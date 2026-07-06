Düğün Öncesi Neredeyse 3 Milyon Lira Harcayarak Bambaşka Birine Dönüşen Kadın Gündem Oldu

Çocukluğundan beri rahatsız olduğu göz altı morluklarını gidermek isteyen Voight, kolajen üretimini artırmayı amaçlayan Platelet-Rich Fibrin (PRF) tedavisine başladı. Her seansı yaklaşık 1.000 dolar olan bu işlemde kişinin kendi kanı işlenerek yeniden enjekte ediliyor.

Bunun yanı sıra yüz, boyun ve ellerine düzenli mikroiğneleme (microneedling) yaptıran Voight, her seans için 275 dolarödüyor. Medikal cilt bakım ürünleri için ise her yenilemede yaklaşık 1.500 dolar harcıyor.

Botoks ve dolgu uygulamalarını da aksatmayan genç kadın, bu işlemler için her üç-dört ayda bir yaklaşık 2.000 dolar ödüyor.

Spor ve estetik de hazırlıkların bir parçası

Voight, düğün gününe istediği fiziksel görünümle ulaşabilmek için aylık 300 dolarlık Pilates üyeliği kullanıyor. Bir dönem yağ yakımını desteklediği öne sürülen peptit tedavisini de deneyen gelin adayı, düğüne yaklaşırken yeniden başlamayı planlıyor.

En büyük estetik kararsızlığını ise meme büyütme ameliyatı oluşturmuş. Yaklaşık 25 bin dolara mal olacak operasyonu ailesi ve arkadaşlarının tavsiyesiyle yaptırmaktan vazgeçtiğini söyleyen Voight, buna rağmen yaklaşık 10 bin dolarlık kol liposuctionı seçeneğini hâlâ değerlendirdiğini belirtiyor.