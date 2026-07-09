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Marketten Paraları Çalan Hırsız, İçinde Çocuk Bulunan Arabayla Olay Yerinden Kaçmaya Çalıştı

Marketten Paraları Çalan Hırsız, İçinde Çocuk Bulunan Arabayla Olay Yerinden Kaçmaya Çalıştı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
09.07.2026 - 18:16
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Antalya’da 18 yaşındaki T.E.K., önce marketin kasasındaki paraları çaldı. Şüpheli, içinde 10 yaşındaki bir kız çocuğunun bulunduğu çalışır vaziyetteki otomobille olay yerinden kaçarken iki araca çarptı ve yoluna yaya olarak devam etti. Yoldan geçen bir kişinin telefonunu da gasp eden T.E.K., jandarmanın müdahalesi sırasında bir personelin parmağını kırdıktan sonra yakalandı. 550 bin lira idari para cezası uygulanan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Antalya’nın Alanya ilçesinde yaşanan zincirleme hırsızlık ve gasp suçları gündem oldu.

Antalya’nın Alanya ilçesinde yaşanan zincirleme hırsızlık ve gasp suçları gündem oldu.

Edinilen bilgilere göre, 18 yaşındaki T.E.K. isimli şüpheli, bir market işletmesine girerek kasadaki paraları zorla aldıktan sonra olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine harekete geçen Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Mahmutlar Jandarma ekipleri, şüphelinin kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.

Yapılan araştırmalarda şüphelinin, marketten kaçtıktan sonra çalışır vaziyette bulunan ve içerisinde 10 yaşındaki bir kız çocuğunun yer aldığı otomobili alarak uzaklaştığı belirlendi. Şüphelinin kullandığı araçla cadde üzerinde seyir hâlindeki iki otomobile çarptığı, ardından aracı bırakarak yaya olarak kaçmaya devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan kaçışı sırasında yol üzerinde yürüyen T.Ç. isimli vatandaşa ait cep telefonunu da gasp ettiği belirlenen şüpheli, kısa süre sonra bölgede devriye görevini sürdüren jandarma ekiplerince kovalamaca sonucu yakalandı. Yakalanmamak için güvenlik güçlerine direnen şüphelinin müdahalesi sırasında görevli personellerden birinin parmağının kırıldığı öğrenildi.

Gözaltına alınan T.E.K. hakkında gasp, araç kaçırma ve diğer eylemleri kapsayan toplam 6 ayrı suçtan adli işlem başlatıldı. Ayrıca şüpheliye, çeşitli ihlaller nedeniyle toplam 550 bin TL idari para cezası uygulandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından Alanya Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Alanya L Tipi Cezaevine gönderildi.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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