Marketten Paraları Çalan Hırsız, İçinde Çocuk Bulunan Arabayla Olay Yerinden Kaçmaya Çalıştı
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Antalya’da 18 yaşındaki T.E.K., önce marketin kasasındaki paraları çaldı. Şüpheli, içinde 10 yaşındaki bir kız çocuğunun bulunduğu çalışır vaziyetteki otomobille olay yerinden kaçarken iki araca çarptı ve yoluna yaya olarak devam etti. Yoldan geçen bir kişinin telefonunu da gasp eden T.E.K., jandarmanın müdahalesi sırasında bir personelin parmağını kırdıktan sonra yakalandı. 550 bin lira idari para cezası uygulanan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Antalya’nın Alanya ilçesinde yaşanan zincirleme hırsızlık ve gasp suçları gündem oldu.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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