"Diploma İş Bulmaya Yetmiyor": Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara 309 Yere Başvurdu, Hiçbirinden Dönüş Alamadı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Üniversite diploması artık iş bulmak için tek başına yeterli olmayabilir. Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara'nın paylaştığı deneyde, hazırlanan iki örnek CV ile üç ay boyunca 309 iş başvurusu yapıldı ancak tek bir olumlu geri dönüş bile alınamadı. Peki yeni mezunlar iş ararken hangi engellerle karşılaşıyor ve bu tablo ne anlatıyor?
Gelin, hep birlikte bakalım...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Üniversiteden mezun olmak artık tek başına iş bulmak için yeterli olmayabiliyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Başvuru sürecinde karşılaşılan bir diğer sorun ise dolandırıcılık girişimleri oldu.
Yorumlara geçmeden önce, videonun tamamını buradan izleyebilirsiniz.
Kullanıcılar ne demiş, isterseniz hep birlikte bakalım...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın