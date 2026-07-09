14 Yıl Boyunca Gizlice Dağı Deldi: İnadı Sayesinde Köyünün Kaderini Değiştirdi
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Hindistan'ın doğusunda yer alan Bihar eyaletine bağlı Kewati köyünde ikamet eden Ramchandra Das isimli vatandaş, yerleşim yerini ana yola bağlayan dağlık kütleyi 14 yıl süren manuel çalışmalar neticesinde delerek tünel açmayı başardı. Geçimini sağladığı ticari aracı coğrafi engeller nedeniyle evinin yakınına park edemeyen ve asayiş sorunlarından endişe duyan Das, resmi makamlardan talep ettiği altyapı desteğinin olumsuz sonuçlanması üzerine faaliyete başladı. Bireysel imkanlarla yürütülen bu çalışma, süreç içinde bölge halkının da ulaşım sorununu ortadan kaldıran kolektif bir lojistik kanala dönüştü.
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Resmi makamlardan destek alamayan vatandaş çalışmayı tek başına yürüttü
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Yapılan bu lojistik çalışma bölgedeki tarihi bir azim hikayesini akıllara getirdi
Yapılan bu lojistik çalışma bölgedeki tarihi bir azim hikayesini akıllara getirdi
Bireysel başarıların ardında kırsal alanlardaki altyapı eksiklikleri yer alıyor
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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