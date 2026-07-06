Erzurumlu Yazar Bilge Şahna'dan Tarihi Roman: 'Gök Mühürleri' Okurla Buluştu
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Tarihi gerçeklerden ilham alan güçlü bir kurgu, okurları yüzyıllar öncesine uzanan nefes kesici bir yolculuğa davet ediyor. Erzurumlu yazar Bilge Şahna'nın ilk romanı Gök Mühürleri, Kafkasya'dan Çarlık Rusyası'na uzanan hikâyesiyle tarih, gizem ve macerayı aynı sayfalarda buluşturuyor.
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Erzurumlu yazar Bilge Şahna, yıllar süren araştırmalarının ardından kaleme aldığı ilk romanı Gök Mühürleri ile okurlarını tarih, gizem ve maceranın iç içe geçtiği etkileyici bir serüvene davet ediyor.
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Ailesinin geçmişini araştırırken tarihî belge ve kaynaklar üzerinde uzun yıllar çalışan Şahna, bu birikimini ilk romanı Gök Mühürleri'ne taşıdı.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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