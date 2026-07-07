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Yaşam
Babasının Vefatından Sonra Bahçenin Son Halini Paylaşan Kullanıcı Viral Oldu

Babasının Vefatından Sonra Bahçenin Son Halini Paylaşan Kullanıcı Viral Oldu

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
07.07.2026 - 14:17
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Babasının vefatından sonra aile bahçesinin nasıl değiştiğini gösteren bir sosyal medya kullanıcısının paylaşımı kısa sürede gündem oldu. Yıllarca özenle bakılan bahçenin zamanla bakımsız kalması birçok kişiyi duygulandırırken, paylaşımın sunuluş şekli nedeniyle kullanıcıya tepki gösterenler de oldu.

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Bir kullanıcının sosyal medya paylaşımı tepki çekti.

Bir kullanıcının sosyal medya paylaşımı tepki çekti.

Babasının vefatından sonra "Before/After" gönderisi paylaşan kullanıcıya yorumlar gecikmedi.

Babasının vefatından sonra "Before/After" gönderisi paylaşan kullanıcıya yorumlar gecikmedi.

Gelin, yorumlara hep birlikte bakalım...

Gelin, yorumlara hep birlikte bakalım...
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Tepki gösterenler kadar içi burkulan da vardı.

Tepki gösterenler kadar içi burkulan da vardı.
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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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