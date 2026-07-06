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Erzurumlu Yazar Bilge Şahna'dan Tarihi Roman: 'Gök Mühürleri' Okurla Buluştu

Erzurumlu Yazar Bilge Şahna'dan Tarihi Roman: 'Gök Mühürleri' Okurla Buluştu

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
06.07.2026 - 18:59
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Tarihi gerçeklerden ilham alan güçlü bir kurgu, okurları yüzyıllar öncesine uzanan nefes kesici bir yolculuğa davet ediyor. Erzurumlu yazar Bilge Şahna'nın ilk romanı Gök Mühürleri, Kafkasya'dan Çarlık Rusyası'na uzanan hikâyesiyle tarih, gizem ve macerayı aynı sayfalarda buluşturuyor.

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Erzurumlu yazar Bilge Şahna, yıllar süren araştırmalarının ardından kaleme aldığı ilk romanı Gök Mühürleri ile okurlarını tarih, gizem ve maceranın iç içe geçtiği etkileyici bir serüvene davet ediyor.

Erzurumlu yazar Bilge Şahna, yıllar süren araştırmalarının ardından kaleme aldığı ilk romanı Gök Mühürleri ile okurlarını tarih, gizem ve maceranın iç içe geçtiği etkileyici bir serüvene davet ediyor.

Kafkasya'dan Çarlık Rusyası'nın son dönemine uzanan geniş bir zaman ve mekân kurgusuna sahip eser gerçek tarihi olayları kurmaca karakterlerle buluşturarak geçmişe farklı bir pencereden bakmayı amaçlıyor.

1971 yılında Erzurum'da doğan Bilge Şahna, eğitim hayatını doğduğu şehirde tamamladı. Lise yıllarında Erzurum Kongresi'nin yapıldığı tarihî binada öğrenim görmesi, tarihe duyduğu ilginin temelini oluşturdu. Küçük yaşlardan itibaren sanatla ilgilenen Şahna; tiyatro çalışmalarının yanı sıra yerel televizyonlarda muhabirlik, editörlük ve program yapımcılığı yaptı. Diksiyon eğitimi alan yazar, bir dönem radyo seslendirme çalışmaları da yürüttü. Memuriyet hayatını sürdürürken televizyon programları, kısa film ve dizi senaryoları yazmayı ihmal etmedi.

Ailesinin geçmişini araştırırken tarihî belge ve kaynaklar üzerinde uzun yıllar çalışan Şahna, bu birikimini ilk romanı Gök Mühürleri'ne taşıdı.

Ailesinin geçmişini araştırırken tarihî belge ve kaynaklar üzerinde uzun yıllar çalışan Şahna, bu birikimini ilk romanı Gök Mühürleri'ne taşıdı.

Papirüs Yayınları etiketiyle yayımlanan eser, tarihî gerçeklikten beslenen güçlü bir kurgu sunuyor.

Roman hakkında konuşan Bilge Şahna, amacının yalnızca bir tarih romanı yazmak olmadığını belirtiyor. Ona göre eser, kadim Türk kültürünün izlerini, insan hikâyelerini ve tarihî olayları sürükleyici bir anlatıyla bir araya getiriyor. Özellikle Kafkasya'nın yüzyıllar boyunca yaşadığı göçler, savaşlar ve acıların yeterince anlatılmadığını vurgulayan yazar, Gök Mühürleri'nin bu sessiz kalmış tarihten ilham aldığını ifade ediyor.

Romanın merkezinde nesilden nesile aktarılan gizemli mühürler, emanetler ve köklü sırlar yer alıyor. Hikaye boyunca okurlar kimi zaman Kazım Karabekir'in karargahına, kimi zaman Kafkas Dağları'nın zorlu coğrafyasına, kimi zaman ise Çarlık Rusyası'nın son yıllarına uzanan bir yolculuğa çıkıyor. Gerçek tarihi şahsiyetlerle kurgusal karakterlerin aynı hikayede buluşması ise romana farklı bir derinlik katıyor.

Şahna, tarihçi olmadığının altını çizerek tarihi olayları belgelere dayanarak araştırdığını, ardından bunları romanın anlatım diliyle yeniden yorumladığını söylüyor. En büyük dileğinin ise okurun kitabı bitirdiğinde yalnızca heyecan verici bir macera yaşamış olması değil, aynı zamanda geçmişini araştırmaya ve sorgulamaya da istek duyması olduğunu belirtiyor.

Gök Mühürleri, Kafkasya'nın karla kaplı dağlarından Çarlık Rusyası'nın ihtişamlı ancak çalkantılı saraylarına, devrim yıllarının karanlık sokaklarından kadim Belgrad kalelerine uzanan geniş bir coğrafyada geçen soluk kesici bir hikaye sunuyor. Mavi taşlı, kurt dişi motifli gizemli bir kolyenin etrafında şekillenen olaylar, yalnızca bir imparatorluğun değil, iki köklü soyun kaderini de değiştirecek sırları tek tek gün yüzüne çıkarıyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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