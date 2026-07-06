Yumurtanın Taze Olup Olmadığını Anlamanın En Pratik Yolu Açıklandı

Neyse ki bunu anlamak için laboratuvara ya da özel ekipmanlara ihtiyaç yok. Evde kolayca uygulayabileceğiniz birkaç basit yöntem sayesinde yumurtanın ne kadar taze olduğu hakkında güvenilir bir fikir edinebilirsiniz.

Su testi en pratik yöntemlerden biri

Yumurtanın tazeliğini kontrol etmenin en yaygın yöntemlerinden biri su testidir. Bunun için derin bir kaba soğuk su doldurup yumurtayı içine bırakmanız yeterlidir.

Yumurta kabın dibine yatay şekilde çöküyorsa oldukça tazedir.

Dibine çöküp dik duruyorsa tazeliğini kaybetmeye başlamıştır ancak hâlâ tüketilebilir.

Su yüzeyine çıkıyorsa büyük ihtimalle bayatlamıştır ve tüketilmesi önerilmez.

Bu testin temel nedeni, yumurta yaşlandıkça kabuğunun içindeki hava boşluğunun büyümesidir. Hava miktarı arttıkça yumurta daha fazla kaldırma kuvveti kazanır ve suyun yüzeyine doğru yükselir.