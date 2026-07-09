14 Yıl Boyunca Gizlice Dağı Deldi: İnadı Sayesinde Köyünün Kaderini Değiştirdi

Uluslararası kamuoyunda büyük yankı uyandıran bu vaka, insan iradesinin sınırlarını göstermenin yanı sıra kırsal bölgelerdeki yapısal mahrumiyetleri de tescil etti. Bir topluluğun temel ulaşım ve ulaşılabilirlik ihtiyacının tek bir bireyin fiziksel gücüne bağımlı kalması, bölgedeki kamu yatırımlarının yetersizliğini ortaya koydu. Bireysel bir park yeri ve güvenlik ihtiyacından doğan 14 yıllık bu sabır mücadelesi, Kewati köyünün dış dünyayla olan entegrasyonunu kalıcı olarak sağladı.