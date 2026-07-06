Düğün Öncesi Neredeyse 3 Milyon Lira Harcayarak Bambaşka Birine Dönüşen Kadın Gündem Oldu
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Kaynak: https://nypost.com/2026/07/06/lifesty...
Düğün gününde hayal ettiği görünüme kavuşmak isteyen bir kadın, estetik işlemlerden cilt bakımına, spor üyeliklerinden lüks kozmetik ürünlerine kadar uzanan güzellik hazırlıkları için yaklaşık 62 bin dolar (yaklaşık 3 milyon lira) harcadı. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran bu dönüşüm, düğün öncesi güzellik trendleri ve artan harcamalar üzerine yeni bir tartışma başlattı.
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Düğün hazırlıkları denildiğinde akla ilk olarak mekan seçimi, davetliler ya da gelinlik geliyor. Ancak son yıllarda özellikle TikTok ve Instagram'da yükselen "bridal glow up" (gelin dönüşümü) trendi, düğün öncesi güzellik harcamalarını da bambaşka bir boyuta taşıdı.
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İlk hedefi göz altı morlukları oldu
Sosyal medya baskısı harcamaları artırıyor
Bazıları ise harcadığı paradan memnun
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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