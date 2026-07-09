Emekli Maaşlarında Büyük Tuzak: Yüz Binlerce Kişi Farkında Olmadan Listeye Girdi
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Temmuz ayı itibarıyla emekli maaşlarına yansıtılan yüzde 17,56'lık enflasyon farkı ve en düşük emekli aylığının 23 bin 552 TL’ye çıkarılması, beraberinde çok çarpıcı bir tabloyu getirdi. SGK uzmanı Özgür Erdursun, düzenlemenin ardından en düşük emekli aylığı alan vatandaşların sayısının bir anda 4,7 milyondan 5,5 milyona fırladığını açıkladı. Peki, en düşük maaş alanların sayısı neden bir anda arttı? Erdursun, perde arkasını anlattı.
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Temmuz zammı sonrası en düşük emekli maaşı alanların sayısı fırladı.
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Sistem nasıl işliyor?
SGK uzmanı Özgür Erdursun, en düşük emekli maaşı alanların sayısının neden arttığını açıkladı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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