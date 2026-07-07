Arjantin’in Zaferi Sonrasında Zorlu Center “Messi” Diye İnledi

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Arjantin, Mısır karşısında 2-0 geriye düştüğü maçı çevirerek Dünya Kupası’nda çeyrek finale adını yazdırdı. Maçta bir penaltı kaçıran Messi, karşılaşmayı 1 gol ve 1 asistle tamamlamayı başardı. Zorlu Center’daki dev ekranda maçı izleyenler ise Arjantin’in galibiyet golünün ardından ortalığı “Messi” sesleriyle inletti.
Kaynak: Hindarfjall_ / X
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Arjantin’in kupa yolculuğu devam ediyor.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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