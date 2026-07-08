SGK'dan Milyonlara Nefes Aldıran Karar: Prim Borçlarına 72 Ay Taksit ve Faiz İndirimi Geldi!

Yayımlanan güncel genelge kapsamında, prim borçlarının geri ödemesinde uygulanan azami vade süresi tam iki katına çıkarılarak 36 aydan 72 aya uzatıldı. Aynı zamanda yıllık tecil faizinde de ciddi bir indirime gidilerek oran yüzde 39'dan yüzde 29'a çekildi. Hayata geçirilen bu kritik adım, hem işletmelerin mali yükünü hafifletmeyi hem de borcu nedeniyle emekli olamayan vatandaşlara yeni bir kapı aralamayı hedefliyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yürürlüğe giren bu düzenlemeyi iş dünyası ve belediyeler için kaçırılmayacak büyük bir fırsat olarak nitelendirdi. İşverenlere ve yerel yönetimlere çağrıda bulunan Bakan Işıkhan, sunulan 72 aylık uzun vade ve faiz indirimi desteğinden yararlanmak için zaman kaybetmeden, hızlı bir şekilde adım atılması gerektiğini vurguladı.

Yeni uygulama, 2026 yılı Haziran ayı (dahil) ve öncesine ait 4A işveren ile 4B Bağ-Kur prim borçlarını, işsizlik sigortası primlerini ve 31 Ağustos 2026 tarihine kadar tebliğ edilerek kesinleşen idari para cezalarını kapsıyor. Borçlu vatandaşlar ve kurumlar için en büyük rahatlama ise icra süreçlerinde yaşanacak. Yapılandırma başvurusunun ardından ilk taksitin ödenmesiyle birlikte, devam eden tüm haciz, icra ve satış işlemleri otomatik olarak duracak; hatta araçlar üzerinde bulunan yakalama şerhlerinin kaldırılmasının da önü açılacak. Ayrıca teminatsız tecil üst limiti de 10 milyon liraya yükseltilerek başvuru süreçlerinin bürokratik engeller olmaksızın daha hızlı sonuçlanması sağlandı.