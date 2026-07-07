Aynı Milli Takımdaydılar: Biri Doktora Öğrencisi, Diğerleri Dünya Yıldızı Oldu

Hayatın bizi nereye savuracağını asla tam olarak bilemeyiz; kimi milyonların izlediği yeşil sahalarda tarih yazar, kimi ise sessiz bir mikroskop başında bilime katkı sağlar. Aynı soyunma odasından çıkıp bambaşka zirvelere ulaşan bu etkileyici hikaye başarının tek bir rotası olmadığını hepimize hatırlatıyor.