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Yumurtanın Taze Olup Olmadığını Anlamanın En Pratik Yolu Açıklandı

Yumurtanın Taze Olup Olmadığını Anlamanın En Pratik Yolu Açıklandı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
06.07.2026 - 18:07
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Yumurtanın taze olup olmadığını anlamak için uygulayabileceğiniz basit yöntemler, hem gıda güvenliği hem de mutfakta daha iyi sonuçlar elde etmenize yardımcı oluyor. Su testi, görünüm kontrolü ve ışığa tutma gibi pratik yöntemlerle yumurtanın tazeliğini saniyeler içinde kontrol etmek mümkün.

Kaynak: https://www.fsis.usda.gov/food-safety...
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Yumurtanın taze olup olmadığını anlamak hem gıda güvenliği hem de lezzet açısından büyük önem taşıyor.

Yumurtanın taze olup olmadığını anlamak hem gıda güvenliği hem de lezzet açısından büyük önem taşıyor.

Neyse ki bunu anlamak için laboratuvara ya da özel ekipmanlara ihtiyaç yok. Evde kolayca uygulayabileceğiniz birkaç basit yöntem sayesinde yumurtanın ne kadar taze olduğu hakkında güvenilir bir fikir edinebilirsiniz.

Su testi en pratik yöntemlerden biri

Yumurtanın tazeliğini kontrol etmenin en yaygın yöntemlerinden biri su testidir. Bunun için derin bir kaba soğuk su doldurup yumurtayı içine bırakmanız yeterlidir.

  • Yumurta kabın dibine yatay şekilde çöküyorsa oldukça tazedir.

  • Dibine çöküp dik duruyorsa tazeliğini kaybetmeye başlamıştır ancak hâlâ tüketilebilir.

  • Su yüzeyine çıkıyorsa büyük ihtimalle bayatlamıştır ve tüketilmesi önerilmez.

Bu testin temel nedeni, yumurta yaşlandıkça kabuğunun içindeki hava boşluğunun büyümesidir. Hava miktarı arttıkça yumurta daha fazla kaldırma kuvveti kazanır ve suyun yüzeyine doğru yükselir.

Yumurtayı kırdığınızda görünümüne dikkat edin

Yumurtayı kırdığınızda görünümüne dikkat edin

Yumurtanın tazeliği, kırıldıktan sonraki görünümünden de anlaşılabilir.

Taze bir yumurtada yumurta sarısı daha yüksek ve yuvarlak görünür. Yumurta akı ise yoğun kıvamlıdır ve sarının etrafında dağılmadan durur.

Bayat yumurtalarda ise sarı daha yayvan bir şekil alırken, yumurta akı incelir ve tabağa daha geniş bir alana yayılır. Bu değişiklikler, yumurtanın zamanla iç yapısında meydana gelen doğal dönüşümlerin sonucudur.

Sallayın, ses gelip gelmediğini dinleyin

Yumurtayı kulağınıza yakın tutup hafifçe sallamak da fikir verebilir.

Taze yumurtalarda iç kısım daha sıkı olduğu için belirgin bir ses duyulmaz. Ancak yumurta bayatladıkça içindeki hava boşluğu büyür ve sıvı daha serbest hareket etmeye başlar. Bu nedenle sallandığında hafif bir şapırtı ya da hareket sesi duyulabilir.

Bu yöntem tek başına kesin sonuç vermese de diğer testlerle birlikte değerlendirildiğinde faydalı olabilir.

Güçlü bir ışıkla iç yapısını kontrol edin

Profesyonel yumurta üreticilerinin kullandığı 'candling' yani ışığa tutma yöntemi evde de uygulanabilir.

Karanlık bir ortamda yumurtayı güçlü bir ışık kaynağına tuttuğunuzda iç yapısını kısmen görebilirsiniz. Taze yumurtalarda hava boşluğu oldukça küçüktür ve iç yapı daha homojen görünür.

Bayat yumurtalarda ise hava boşluğu belirgin şekilde büyür. İç kısımda bulanıklık veya gölgelenmeler de görülebilir. Bu yöntem özellikle yumurtayı kırmadan önce kontrol etmek isteyenler için kullanışlıdır.

Tazeliği kontrol etmek israfı da önlüyor

Yumurtaların tazeliğini düzenli olarak kontrol etmek hem güvenli tüketim açısından hem de gereksiz gıda israfını önlemek için önem taşıyor. Özellikle su testi ve kırıldıktan sonraki görünüm, evde en kolay uygulanabilen ve en güvenilir yöntemler arasında yer alıyor. Bu basit kontroller sayesinde yumurtaların tüketim için uygun olup olmadığını birkaç dakika içinde anlayabilirsiniz.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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