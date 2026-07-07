article/comments
article/share
Haberler
Video
Arjantin’in Zaferi Sonrasında Zorlu Center “Messi” Diye İnledi

etiket Arjantin’in Zaferi Sonrasında Zorlu Center “Messi” Diye İnledi

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
08.07.2026 - 00:41

İçerik Devam Ediyor

google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Arjantin, Mısır karşısında 2-0 geriye düştüğü maçı çevirerek Dünya Kupası’nda çeyrek finale adını yazdırdı. Maçta bir penaltı kaçıran Messi, karşılaşmayı 1 gol ve 1 asistle tamamlamayı başardı. Zorlu Center’daki dev ekranda maçı izleyenler ise Arjantin’in galibiyet golünün ardından ortalığı “Messi” sesleriyle inletti.

Kaynak: Hindarfjall_ / X

FIFA 2026 2026 Dünya Kupası
11 Gün
:
22 Saat
:
37 Dakika
:
50 Saniye
Anasayfaya Git
D Grubu Sıralamaları Tüm Sıralamalar >
4.
Türkiye
Türkiye
1 G 0 B 2 M 3 Puan

Maçlar

14 Haziran 07:00
AUS
AUS
2-0
TUR
TUR
20 Haziran 06:00
TUR
TUR
0-1
PAR
PAR
26 Haziran 05:00
TUR
TUR
3-2
USA
USA
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Arjantin’in kupa yolculuğu devam ediyor.

Arjantin’in kupa yolculuğu devam ediyor.

Yeşil Burun Adaları’nı uzatmalarda eleyen Arjantin, Mısır karşısında da çok zorlansa da son anlarda bulduğu gollerle turu geçmeyi başardı. Son Dünya Şampiyonu unvanını korumak isteyen Arjantin, çeyrek finalde İsviçre-Kolombiya maçının galibiyle karşı karşıya gelecek.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın