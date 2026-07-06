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Düğün Öncesi Neredeyse 3 Milyon Lira Harcayarak Bambaşka Birine Dönüşen Kadın Gündem Oldu

Düğün Öncesi Neredeyse 3 Milyon Lira Harcayarak Bambaşka Birine Dönüşen Kadın Gündem Oldu

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
06.07.2026 - 20:21
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Düğün gününde hayal ettiği görünüme kavuşmak isteyen bir kadın, estetik işlemlerden cilt bakımına, spor üyeliklerinden lüks kozmetik ürünlerine kadar uzanan güzellik hazırlıkları için yaklaşık 62 bin dolar (yaklaşık 3 milyon lira) harcadı. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran bu dönüşüm, düğün öncesi güzellik trendleri ve artan harcamalar üzerine yeni bir tartışma başlattı.

Kaynak: https://nypost.com/2026/07/06/lifesty...
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Düğün hazırlıkları denildiğinde akla ilk olarak mekan seçimi, davetliler ya da gelinlik geliyor. Ancak son yıllarda özellikle TikTok ve Instagram'da yükselen "bridal glow up" (gelin dönüşümü) trendi, düğün öncesi güzellik harcamalarını da bambaşka bir boyuta taşıdı.

Düğün hazırlıkları denildiğinde akla ilk olarak mekan seçimi, davetliler ya da gelinlik geliyor. Ancak son yıllarda özellikle TikTok ve Instagram'da yükselen "bridal glow up" (gelin dönüşümü) trendi, düğün öncesi güzellik harcamalarını da bambaşka bir boyuta taşıdı.

New York Post'un haberine göre makyaj sanatçısı Jade Voight, evlilik teklifi aldıktan sonra ilk olarak düğün mekanını değil, güzellik randevularını planladı. Cilt bakım rutinini tamamen değiştiren Voight; Pilates üyeliği satın aldı, botoks ve dolgu takvimini oluşturdu, hatta bir dönem meme büyütme ameliyatını bile ciddi şekilde değerlendirdi.

2027 yılında İtalya'nın Toskana bölgesinde evlenmeyi planlayan 30 yaşındaki Voight, düğünü için toplam harcamasının yüz binlerce doları bulacağını, bunun yaklaşık 62 bin dolarının (yaklaşık 2 milyon 900 TL) yalnızca güzellik hazırlıklarına ayrıldığını söyledi.

Voight, düğün fotoğraflarının ömür boyu kalacağını belirterek, 'Çocuklarımın yıllar sonra fotoğraflara bakıp 'Annem ne kadar güzelmiş' demesini istiyorum.' ifadelerini kullandı.

İlk hedefi göz altı morlukları oldu

İlk hedefi göz altı morlukları oldu

Çocukluğundan beri rahatsız olduğu göz altı morluklarını gidermek isteyen Voight, kolajen üretimini artırmayı amaçlayan Platelet-Rich Fibrin (PRF) tedavisine başladı. Her seansı yaklaşık 1.000 dolar olan bu işlemde kişinin kendi kanı işlenerek yeniden enjekte ediliyor.

Bunun yanı sıra yüz, boyun ve ellerine düzenli mikroiğneleme (microneedling) yaptıran Voight, her seans için 275 dolarödüyor. Medikal cilt bakım ürünleri için ise her yenilemede yaklaşık 1.500 dolar harcıyor.

Botoks ve dolgu uygulamalarını da aksatmayan genç kadın, bu işlemler için her üç-dört ayda bir yaklaşık 2.000 dolar ödüyor.

Spor ve estetik de hazırlıkların bir parçası

Voight, düğün gününe istediği fiziksel görünümle ulaşabilmek için aylık 300 dolarlık Pilates üyeliği kullanıyor. Bir dönem yağ yakımını desteklediği öne sürülen peptit tedavisini de deneyen gelin adayı, düğüne yaklaşırken yeniden başlamayı planlıyor.

En büyük estetik kararsızlığını ise meme büyütme ameliyatı oluşturmuş. Yaklaşık 25 bin dolara mal olacak operasyonu ailesi ve arkadaşlarının tavsiyesiyle yaptırmaktan vazgeçtiğini söyleyen Voight, buna rağmen yaklaşık 10 bin dolarlık kol liposuctionı seçeneğini hâlâ değerlendirdiğini belirtiyor.

Sosyal medya baskısı harcamaları artırıyor

Sosyal medya baskısı harcamaları artırıyor

Uzmanlara göre özellikle ABD'de birçok çift, düğün bütçesinin yüzde 8 ila 15'ini güzellik hizmetlerine ayırıyor. Ortalama düğün bütçelerinin 50 ila 100 bin dolar arasında değiştiği düşünüldüğünde, yalnızca estetik ve bakım için ayrılan tutar da ciddi rakamlara ulaşıyor.

TikTok'ta milyonlarca kez izlenen #bridalglowup etiketi altında paylaşılan videolarda, gelin adayları düğünden aylar önce uyguladıkları bakım rutinlerini ve estetik işlemleri detaylı şekilde paylaşıyor. Uzmanlar, bu içeriklerin özellikle genç kadınlar üzerinde görünüm baskısını artırdığına dikkat çekiyor.

'Bu kadar para harcamak abartılı'

Haziran 2026'da evlenen Alexandra Mahl Dean da düğünü öncesinde yaklaşık 26 bin 890 dolar harcadığını açıkladı.

Göz altı PRF uygulamaları, mikroiğneleme seansları, Hydrafacial bakımları, lüks cilt bakım ürünleri, saç kaynakları ve Pilates üyeliği gibi işlemlere yatırım yapan Dean, sosyal medyanın kendisini bu konuda etkilediğini kabul ediyor.

Buna rağmen düğün sonrasında fikrinin değiştiğini söyleyen Dean, 'Aslında gelin hazırlığı kavramının biraz abartıldığını düşünüyorum. Sonuçta ertesi gün yine normal halinize dönüyorsunuz.' değerlendirmesinde bulundu.

Bazıları ise harcadığı paradan memnun

Bazıları ise harcadığı paradan memnun

Ağustos 2026'da evlenecek olan Sammi Scotti ise düğün hazırlıkları kapsamında şimdiye kadar yaklaşık 31 bin dolar harcadığını söyledi.

Akne tedavileri, medikal cilt bakım ürünleri, düzenli botoks uygulamaları, saç bakımları, manikür, sprey bronzluk, kaş bakımı, lenf drenaj masajları ve haftada birkaç gün yaptığı Pilates dersleriyle düğününe hazırlandığını anlatan Scotti, harcadığı paranın karşılığını aldığını düşünüyor.

Yakın çevresinin bu masrafları fazla bulduğunu söyleyen Scotti, 'Ben sonuç görmediğim hiçbir şeye para harcamam. Cildimdeki değişimi gördükçe doğru yatırım yaptığımı düşünüyorum.' ifadelerini kullandı.

Uzmanlara göre düğün öncesi güzellik hazırlıkları kişisel bir tercih olsa da, sosyal medyanın yarattığı 'kusursuz görünme' beklentisi nedeniyle birçok gelin adayı planladığından çok daha yüksek bütçeler ayırabiliyor. Bu durum, son yıllarda düğün sektöründe hızla büyüyen yeni bir harcama kalemi olarak öne çıkıyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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