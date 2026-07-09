6 Yaşında Okulda Duydukları Hayatını Değiştirdi: Para Biriktirip Kuyu Açtı, Milyonlarca Kişiyi Kurtardı

İlk aşamada Afrika'da bir su kuyusu açılması amacıyla yalnızca 70 doların yeterli olacağını düşünen Hreljac, ailesinin kendisine verdiği ev içi temizlik ve bahçe görevlerini yerine getirerek dört ay boyunca kararlılıkla para biriktirdi. Topladığı bu miktarın bir kuyu açılması hususunda yetersiz kaldığını ve Uganda'da bu çalışmanın yürütülmesi amacıyla en az 2.000 dolara ihtiyaç duyulduğunu öğrenen çocuk, vazgeçmeyip çalışmalarını geniş kitlelere yaydı. Çevresindeki okulları, ibadethaneleri ve sivil toplum kuruluşlarını tek tek ziyaret ederek durumu aktaran Hreljac, kısa süre içinde geniş bir topluluktan bağış desteği almayı başardı.