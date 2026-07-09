Papara’nın Eski Sahibi ve Kurucusu Ahmed Faruk Karslı Tahliye Oldu
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Elektronik para kuruluşu Papara’nın eski sahibi ve kurucusu Ahmed Faruk Karslı, yasa dışı bahis ve kara para aklama operasyonu kapsamında tutuklanmış, şirketine ise TMSF el koymuştu. 30 Mayıs 2025'ten bu yana tutuklu bulunan Karslı’nın tahliye edildiği ortaya çıktı.
Bugün erken saatlerde, aynı soruşturma kapsamında tutuklanan Payfix’in sahibi Erkan Kork da tahliye edilmişti.
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Papara’ya operasyon düzenlenmişti.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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