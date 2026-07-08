2026 Dünya Kupası’nın En Çok Kazanan Futbolcusu
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2026 Dünya Kupası heyecanı devam ediyor. Turnuva tarihinin 96 yıllık geçmişinde ilk kez 48 takımın katılımıyla ve tam 16 farklı şehirde devasa bir organizasyona imza atılıyor. Sahada mücadele devam ederken Forbes, Dünya Kupası'nın en çok kazanan 11 futbolcusunu duyurdu.
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Forbes, 2026 Dünya Kupası'nın en çok kazanan futbolcusunu açıkladı.
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İşte Dünya Kupası'nın en çok kazanan 11 futbolcusu:
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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