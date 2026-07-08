article/comments
article/share
Haberler
Spor
Voleybol
Filenin Sultanları Üçüncü Etap Maçlarına Polonya Galibiyetiyle Başladı

Filenin Sultanları Üçüncü Etap Maçlarına Polonya Galibiyetiyle Başladı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
08.07.2026 - 08:09 Son Güncelleme: 08.07.2026 - 08:31
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'ndeki üçüncü etap ilk maçında Polonya'yı 3-1 mağlup etti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) üçüncü haftasındaki ilk maçında Polonya'yı 3-1 yendi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) üçüncü haftasındaki ilk maçında Polonya'yı 3-1 yendi.

Melissa Vargas'ın 23 sayı ürettiği karşılaşmanın ardından Türkiye, VNL'deki 7. galibiyetini alırken 3. yenilgisini yaşayan Polonya'yı puan tablosunda geride bıraktı.

Öte yandan sakatlığı sebebiyle VNL'nin ilk iki haftasını kaçıran Zehra Güneş, Polonya maçıyla yeniden milli formayı giydi.

Milliler, VNL'nin üçüncü haftasındaki ikinci maçında 10 Temmuz Cuma günü ABD ile karşılaşacak.

Salon: Asue Arena

Hakemler: Jiang Liu (Çin), Sumie Myoi (Japonya)

Türkiye: Elif Şahin, Sinead Jack-Kısal, İlkin Aydın, Yaprak Erkek, Zehra Güneş, Melissa Vargas (Gizem Örge, Eylül Akarçeşme Yatgın, Saliha Şahin, Cansu Özbay, Hande Baladın, Defne Başyolcu, Berka Buse Özden)

Polonya: Piasecka, Wenerska, Obiala, Koput, Stysiak, Lampkowska (Szczyglowska, Damasek, Szczurowska, Lysiak, Grabka, Jurczyk)

Setler: 27-25, 20-25, 25-19, 25-19

Süre: 125 dakika

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
21
20
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın