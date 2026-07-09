Fidan Dikerken Kazara Buldu: Tam 1700 Yıllık Dev Eser Türkiye'de Bir İlk Oldu

Arkeologlar tarafından gerçekleştirilen kazılar sonucunda, tam 84 metrekare büyüklüğünde, bütünlüğünü neredeyse tamamen korumuş muazzam bir Roma mozaiği ortaya çıkarıldı. Uzman kadrolar, bu ölçekteki ve işçilikteki taban süslemelerinin ancak dönemin yüksek zümresine ait lüks villalarda ya da stratejik öneme sahip kamu binalarında kullanılabileceğini ifade etti. Binlerce renkli mikro taşın bir araya getirilmesiyle inşa edilen bu görkemli eser, antik dönemdeki zenginlik, güç ve yüksek sosyal statünün somut bir nişanesi olarak değerlendirildi.