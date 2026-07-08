2026 Dünya Kupası'nda Dev Eşleşmeler Belli Oldu! İşte Çeyrek Final Maç Programı ve Saatleri
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Kuzey Amerika'nın ev sahipliğinde heyecanı katlanarak büyüyen 2026 Dünya Kupası'nda eleme turlarının ardından adını son 8 takım arasına yazdıran ülkeler ve maç takvimi netleşti. Grup aşaması, son 32 ve son 16 turlarının tamamlanmasıyla birlikte dev organizasyonda çeyrek final eşleşmeleri resmen kuruldu.
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Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada'nın ortaklaşa organize ettiği dünyanın en büyük futbol turnuvasında finale giden yol kısalıyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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