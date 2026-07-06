Erzurumlu Yazar Bilge Şahna'dan Tarihi Roman: 'Gök Mühürleri' Okurla Buluştu

Papirüs Yayınları etiketiyle yayımlanan eser, tarihî gerçeklikten beslenen güçlü bir kurgu sunuyor.

Roman hakkında konuşan Bilge Şahna, amacının yalnızca bir tarih romanı yazmak olmadığını belirtiyor. Ona göre eser, kadim Türk kültürünün izlerini, insan hikâyelerini ve tarihî olayları sürükleyici bir anlatıyla bir araya getiriyor. Özellikle Kafkasya'nın yüzyıllar boyunca yaşadığı göçler, savaşlar ve acıların yeterince anlatılmadığını vurgulayan yazar, Gök Mühürleri'nin bu sessiz kalmış tarihten ilham aldığını ifade ediyor.

Romanın merkezinde nesilden nesile aktarılan gizemli mühürler, emanetler ve köklü sırlar yer alıyor. Hikaye boyunca okurlar kimi zaman Kazım Karabekir'in karargahına, kimi zaman Kafkas Dağları'nın zorlu coğrafyasına, kimi zaman ise Çarlık Rusyası'nın son yıllarına uzanan bir yolculuğa çıkıyor. Gerçek tarihi şahsiyetlerle kurgusal karakterlerin aynı hikayede buluşması ise romana farklı bir derinlik katıyor.

Şahna, tarihçi olmadığının altını çizerek tarihi olayları belgelere dayanarak araştırdığını, ardından bunları romanın anlatım diliyle yeniden yorumladığını söylüyor. En büyük dileğinin ise okurun kitabı bitirdiğinde yalnızca heyecan verici bir macera yaşamış olması değil, aynı zamanda geçmişini araştırmaya ve sorgulamaya da istek duyması olduğunu belirtiyor.

Gök Mühürleri, Kafkasya'nın karla kaplı dağlarından Çarlık Rusyası'nın ihtişamlı ancak çalkantılı saraylarına, devrim yıllarının karanlık sokaklarından kadim Belgrad kalelerine uzanan geniş bir coğrafyada geçen soluk kesici bir hikaye sunuyor. Mavi taşlı, kurt dişi motifli gizemli bir kolyenin etrafında şekillenen olaylar, yalnızca bir imparatorluğun değil, iki köklü soyun kaderini de değiştirecek sırları tek tek gün yüzüne çıkarıyor.