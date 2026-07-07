Bir İçerik Üreticisi Türkiye ve Almanya'da 50 Şişenin Geri Dönüşüm Parasını Karşılaştırdı

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Geri dönüşümde uygulanan depozito sistemi, Türkiye ile Almanya arasındaki fark üzerinden sosyal medyada yeniden gündem oldu. Bir içerik üreticisi, iki ülkede 50 plastik şişeden elde edilen geri dönüşüm ücretini karşılaştırarak Almanya'da kazanılan parayla yaptığı market alışverişini takipçileriyle paylaştı.
Kaynak: Akyar Global
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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