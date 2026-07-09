Emekli Maaşlarında Büyük Tuzak: Yüz Binlerce Kişi Farkında Olmadan Listeye Girdi

Bir önceki dönemde en düşük emekli aylığı 20 bin TL olarak uygulanıyordu. O dönemde kök aylığı 18 bin veya 19 bin TL olan emekliler, aldıkları zamlarla 20 bin TL sınırını aşarak kendi kök aylıklarını almaya başlamış ve taban aylık cenderesinden kurtulmuşlardı. Ancak yeni düzenlemeyle taban aylık 23 bin 552 TL’ye çekilince, eski sistemde sınırın üzerinde kalan bu geniş kitle, yeni sınırın altında kalarak yeniden 'en düşük maaş alanlar' kategorisine geriledi.

Özgür Erdursun, yaşanan bu 800 bin kişilik artışın sisteme yeni giren emeklilerden değil, tamamen sınır kayması nedeniyle yeniden taban maaşa eşitlenen mevcut emeklilerden kaynaklandığının altını çizdi.

Erdursun, 'Taban emekli aylığı sosyal dev­let anlayışının önemli bir ge­reğidir ve korunmalıdır. Ancak bunun yanında, çalışma süresi, ödenen prim günü ve prime esas kazanç emekli aylıklarına daha güçlü yansıtılmalıdır' ifadelerini kullandı.