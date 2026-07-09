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Fidan Dikerken Kazara Buldu: Tam 1700 Yıllık Dev Eser Türkiye'de Bir İlk Oldu

Fidan Dikerken Kazara Buldu: Tam 1700 Yıllık Dev Eser Türkiye'de Bir İlk Oldu

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
09.07.2026 - 18:59
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Elazığ'ın Salkaya köyünde fidan dikimi esnasında gerçekleştirilen sıradan bir kazı çalışması, Anadolu’nun zengin tarihine ışık tutan yaklaşık 1700 yıllık büyük bir arkeolojik keşfe zemin hazırladı. Kendi arazisinde çalışma yürüten Mehmet Emin Sualp isimli vatandaş, yüzeyin yalnızca 50 santimetre altında renkli taşlardan oluşan geometrik desenler fark etti. Durumu zaman kaybetmeden sivil ve askeri makamlara bildiren Sualp’in bu duyarlı yaklaşımı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Elazığ Müze Müdürlüğü koordinesinde hummalı bir kurtarma kazısının başlamasını sağladı.

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Fidan dikim alanında yürütülen titiz çalışmalar neticesinde tek parça halinde korunmuş devasa bir taban yapısı gün yüzüne çıkarıldı.

Fidan dikim alanında yürütülen titiz çalışmalar neticesinde tek parça halinde korunmuş devasa bir taban yapısı gün yüzüne çıkarıldı.

Arkeologlar tarafından gerçekleştirilen kazılar sonucunda, tam 84 metrekare büyüklüğünde, bütünlüğünü neredeyse tamamen korumuş muazzam bir Roma mozaiği ortaya çıkarıldı. Uzman kadrolar, bu ölçekteki ve işçilikteki taban süslemelerinin ancak dönemin yüksek zümresine ait lüks villalarda ya da stratejik öneme sahip kamu binalarında kullanılabileceğini ifade etti. Binlerce renkli mikro taşın bir araya getirilmesiyle inşa edilen bu görkemli eser, antik dönemdeki zenginlik, güç ve yüksek sosyal statünün somut bir nişanesi olarak değerlendirildi.

Mozaik yüzeyinde yer alan zengin tasvirler iki bin yıl öncesinin doğal yaşamına dair eşsiz veriler sundu.

Mozaik yüzeyinde yer alan zengin tasvirler iki bin yıl öncesinin doğal yaşamına dair eşsiz veriler sundu.

Geç Roma ile Erken Bizans dönemleri arasındaki geçiş evresine tarihlenen bu şaheseri benzersiz kılan temel unsur, üzerindeki figürlerin olağanüstü çeşitliliği sayıldı. Kompozisyonda aslanlar, Anadolu parsları, dağ keçileri, geyikler, yaban domuzları, ayılar, av köpekleri ve sülünler gibi onlarca hayvan türü ile dönemin bitki örtüsünü yansıtan floristik motifler aslına uygun biçimde işlendi. Günümüzde bölge coğrafyasında nesli tamamen tükenmiş olan aslan ve Anadolu parsı gibi yırtıcıların varlığı, antik çağ Anadolu faunası ve biyolojik çeşitliliği adına bilim dünyasına tarihi bir vesika kazandırdı.

Tarihi mirasın korunarak bilime kazandırılması bölgenin gelecekteki kültürel dinamiklerini bütünüyle değiştirecek potansiyel taşıdı.

Tarihi mirasın korunarak bilime kazandırılması bölgenin gelecekteki kültürel dinamiklerini bütünüyle değiştirecek potansiyel taşıdı.
cdnuploads.aa.com.tr

Yüzyıllar boyunca toprak altında kalmasına rağmen renklerini ve formunu muhafaza eden bu yapıt, Türkiye’de kendi bölgesindeki hayvan popülasyonunu bu denli toplu ve kompozisyon bütünlüğü içinde sunan ilk mozaik olma özelliğine ulaştı. Kaçak kazı veya tahribat tehlikesine maruz kalmadan, mülk sahibinin örnek vatandaşlık bilinciyle devlet korumasına alınan bu nadide keşif, Elazığ’ın küresel ölçekte bir kültürel cazibe ve turizm merkezi haline gelmesinin önünü açtı.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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