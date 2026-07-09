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14 Yıl Boyunca Gizlice Dağı Deldi: İnadı Sayesinde Köyünün Kaderini Değiştirdi

14 Yıl Boyunca Gizlice Dağı Deldi: İnadı Sayesinde Köyünün Kaderini Değiştirdi

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
09.07.2026 - 20:50
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Hindistan'ın doğusunda yer alan Bihar eyaletine bağlı Kewati köyünde ikamet eden Ramchandra Das isimli vatandaş, yerleşim yerini ana yola bağlayan dağlık kütleyi 14 yıl süren manuel çalışmalar neticesinde delerek tünel açmayı başardı. Geçimini sağladığı ticari aracı coğrafi engeller nedeniyle evinin yakınına park edemeyen ve asayiş sorunlarından endişe duyan Das, resmi makamlardan talep ettiği altyapı desteğinin olumsuz sonuçlanması üzerine faaliyete başladı. Bireysel imkanlarla yürütülen bu çalışma, süreç içinde bölge halkının da ulaşım sorununu ortadan kaldıran kolektif bir lojistik kanala dönüştü.

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Kaynak: https://en.clickpetroleoegas.com.br/i...
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Resmi makamlardan destek alamayan vatandaş çalışmayı tek başına yürüttü

Resmi makamlardan destek alamayan vatandaş çalışmayı tek başına yürüttü

Kewati köyü sakinlerinin ana yola ve tarım arazilerine ulaşmak için dağın çevresinden yaklaşık 7 kilometrelik mesafeyi yürümek zorunda kalması, bölgedeki sosyo-ekonomik hayatı olumsuz etkiledi. Altyapı yetersizliğine çözüm bulunamaması üzerine Ramchandra Das, herhangi bir iş makinesi, patlayıcı madde veya mühendislik desteği almaksızın sadece çekiç ve keski kullanarak dağ kütlesini oymaya başladı. Uluslararası basın kuruluşlarının raporlarına yansıyan çalışmalarda Das, 14 yıllık kesintisiz emeğin ardından 10 metre uzunluğa ve yaklaşık 4 metre genişliğe sahip, araç geçişine uygun bir tünel inşa etti.

Yapılan bu lojistik çalışma bölgedeki tarihi bir azim hikayesini akıllara getirdi

Yapılan bu lojistik çalışma bölgedeki tarihi bir azim hikayesini akıllara getirdi

Das tarafından gerçekleştirilen bu eylem, Bihar eyaletinde daha önce yaşanan benzer bir altyapı mücadelesini yeniden gündeme taşıdı. Geçmiş yıllarda eşinin hastaneye yetişemeyerek hayatını kaybetmesi üzerine 22 yıl boyunca dağı kazarak geçit açan Dashrath Manjhi, Das’ın bu projedeki en büyük ilham kaynağını oluşturdu. Selefinin izinden giden Das, mülkünü koruma amacıyla başlattığı kazı faaliyeti neticesinde, çevre köylerdeki işçilerin, öğrencilerin ve hastaların merkezi ağlara erişim süresini önemli ölçüde kısalttı.

Yapılan bu lojistik çalışma bölgedeki tarihi bir azim hikayesini akıllara getirdi

Yapılan bu lojistik çalışma bölgedeki tarihi bir azim hikayesini akıllara getirdi

Das tarafından gerçekleştirilen bu eylem, Bihar eyaletinde daha önce yaşanan benzer bir altyapı mücadelesini yeniden gündeme taşıdı. Geçmiş yıllarda eşinin hastaneye yetişemeyerek hayatını kaybetmesi üzerine 22 yıl boyunca dağı kazarak geçit açan Dashrath Manjhi, Das’ın bu projedeki en büyük ilham kaynağını oluşturdu. Selefinin izinden giden Das, mülkünü koruma amacıyla başlattığı kazı faaliyeti neticesinde, çevre köylerdeki işçilerin, öğrencilerin ve hastaların merkezi ağlara erişim süresini önemli ölçüde kısalttı.

Bireysel başarıların ardında kırsal alanlardaki altyapı eksiklikleri yer alıyor

Bireysel başarıların ardında kırsal alanlardaki altyapı eksiklikleri yer alıyor

Uluslararası kamuoyunda büyük yankı uyandıran bu vaka, insan iradesinin sınırlarını göstermenin yanı sıra kırsal bölgelerdeki yapısal mahrumiyetleri de tescil etti. Bir topluluğun temel ulaşım ve ulaşılabilirlik ihtiyacının tek bir bireyin fiziksel gücüne bağımlı kalması, bölgedeki kamu yatırımlarının yetersizliğini ortaya koydu. Bireysel bir park yeri ve güvenlik ihtiyacından doğan 14 yıllık bu sabır mücadelesi, Kewati köyünün dış dünyayla olan entegrasyonunu kalıcı olarak sağladı.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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