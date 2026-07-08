Build. Break. Pivot: Girişimciler O Anı Anlatıyor

Yatırımcılar pivot anların nasıl yönetildiğine bakıyor. Çünkü bu, girişimcinin ilerleyen yıllarda kaçınılmaz olarak yaşayacağı başka kriz anlarına nasıl yaklaşacağının ipucunu veriyor.

Murat Onuk perspektifi: Portfoy yönetiminden öğrenilen

Arz Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Murat Onuk, hem girişimci hem yatırımcı perspektifini bilen biri olarak sahneye çıktı. Onun vurguladığı nokta şuydu: Pivot kararlarının büyük çoğunluğu değer kaybetmek için değil, değer korumak için verilir.

Bir girişim her zaman aynı anda üç meydan okumayla karşı karşıya: Ne yapıyoruz? Kime yapıyoruz? Nasıl para kazanıyoruz? Bu üç sorunun hepsinin cevabı aynı anda doğru olmak zorunda. Birinde sıkıntı var mı? Pivot zamani.

Onuk'un iş dünyasından verdiği analoji: Portföy yönetimi girişimcilikle aynı zihinsel egzersizi istiyor. Elindeki varlıkların çalışmayan kısmını erken tanımak ve aksiyona geçmek, en zor ama en gerekli beceri.

İŞ MODELİ: Ne yapiyoruz sorusu değiştiğinde

Ürün tamamen farklılaşıyor. Başlangıçta bir yazılım aracıydın, şimdi bir veri platformusun. Başlangıçta sen tüketiciye gidiyordun, şimdi kurumsal müşteriye geçiyorsun. Bu büyük bir pivottur ve takım uyumunu en çok zorlar.

Müşteri: Kime yapiyoruz sorusu değiştiğinde

Hedef kitle değişiyor. Bu genellikle en güç anlaşılamayandır. Çünkü müdahale girişimciler 'herkese lazım' der. Pivot anları çoğu zaman 'aslında sadece şu müşteriye gerçekten değere yaratıyor' farkındalığından doğar.

Gelir: Nasil para kazaniyoruz sorusu değiştiğinde

İş modeli değişiyor. Abonelikten komisyona, freemiumdan enterprise sözleşmeye. Bu pivot en az ağrı veren gibi görünür ama aslında bütün operasyonu etkiler. Satış sürecinden müşteri hizmetine kadar her şey yeniden tanımlanır.

Gunce Onur perspektifi: Startup Wise Guys sahadan ne gördü?

Startup Wise Guys ortağı Günce Onur, Türkiye ve Orta Avrupa'da yüzlerce girişimini yakın mesafeden izlemiş biri. Onun sahadan getirdiği bulgu net: Başarısız olan girişimler çoğu zaman pivot yapmakta geç kaldı. Başarılı olanlar ise pivot zamanını doğru sezebildi.

Onur'un vurguladığı kritik nokta şuydu: Pivot kararında bir numaralı engel, girişimcinin kimliğiyle ürünün iç içe geçtiği andır. 'Bu projeyi bırakmak' ile 'ben bırakmak' arasında fark kalmıyor. O noktada nesnel kalmak neredeyse imkansız.

Bunu aşmanın tek yolu ise veride kalmak. Sezgiye değil, kullanıcı verisine, gelir verisine, churn verisine bakmak. Verinin söylemek istediklerini anlamak gerçeği değiştirmiyor ama en azından kararı daha az kişisel kılıyor.

'En tehlikeli an: projenin başarısız olmasıyla senin başarısız olmanı özdeşleştirdiğin an. O ikisi aynı şey değil.'

Pivot karari verecekler icin 5 soru

Bu panelden ve Türkiye girişimcilik sahnesinin deneyiminden süzülen bir rehber: Pivot düşünüyorsan, önce şu 5 soruyu kendine sor.

Bu çalışmıyor mu yoksa biz mi iyi uygulayamıyoruz? Eğer ikincisiyse, daha fazla kaynak dene. Eğer birincisiyse, pivot zamanı.

Kullanıcıların ne söylediklerini değil, ne yaptıklarına baktın mı? Anket sonuçları ile davranış verileri çoğu zaman tam ters şeyler söyler.

Şimdi bildiğini bilseydin, aynı kararı verir miydin? Bu soru önceki kararlara pişmanlık için değil, yeni kararı daha iyi vermek için.

Takımın bu pivota inancı var mı? Pivotun en zor kısmı yeni modeli inşa etmek değil, takımı yeniden hizalamak. Bu olmadan pivot çarpıya gider.

Pivot için yeterli kaynağın var mı? Pivot bir yeniden başlangıç. Yeniden başlangıç vakit ister, para ister. Kasa bitmek üzereyken pivot yapılmaz. Erken yapılır.

Turk girisim sahnesinin pivot paradoksu

Türkiye'de pivot yapmak çift zorlu. Bir yanda ekosistem henüz olgunlaşmakta. Yatırımcılar, mentorlar, basın çoğunlukla başarı hikâyesi duymak istiyor. Pivottan bahsetmek 'bir şeylerin yanlış gittiğini' itiraf etmek gibi algılanabiliyor.

Öte yandan girişimcilik kültüründe başarısızlık hâlâ yeterince normalize edilemedi. Silicon Valley'de 'başarısızlık deneyimi' CV'ye ekstra bir artı gibi bakılıyor. Türkiye'de henüz o bölgeye gelmedik.

Ama IBPF 2026 gibi platformlarda artık bu konuşulmaya başlanıyor. Build. Break. Pivot. Panelinin varlığı bile, ekosistemin bu tartışmayı artık yapabilecek olgunluğa ulaştığının işareti.