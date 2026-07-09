Fidan Dikerken Kazara Buldu: Tam 1700 Yıllık Dev Eser Türkiye'de Bir İlk Oldu
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Elazığ'ın Salkaya köyünde fidan dikimi esnasında gerçekleştirilen sıradan bir kazı çalışması, Anadolu’nun zengin tarihine ışık tutan yaklaşık 1700 yıllık büyük bir arkeolojik keşfe zemin hazırladı. Kendi arazisinde çalışma yürüten Mehmet Emin Sualp isimli vatandaş, yüzeyin yalnızca 50 santimetre altında renkli taşlardan oluşan geometrik desenler fark etti. Durumu zaman kaybetmeden sivil ve askeri makamlara bildiren Sualp’in bu duyarlı yaklaşımı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Elazığ Müze Müdürlüğü koordinesinde hummalı bir kurtarma kazısının başlamasını sağladı.
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Fidan dikim alanında yürütülen titiz çalışmalar neticesinde tek parça halinde korunmuş devasa bir taban yapısı gün yüzüne çıkarıldı.
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Mozaik yüzeyinde yer alan zengin tasvirler iki bin yıl öncesinin doğal yaşamına dair eşsiz veriler sundu.
Tarihi mirasın korunarak bilime kazandırılması bölgenin gelecekteki kültürel dinamiklerini bütünüyle değiştirecek potansiyel taşıdı.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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