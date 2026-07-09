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6 Yaşında Okulda Duydukları Hayatını Değiştirdi: Para Biriktirip Kuyu Açtı, Milyonlarca Kişiyi Kurtardı

6 Yaşında Okulda Duydukları Hayatını Değiştirdi: Para Biriktirip Kuyu Açtı, Milyonlarca Kişiyi Kurtardı

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
09.07.2026 - 21:45
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Kanada'da bir çocuğun henüz altı yaşındayken okul sıralarında edindiği bilgiler doğrultusunda başlattığı su kuyusu projesi, aradan geçen uzun yılların ardından milyonlarca ihtiyaç sahibine temiz su ulaştıran uluslararası bir insani yardım vakfı halini aldı. Gelişen süreç, Kanadalı Ryan Hreljac isimli çocuğun ilkokul birinci sınıftayken öğretmeninden Afrika kıtasındaki akranlarının temiz suya erişemediğini duymasıyla başladı. Bölgedeki çocukların temiz su bulabilmek adına her gün saatlerce yürümek zorunda kaldığını, kirli sular yüzünden hastalıklara yakalandığını öğrenen Hreljac, bu küresel sorun karşısında harekete geçme kararı aldı.

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Küçük yaşta ev işleri yaparak biriktirilen paralar büyük bir insani yardımın ilk temel adımını oluşturdu

Küçük yaşta ev işleri yaparak biriktirilen paralar büyük bir insani yardımın ilk temel adımını oluşturdu

İlk aşamada Afrika'da bir su kuyusu açılması amacıyla yalnızca 70 doların yeterli olacağını düşünen Hreljac, ailesinin kendisine verdiği ev içi temizlik ve bahçe görevlerini yerine getirerek dört ay boyunca kararlılıkla para biriktirdi. Topladığı bu miktarın bir kuyu açılması hususunda yetersiz kaldığını ve Uganda'da bu çalışmanın yürütülmesi amacıyla en az 2.000 dolara ihtiyaç duyulduğunu öğrenen çocuk, vazgeçmeyip çalışmalarını geniş kitlelere yaydı. Çevresindeki okulları, ibadethaneleri ve sivil toplum kuruluşlarını tek tek ziyaret ederek durumu aktaran Hreljac, kısa süre içinde geniş bir topluluktan bağış desteği almayı başardı.

Uganda'da inşa edilen ilk su kuyusu bölgedeki öğrencilerin eğitim ve sağlık hayatını doğrudan etkiledi

Uganda'da inşa edilen ilk su kuyusu bölgedeki öğrencilerin eğitim ve sağlık hayatını doğrudan etkiledi

Toplanan bağışlar neticesinde 1999 yılında Kuzey Uganda'daki Angolo İlkokulu bünyesinde ilk su kuyusunun inşası resmi olarak tamamlandı. Temiz su kaynağına kavuşan yüzlerce öğrenci ve bölge sakini, her gün su taşımak zorunda kalmadığı için derslerine düzenli şekilde devam etme imkanı buldu. Bu süreçte projeden faydalanan yerel öğrencilerden Jimmy Akana ile Hreljac arasında uzun yıllar sürecek kalıcı bir dostluk bağı kuruldu. Başarıyla sonuçlanan bu ilk adım, projenin kurumsallaşması amacıyla 2001 yılında 'Ryan’s Well Foundation' adlı uluslararası vakfın resmen kurulmasına yasal zemin hazırladı.

Vakıf bünyesinde yürütülen projeler dünya genelinde bir buçuk milyondan fazla insana umut ışığı oldu

Vakıf bünyesinde yürütülen projeler dünya genelinde bir buçuk milyondan fazla insana umut ışığı oldu

Günümüzde söz konusu vakıf, Afrika, Asya ve Orta Amerika genelinde toplam 17 farklı ülkede yaklaşık 1.800 su kuyusu ile 1.300 sanitasyon projesini başarıyla tamamlamış durumda bulunuyor. Bu büyük insani yardım çalışmaları sayesinde bugüne kadar 1,6 milyondan fazla kişinin sağlıklı temiz su ve hijyen imkanlarına kavuştuğu raporlara yansıdı. Çalışmaları vesilesiyle eyaletin en prestijli nişanlarından biri kabul gören Ontario Onur Nişanı'nı en genç yaşta alan sivil unvanını kazanan Hreljac, üniversitede Uluslararası Kalkınma okudu. Hreljac, çocukluk yıllarında temellerini attığı bu uluslararası vakfın icra direktörlüğü görevini günümüzde de aktif şekilde yürütmeye devam ediyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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