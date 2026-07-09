6 Yaşında Okulda Duydukları Hayatını Değiştirdi: Para Biriktirip Kuyu Açtı, Milyonlarca Kişiyi Kurtardı
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Kanada'da bir çocuğun henüz altı yaşındayken okul sıralarında edindiği bilgiler doğrultusunda başlattığı su kuyusu projesi, aradan geçen uzun yılların ardından milyonlarca ihtiyaç sahibine temiz su ulaştıran uluslararası bir insani yardım vakfı halini aldı. Gelişen süreç, Kanadalı Ryan Hreljac isimli çocuğun ilkokul birinci sınıftayken öğretmeninden Afrika kıtasındaki akranlarının temiz suya erişemediğini duymasıyla başladı. Bölgedeki çocukların temiz su bulabilmek adına her gün saatlerce yürümek zorunda kaldığını, kirli sular yüzünden hastalıklara yakalandığını öğrenen Hreljac, bu küresel sorun karşısında harekete geçme kararı aldı.
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Küçük yaşta ev işleri yaparak biriktirilen paralar büyük bir insani yardımın ilk temel adımını oluşturdu
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Uganda'da inşa edilen ilk su kuyusu bölgedeki öğrencilerin eğitim ve sağlık hayatını doğrudan etkiledi
Vakıf bünyesinde yürütülen projeler dünya genelinde bir buçuk milyondan fazla insana umut ışığı oldu
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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