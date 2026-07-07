Aynı Milli Takımdaydılar: Biri Doktora Öğrencisi, Diğerleri Dünya Yıldızı Oldu

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2016 yılında İngiltere Genç Milli Takımı'nın aynı karesinde yer alan üç gençten ikisi bugün dünya futbolunun en büyük yıldızları arasında gösteriliyor. Jamal Musiala ve Jude Bellingham sahalarda zirveye çıkarken, takım arkadaşları Herlin ise bambaşka bir yol seçerek akademiye yöneldi ve doktora öğrencisi oldu. Paylaştığı video gündem oldu.
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2016 yılında İngiltere Genç Milli Takımı'nda aynı formayı terleten üç arkadaştan Jamal Musiala ve Jude Bellingham bugün dünya futbolunun zirvesinde yer alırken, yanlarındaki üçüncü genç Herlin kramponlarını laboratuvar önlüğüyle değiştirerek bir doktora öğrencisi olmayı seçti.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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