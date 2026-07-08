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Build. Break. Pivot: Girişimciler O Anı Anlatıyor

etiket Build. Break. Pivot: Girişimciler O Anı Anlatıyor

Dr. Mustafa Çağa
Dr. Mustafa Çağa - Yazio
08.07.2026 - 19:24
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Her girişimcinin hayatında bir an vardır. Her şeyin durduğu, rotanın belirsizleştiği, devam etmek ile bırakmak arasında kaldığın o an. Pivot kararı. Bu yazı o anı yaşamış ve geçmiş olanların hikayesi.

Yatırımcılar sahneye çıktığında genellikle başarı hikayelerini anlatır. Portföylerindeki en parlak exitler, en yüksek getiriler, en akıllı yatırımlar. IBPF 2026 bu alışkanlığı kırdı. Build. Break. Pivot. panelinde konuşmacılara başka bir şey soruldu: O kırılma anında ne hissettiniz?

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e2vc Genel Ortağı Enis Hulli, Arz Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Murat Onuk ve Startup Wise Guys Ortağı Günce Onur sahneye çıktıklarında salonda beklenen ise klasik bir başarı anlatısı değildi.

e2vc Genel Ortağı Enis Hulli, Arz Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Murat Onuk ve Startup Wise Guys Ortağı Günce Onur sahneye çıktıklarında salonda beklenen ise klasik bir başarı anlatısı değildi.

Moderator Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi Doc. Dr. Burcu Rodopman masaya sert bir soru bıraktı: Girişimlerde en kritik karar anları nasıl yaşanır? Ne zaman devam edilir, ne zaman her şey terk edilir?

Bu yazı o panelin ruhunu taşıyor. Ve Türkiye girişimcilik ekosisteminde pek az kez bu kadar açık anlatılan bir gerçeği ortaya koymaya çalışıyor: Pivot, yenilgi değil. Çoğu zaman tek doğru karar.

'Pivot kararı vermek cesaret ister. Ama asıl cesaret gerektiren şey: devam etmek ile bırakmak arasında doğru seçimi yapmak.'

Önce soralım: Pivot nedir, ne değildir?

Startup dünyasında 'pivot' kelimesi o kadar çok kullanılır ki anlamı bulanık hale geldi. Herkes pivot yapıyor. Peki gerçekte ne demek?

Pivot, iş modelinin temelden yeniden tanımlanması demek. Ürün değişebilir, hedef kitle değişebilir, gelir modeli değişebilir, hatta sektörün tamamı değişebilir. Ama pivot, sadece ufak bir yol düzeltmesi değildir. 'Fiyatı biraz düşürelim' pivot değil. 'Bu müşteri kitlesini bırakıp tamamen farklı bir probleme odaklanıyoruz' işte bu pivot.

Ve pivot ile 'her şeyi terk etmek' arasında da net bir fark var. Kapamak bazen en akıllı karardır. Ama pivot, yıkıntıdan değil, öğrenmeden doğmalıdır. 'Bu çalışmadı, o zaman başka bir şey deneyelim' refleksiyle verilen kararlar genellikle bir sonraki bataklığa götürür.

TANIM

TANIM

Pivot: Is modelinin temel unsurlarından en az birinin (ürün, müşteri segmenti, gelir modeli, kanal, teknoloji) stratejik olarak yeniden tanımlanması. Kucuk duzeltme degil, kok karar.

O an nasil gelir?

Çoğu girişimci o anı öyle anlatır: Gelmeden önce geldiğini hissettim ama inkâr ettim.

Aylarca üzerine çalıştığın bir ürün var. Kullanıcı sayısı artmıyor. Yatırımcılar 'ilginç fikir' deyip geçip gidiyor. Takım yorgun. Para azaliyor. Ve bir gün sabah uyanıyorsun, sayılara bakıyorsun ve anlıyorsun: Bu gidişatla olmayacak.

O an farklılaştırıcı soruyu sormak gerekiyor: Bu olmuyor mu çünkü yeterince iyi uygulayamıyoruz? Yoksa ürün yanlış mı, problem yanlış mı, müşteri yanlış mı?

Cevap ikinci seçenek olunca pivot gündemde. Ve burada asıl zorluk teknik değil, psikolojik. Çünkü pivot demek, aylar boyunca inandığın şeyin çalışmadığını kabul etmek demek.

'Pivot kararının en zor kısmı teknik değil. Aylarca inandığın şeyin yanlış olduğunu kabul etmek.'

Enis Hulli perspektifi: Yatırımcı gözünden o an

e2vc Genel Ortağı Enis Hulli, Türkiye girişimcilik ekosisteminin en deneyimli yatırımcı seslerinden biri. Portföyünde onlarca girişim var. Ve portföydeki pek çok girişim en az bir kez kritik bir pivot kararıyla karşılaştı.

Hulli'nin perspektifi şunu gösteriyor: Yatırımcılar pivot anında iki şey arıyor. Birincisi, girişimcinin öğrenme kapasitesi. Veriden ne anlıyor, marketten ne anlıyor, hata geri bildirimini nasıl işliyor? İkincisi, özgüvensizliği ile özgüvenini nasıl dengeliyor? 'Bu çalışmadı' diyebilmek zayıflık değil; tam tersine, daha güçlü bir kararın ön koşulu.

Yatırımcı gözünden en tehlikeli girişimci tipi: çalışmayan bir modeli 'yeterince uygulamadım' diye savunmaya devam eden girişimci. 'Daha çok para olsaydı, daha çok zaman olsaydı, daha iyi bir ekip olsaydı' bahaneleri, aslında neyin çalışmadığını görmemek için kullanılan kalkanlar.

YATIRIMCI PERSPEKTIFI

YATIRIMCI PERSPEKTIFI

Yatırımcılar pivot anların nasıl yönetildiğine bakıyor. Çünkü bu, girişimcinin ilerleyen yıllarda kaçınılmaz olarak yaşayacağı başka kriz anlarına nasıl yaklaşacağının ipucunu veriyor.

Murat Onuk perspektifi: Portfoy yönetiminden öğrenilen

Arz Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Murat Onuk, hem girişimci hem yatırımcı perspektifini bilen biri olarak sahneye çıktı. Onun vurguladığı nokta şuydu: Pivot kararlarının büyük çoğunluğu değer kaybetmek için değil, değer korumak için verilir.

Bir girişim her zaman aynı anda üç meydan okumayla karşı karşıya: Ne yapıyoruz? Kime yapıyoruz? Nasıl para kazanıyoruz? Bu üç sorunun hepsinin cevabı aynı anda doğru olmak zorunda. Birinde sıkıntı var mı? Pivot zamani.

Onuk'un iş dünyasından verdiği analoji: Portföy yönetimi girişimcilikle aynı zihinsel egzersizi istiyor. Elindeki varlıkların çalışmayan kısmını erken tanımak ve aksiyona geçmek, en zor ama en gerekli beceri.

İŞ MODELİ: Ne yapiyoruz sorusu değiştiğinde

Ürün tamamen farklılaşıyor. Başlangıçta bir yazılım aracıydın, şimdi bir veri platformusun. Başlangıçta sen tüketiciye gidiyordun, şimdi kurumsal müşteriye geçiyorsun. Bu büyük bir pivottur ve takım uyumunu en çok zorlar.

Müşteri: Kime yapiyoruz sorusu değiştiğinde

Hedef kitle değişiyor. Bu genellikle en güç anlaşılamayandır. Çünkü müdahale girişimciler 'herkese lazım' der. Pivot anları çoğu zaman 'aslında sadece şu müşteriye gerçekten değere yaratıyor' farkındalığından doğar.

Gelir:  Nasil para kazaniyoruz sorusu değiştiğinde

İş modeli değişiyor. Abonelikten komisyona, freemiumdan enterprise sözleşmeye. Bu pivot en az ağrı veren gibi görünür ama aslında bütün operasyonu etkiler. Satış sürecinden müşteri hizmetine kadar her şey yeniden tanımlanır.

Gunce Onur perspektifi: Startup Wise Guys sahadan ne gördü?

Startup Wise Guys ortağı Günce Onur, Türkiye ve Orta Avrupa'da yüzlerce girişimini yakın mesafeden izlemiş biri. Onun sahadan getirdiği bulgu net: Başarısız olan girişimler çoğu zaman pivot yapmakta geç kaldı. Başarılı olanlar ise pivot zamanını doğru sezebildi.

Onur'un vurguladığı kritik nokta şuydu: Pivot kararında bir numaralı engel, girişimcinin kimliğiyle ürünün iç içe geçtiği andır. 'Bu projeyi bırakmak' ile 'ben bırakmak' arasında fark kalmıyor. O noktada nesnel kalmak neredeyse imkansız.

Bunu aşmanın tek yolu ise veride kalmak. Sezgiye değil, kullanıcı verisine, gelir verisine, churn verisine bakmak. Verinin söylemek istediklerini anlamak gerçeği değiştirmiyor ama en azından kararı daha az kişisel kılıyor.

'En tehlikeli an: projenin başarısız olmasıyla senin başarısız olmanı özdeşleştirdiğin an. O ikisi aynı şey değil.'

Pivot karari verecekler icin 5 soru

Bu panelden ve Türkiye girişimcilik sahnesinin deneyiminden süzülen bir rehber: Pivot düşünüyorsan, önce şu 5 soruyu kendine sor.

  • Bu çalışmıyor mu yoksa biz mi iyi uygulayamıyoruz? Eğer ikincisiyse, daha fazla kaynak dene. Eğer birincisiyse, pivot zamanı.

  • Kullanıcıların ne söylediklerini değil, ne yaptıklarına baktın mı? Anket sonuçları ile davranış verileri çoğu zaman tam ters şeyler söyler.

  • Şimdi bildiğini bilseydin, aynı kararı verir miydin? Bu soru önceki kararlara pişmanlık için değil, yeni kararı daha iyi vermek için.

  • Takımın bu pivota inancı var mı? Pivotun en zor kısmı yeni modeli inşa etmek değil, takımı yeniden hizalamak. Bu olmadan pivot çarpıya gider.

  • Pivot için yeterli kaynağın var mı? Pivot bir yeniden başlangıç. Yeniden başlangıç vakit ister, para ister. Kasa bitmek üzereyken pivot yapılmaz. Erken yapılır.

Turk girisim sahnesinin pivot paradoksu

Türkiye'de pivot yapmak çift zorlu. Bir yanda ekosistem henüz olgunlaşmakta. Yatırımcılar, mentorlar, basın çoğunlukla başarı hikâyesi duymak istiyor. Pivottan bahsetmek 'bir şeylerin yanlış gittiğini' itiraf etmek gibi algılanabiliyor.

Öte yandan girişimcilik kültüründe başarısızlık hâlâ yeterince normalize edilemedi. Silicon Valley'de 'başarısızlık deneyimi' CV'ye ekstra bir artı gibi bakılıyor. Türkiye'de henüz o bölgeye gelmedik.

Ama IBPF 2026 gibi platformlarda artık bu konuşulmaya başlanıyor. Build. Break. Pivot. Panelinin varlığı bile, ekosistemin bu tartışmayı artık yapabilecek olgunluğa ulaştığının işareti.

EKOSİSTEM NOTU

EKOSİSTEM NOTU

2025 yılında Türkiye'de 360 girişim yatırımı işlemi gerçekleşti. Bu kadar çok girişim arasında hayatta kalanların çoğu en az bir kez önemli bir iş modeli değişikliğine gitti. Ama bu pivotlar nadiren habere konu oldu. Oysaki bu hikâyeler yatırım duyurularından çok daha öğretici.

Kapamak da bir karardır.

Bu yazının en cesur cümlesi bu: Bazen en doğru karar kapamaktır.

Pivot, çalışmıyor diye her şeyi kapamak değil elbette. Ama ısrarcı olmak için de gerçekçi bir temel olmak zorunda. Çalışmayan bir modeli yıllar boyunca sürükleme lüftü girişimcinin kendisine yapacağı en büyük kötülük.

Kapatma kararı da bir pivot. Sahnenin kendisini değiştirme kararı. Ve çoğu zaman bu karar, doğru anda verildiğinde, girişimciye bir sonraki projesinde çok daha üst düzey bir zemin sağlıyor.

Türkiye'deki en başarılı ikinci ve üçüncü girişimler, genellikle ilk deneyimin sancısından geçmiş kurucular tarafından kuruluyor. O sancı boşuna değil.

'Build. Break. Pivot. Bu üç kelime bir başarısızlık hikayesi değil. Bu, öğrenmenin bütün anatomisi.'

Son: O anı yaşayanlar ne biliyor?

IBPF 2026 panelinden çıkan en sade ama en güçlü ders şu: O an geldiğinde onu görebilmek, girişimcinin en önemli yeteneklerinden biri. Onu görmemek ve inkar etmek ise en yaygın girişimcilik hatası.

Pivot karari verdin mi? Kolay değil. Ama iyi ellerde, doğru zamanda verilen bir pivot kararı, çok daha uzun ve çok daha acı verecek bir süreç olan 'çalışmayan bir modeli sürüklemekten' her zaman daha iyidir.

Ve eğer o anı sen de yaşıyorsan, şu üçe tutun kendinizi: Veriye bak. Takımınla konuş. Hızlı karar ver. Erken pivot, sonraki pivottan her zaman daha az mal olur.

'Türkiye'nin en iyi girişimcileri, hiç pivot yapmamış olanlar değil. En doğru zamanda pivot yapanlar.'

ETKINLIK NOTU

Build. Break. Pivot. Paneli IBPF 2026 kapsamında 9 Mayıs Cumartesi Boğaziçi Üniversitesi Albert Long Hall'de gerçekleşti. Moderatörlüğü Doç. Dr. Burcu Rodopman yaptı. Panelistler: Enis Hulli (e2vc), Murat Onuk (Arz Portfoy), Gunce Onur (Startup Wise Guys).

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.

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