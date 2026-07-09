Motorine Yine Zam Geliyor: Tabelalar Bu Gece Yarısı Değişecek
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ABD’nin yeniden İran’ı bombalaması sonrasında ham petrol fiyatları yükselişe geçerken, Türkiye’de de motorine zam geleceği öğrenildi. Sektör kaynakları, bu gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatında 2 ila 3 lira arasında artış beklendiğini belirtiyor. Bu zamla birlikte motorinin litre fiyatı 70 liraya yaklaşacak.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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