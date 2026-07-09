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Motorine Yine Zam Geliyor: Tabelalar Bu Gece Yarısı Değişecek

Motorine Yine Zam Geliyor: Tabelalar Bu Gece Yarısı Değişecek

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
09.07.2026 - 12:19
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ABD’nin yeniden İran’ı bombalaması sonrasında ham petrol fiyatları yükselişe geçerken, Türkiye’de de motorine zam geleceği öğrenildi. Sektör kaynakları, bu gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatında 2 ila 3 lira arasında artış beklendiğini belirtiyor. Bu zamla birlikte motorinin litre fiyatı 70 liraya yaklaşacak.

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Orta Doğu’da savaş riski yeniden yükselişe geçerken, akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanmalar da başladı.

Orta Doğu’da savaş riski yeniden yükselişe geçerken, akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanmalar da başladı.

Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, motorin (mazot) fiyatları 9 Temmuz Cuma gününü 10 Temmuz Cumartesi’ye bağlayan gece 2 ila 3 lira arasında zamlanacak.

Üst üste üçüncü kez zamlanacak motorinin litre fiyatı 70 liraya yaklaşacak.

3 büyükşehirde akaryakıt fiyatları şöyle:

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin litre fiyatı: 62.87 TL

Motorin litre fiyatı: 66.78 TL

LPG litre fiyatı: 31.19 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin litre fiyatı: 62.68 TL

Motorin litre fiyatı: 66.63 TL

LPG litre fiyatı: 30.59 TL

Ankara

Benzin litre fiyatı: 63.82 TL

Motorin litre fiyatı: 67.90 TL

LPG litre fiyatı: 31.19 TL

İzmir

Benzin litre fiyatı: 64.06 TL

Motorin litre fiyatı: 68.17 TL

LPG litre fiyatı: 30.99 TL

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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