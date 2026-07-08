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SGK'dan Milyonlara Nefes Aldıran Karar: Prim Borçlarına 72 Ay Taksit ve Faiz İndirimi Geldi!

SGK'dan Milyonlara Nefes Aldıran Karar: Prim Borçlarına 72 Ay Taksit ve Faiz İndirimi Geldi!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
08.07.2026 - 12:13
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Sosyal Güvenlik Kurumu, prim borcu olan milyonlarca vatandaşı, işvereni ve belediyeleri rahatlatacak büyük bir ödeme kolaylığını hayata geçirdi. Yeni genelgeyle borç yapılandırma süresi 36 aydan 72 aya çıkarılırken, yıllık faiz oranı yüzde 29'a düşürüldü. 31 Ağustos'a kadar başvuru yapıp ilk taksitini ödeyenlerin haciz ve icra işlemleri anında durdurulacak.

Kaynak: https://www.sabah.com.tr/trend/galeri...
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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), birikmiş prim borçlarını ödemekte zorlanan iş dünyası, yerel yönetimler ve emeklilik hayali kuran Bağ-Kurlular için beklenen yeni ödeme kolaylığını resmen başlattı.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), birikmiş prim borçlarını ödemekte zorlanan iş dünyası, yerel yönetimler ve emeklilik hayali kuran Bağ-Kurlular için beklenen yeni ödeme kolaylığını resmen başlattı.

Yayımlanan güncel genelge kapsamında, prim borçlarının geri ödemesinde uygulanan azami vade süresi tam iki katına çıkarılarak 36 aydan 72 aya uzatıldı. Aynı zamanda yıllık tecil faizinde de ciddi bir indirime gidilerek oran yüzde 39'dan yüzde 29'a çekildi. Hayata geçirilen bu kritik adım, hem işletmelerin mali yükünü hafifletmeyi hem de borcu nedeniyle emekli olamayan vatandaşlara yeni bir kapı aralamayı hedefliyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yürürlüğe giren bu düzenlemeyi iş dünyası ve belediyeler için kaçırılmayacak büyük bir fırsat olarak nitelendirdi. İşverenlere ve yerel yönetimlere çağrıda bulunan Bakan Işıkhan, sunulan 72 aylık uzun vade ve faiz indirimi desteğinden yararlanmak için zaman kaybetmeden, hızlı bir şekilde adım atılması gerektiğini vurguladı.

Yeni uygulama, 2026 yılı Haziran ayı (dahil) ve öncesine ait 4A işveren ile 4B Bağ-Kur prim borçlarını, işsizlik sigortası primlerini ve 31 Ağustos 2026 tarihine kadar tebliğ edilerek kesinleşen idari para cezalarını kapsıyor. Borçlu vatandaşlar ve kurumlar için en büyük rahatlama ise icra süreçlerinde yaşanacak. Yapılandırma başvurusunun ardından ilk taksitin ödenmesiyle birlikte, devam eden tüm haciz, icra ve satış işlemleri otomatik olarak duracak; hatta araçlar üzerinde bulunan yakalama şerhlerinin kaldırılmasının da önü açılacak. Ayrıca teminatsız tecil üst limiti de 10 milyon liraya yükseltilerek başvuru süreçlerinin bürokratik engeller olmaksızın daha hızlı sonuçlanması sağlandı.

Borçlarını 6 yıla yayılan 72 aylık azami sürede ödemek isteyenlerin ise bazı mali şartları karşılaması gerekiyor.

Borçlarını 6 yıla yayılan 72 aylık azami sürede ödemek isteyenlerin ise bazı mali şartları karşılaması gerekiyor.

Bu uzun vadeden yararlanabilmek için borçlunun likidite oranının 0,50 ve altında olması ve mali müşavir onaylı 'Çok Zor Durum Raporu'nun SGK'ya sunulması şart koşuluyor. Likidite oranı 0,51 ile 1,00 arasında olan borçlular ise en fazla 36 ay taksit imkânından faydalanabiliyor. Daha önceden borçlarını yapılandıran veya tecil ettiren işletmeler de bu yeni fırsatın dışında tutulmadı. Eski borçlular, talepte bulunmaları halinde taksitlerini yüzde 29 indirimli faizle yeniden hesaplatıp vadelerini uzatabiliyor.

Bu büyük kolaylıktan yararlanmak isteyenlerin başvuru ve ilk taksit ödemelerini en geç 31 Ağustos 2026 tarihine kadar tamamlaması büyük önem taşıyor. İlk taksitin bu sürede ödenmemesi durumunda indirimli faiz hakkı kaybediliyor. Vatandaşların öncelikle e-Devlet veya SGK çevrim içi platformları üzerinden güncel borç dökümlerini alarak borç tutarını tespit etmeleri gerekiyor. Ardından başvurular, borcun bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik Merkezlerine yapılıyor. İstanbul, Ankara ve İzmir'de 18 milyon liraya kadar olan borçlar merkez müdürlüklerince, bu tutarı aşan borçlar ise il müdürlüklerince karara bağlanıyor. Birden fazla SGK biriminde borcu olanların ise her birim için ayrı ayrı başvuru yapması gerekiyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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