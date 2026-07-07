Balık Yetiştirmek İçin Gölet Yaptılar, Kısa Sürede Av Sahası Oldu

Projeyi yürüten teknik ekip, balıkların gelişim süreçlerini kayıt altına almak amacıyla su altı kameraları, otomatik yemleme üniteleri ve gözlem istasyonları kurdu. Yaşanan ekolojik dönüşümün ardından bu sistemler, sadece su altındaki canlıları değil, gölet çevresinde kümelenen tüm yaban hayatını takip etmek amacıyla kullanılmaya başlandı. Sonuç olarak, yapay yollarla oluşturulan tek bir su kaynağının, uygun çevre koşulları sağlandığında geniş bir ekosistemi ne denli büyük bir hızla dönüştürebileceği bilimsel bir örnek olarak kayıtlara geçti.