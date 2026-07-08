SGK'dan Milyonlara Nefes Aldıran Karar: Prim Borçlarına 72 Ay Taksit ve Faiz İndirimi Geldi!
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Sosyal Güvenlik Kurumu, prim borcu olan milyonlarca vatandaşı, işvereni ve belediyeleri rahatlatacak büyük bir ödeme kolaylığını hayata geçirdi. Yeni genelgeyle borç yapılandırma süresi 36 aydan 72 aya çıkarılırken, yıllık faiz oranı yüzde 29'a düşürüldü. 31 Ağustos'a kadar başvuru yapıp ilk taksitini ödeyenlerin haciz ve icra işlemleri anında durdurulacak.
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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), birikmiş prim borçlarını ödemekte zorlanan iş dünyası, yerel yönetimler ve emeklilik hayali kuran Bağ-Kurlular için beklenen yeni ödeme kolaylığını resmen başlattı.
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Borçlarını 6 yıla yayılan 72 aylık azami sürede ödemek isteyenlerin ise bazı mali şartları karşılaması gerekiyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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