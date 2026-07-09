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Papara’nın Eski Sahibi ve Kurucusu Ahmed Faruk Karslı Tahliye Oldu

Papara’nın Eski Sahibi ve Kurucusu Ahmed Faruk Karslı Tahliye Oldu

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
09.07.2026 - 18:38
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Elektronik para kuruluşu Papara’nın eski sahibi ve kurucusu Ahmed Faruk Karslı, yasa dışı bahis ve kara para aklama operasyonu kapsamında tutuklanmış, şirketine ise TMSF el koymuştu. 30 Mayıs 2025'ten bu yana tutuklu bulunan Karslı’nın tahliye edildiği ortaya çıktı.

Bugün erken saatlerde, aynı soruşturma kapsamında tutuklanan Payfix’in sahibi Erkan Kork da tahliye edilmişti.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Papara’ya operasyon düzenlenmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Papara’ya operasyon düzenlenmişti.

Papara’nın sahibi ve kurucusu Ahmed Faruk Karslı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yasa dışı bahis ve kara para aklama iddiasıyla yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınmış, 30 Mayıs'ta tutuklanmıştı.

Soruşturma kapsamında, Papara'nın yasa dışı bahisle bağlantılı mali işlemlerde kullanıldığı iddiasıyla şirket hakkında inceleme başlatılmış, kullanıcı hesaplarına yönelik denetim süreci uygulanmıştı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da Papara'nın faaliyet izinlerini iptal etmiş, karar Resmî Gazete'de yayımlanmıştı.

Soruşturmanın ardından Papara'nın bağlı bulunduğu PPR Holding A.Ş.'nin iştirakleri, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından satış sürecine alınmıştı. Şirketin hisselerinin tamamı daha sonra Türkiye Emlak Katılım Bankası tarafından devralınmıştı.

Karslı'nın tahliyesi, yasa dışı bahis soruşturması kapsamında daha önce tahliye edilen Payfix ve Flash Haber'in eski sahibi Erkan Kork'un ardından geldi.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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