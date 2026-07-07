Bir İçerik Üreticisi Türkiye ve Almanya'da 50 Şişenin Geri Dönüşüm Parasını Karşılaştırdı

Bir kullanıcı da Almanya'daki geri dönüşüm makineleriyle Türkiye'deki makineleri karşılaştırdı. Türkiye'de 50 şişenin 50 TL (tanesi 1 TL) kazandırdığını belirten sunucu, Almanya'da aynı sayıda şişenin 12,5 Euro (tanesi 25 cent) ettiğini hesaplıyor. Bu parayla bir Alman marketinden neler alınabileceğini uygulamalı olarak gösteriyor. Elde ettiği 12,5 Euro bütçe ile çikolata, üzüm, kayısı, 10'lu yumurta, salatalık, ekmek, makarna, kola ve su gibi pek çok temel gıda ürününü alarak sepetini dolduruyor.