2026 Dünya Kupası’nın En Çok Kazanan Futbolcusu

Forbes verilerine göre, turnuva öncesindeki son 12 ayda toplamda yaklaşık 950 milyon doları kasasına koyan en yüksek ücretli 11 futbolcunun kurduğu 'rüya takım', finansal olarak erişilmez bir noktada bulunuyor.

Bu devasa ekonomik pastada iki futbolcu yer alıyor: Portekiz formasıyla 6'ncı kez Dünya Kupası sahnesine çıkarak tarihi bir rekor kıran 41 yaşındaki Cristiano Ronaldo ve son şampiyon Arjantin’i lider olarak sahaya çıkaran 38 yaşındaki Lionel Messi.

Dünya Kupası'nın en çok kazanan futbolcusu Ronaldo oldu. Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'dan aldığı astronomik maaşın yanı sıra sponsorluk gelirleriyle yıllık 300 milyon dolarlık bir kazanca ulaşırken, Messi ise Inter Miami ve Apple ortaklığı destekli devasa anlaşmalarıyla yıllık 140 milyon dolarlık geliri cebine koyuyor.