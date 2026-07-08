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2026 Dünya Kupası’nın En Çok Kazanan Futbolcusu

etiket 2026 Dünya Kupası’nın En Çok Kazanan Futbolcusu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
08.07.2026 - 11:51
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2026 Dünya Kupası heyecanı devam ediyor. Turnuva tarihinin 96 yıllık geçmişinde ilk kez 48 takımın katılımıyla ve tam 16 farklı şehirde devasa bir organizasyona imza atılıyor. Sahada mücadele devam ederken Forbes, Dünya Kupası'nın en çok kazanan 11 futbolcusunu duyurdu. 

Kaynak

FIFA 2026 2026 Dünya Kupası
11 Gün
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09 Saat
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AUS
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TUR
TUR
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PAR
PAR
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TUR
TUR
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USA
USA
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Forbes, 2026 Dünya Kupası'nın en çok kazanan futbolcusunu açıkladı.

Forbes, 2026 Dünya Kupası'nın en çok kazanan futbolcusunu açıkladı.

Forbes verilerine göre, turnuva öncesindeki son 12 ayda toplamda yaklaşık 950 milyon doları kasasına koyan en yüksek ücretli 11 futbolcunun kurduğu 'rüya takım', finansal olarak erişilmez bir noktada bulunuyor.

Bu devasa ekonomik pastada iki futbolcu yer alıyor: Portekiz formasıyla 6'ncı kez Dünya Kupası sahnesine çıkarak tarihi bir rekor kıran 41 yaşındaki Cristiano Ronaldo ve son şampiyon Arjantin’i lider olarak sahaya çıkaran 38 yaşındaki Lionel Messi.

Dünya Kupası'nın en çok kazanan futbolcusu Ronaldo oldu. Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'dan aldığı astronomik maaşın yanı sıra sponsorluk gelirleriyle yıllık 300 milyon dolarlık bir kazanca ulaşırken, Messi ise Inter Miami ve Apple ortaklığı destekli devasa anlaşmalarıyla yıllık 140 milyon dolarlık geliri cebine koyuyor.

İşte Dünya Kupası'nın en çok kazanan 11 futbolcusu:

İşte Dünya Kupası'nın en çok kazanan 11 futbolcusu:

1- Cristiano Ronaldo 300 milyon dolar

2- Lionel Messi 140 milyon dolar

3- Kylian Mbappe 95 milyon dolar

4- Erling Haaland 80 milyon dolar

5- Vinicius Jr. 60 milyon dolar

6- Mohamed Salah 55 milyon dolar

7- Sadio Mane 54 milyon dolar

8- Jude Bellingham 44 milyon dolar

9- Lamine Yanal 43 milyon dolar

10- Harry Kane 41 milyon dolar

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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