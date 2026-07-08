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2026 Dünya Kupası'nda Dev Eşleşmeler Belli Oldu! İşte Çeyrek Final Maç Programı ve Saatleri

etiket 2026 Dünya Kupası'nda Dev Eşleşmeler Belli Oldu! İşte Çeyrek Final Maç Programı ve Saatleri

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
08.07.2026 - 07:21
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Kuzey Amerika'nın ev sahipliğinde heyecanı katlanarak büyüyen 2026 Dünya Kupası'nda eleme turlarının ardından adını son 8 takım arasına yazdıran ülkeler ve maç takvimi netleşti. Grup aşaması, son 32 ve son 16 turlarının tamamlanmasıyla birlikte dev organizasyonda çeyrek final eşleşmeleri resmen kuruldu.

FIFA 2026 2026 Dünya Kupası
11 Gün
:
13 Saat
:
35 Dakika
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Türkiye
Türkiye
1 G 0 B 2 M 3 Puan

Maçlar

14 Haziran 07:00
AUS
AUS
2-0
TUR
TUR
20 Haziran 06:00
TUR
TUR
0-1
PAR
PAR
26 Haziran 05:00
TUR
TUR
3-2
USA
USA
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Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada'nın ortaklaşa organize ettiği dünyanın en büyük futbol turnuvasında finale giden yol kısalıyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada'nın ortaklaşa organize ettiği dünyanın en büyük futbol turnuvasında finale giden yol kısalıyor.

Zorlu eleme etaplarını kayıpsız geçerek çeyrek finale yükselmeyi başaran takımlar, yarı finale kalabilmek için kozlarını paylaşacak. Futbolseverlerin merakla beklediği çeyrek final mücadeleleri 9 Temmuz gecesi oynanacak dev maçla başlayıp 12 Temmuz sabaha karşı tamamlanacak.

Zorlu eşleşmelerde ilk düdük, 9 Temmuz Perşembe günü saat 23.00'te Fransa ile Fas arasındaki kritik mücadelede çalacak. Turnuvanın bir diğer büyük karşılaşmasında İspanya ile Belçika 10 Temmuz Cuma günü saat 22.00'de karşı karşıya gelecek. 

Hafta sonu programında ise futbol heyecanı gece saatlerine taşınacak; Norveç ile İngiltere 12 Temmuz Pazar günü saat 00.00'da sahaya çıkarken, çeyrek finalin son maçında Arjantin ile İsviçre aynı gün sabaha karşı saat 04.00'te yarı final bileti için mücadele edecek.

Fransa-Fas (9 Temmuz 23.00)

İspanya-Belçika (10 Temmuz 22.00)

Norveç-İngiltere (12 Temmuz 00.00)

Arjantin-İsviçre (12 Temmuz 04.00)

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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