örnek olarak kayıtlara geçti.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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