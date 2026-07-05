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"Diploma İş Bulmaya Yetmiyor": Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara 309 Yere Başvurdu, Hiçbirinden Dönüş Alamadı

"Diploma İş Bulmaya Yetmiyor": Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara 309 Yere Başvurdu, Hiçbirinden Dönüş Alamadı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
05.07.2026 - 16:08
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Üniversite diploması artık iş bulmak için tek başına yeterli olmayabilir. Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara'nın paylaştığı deneyde, hazırlanan iki örnek CV ile üç ay boyunca 309 iş başvurusu yapıldı ancak tek bir olumlu geri dönüş bile alınamadı. Peki yeni mezunlar iş ararken hangi engellerle karşılaşıyor ve bu tablo ne anlatıyor?

Gelin, hep birlikte bakalım...

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Üniversiteden mezun olmak artık tek başına iş bulmak için yeterli olmayabiliyor.

Üniversiteden mezun olmak artık tek başına iş bulmak için yeterli olmayabiliyor.

İş arama sürecindeki rekabet, yapay zekâ destekli işe alım sistemleri ve artan mezun sayısı, yeni mezunların kariyer yolculuğunu her geçen gün daha da zorlaştırıyor.

Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara'nın yer aldığı AkademikLink videosunda paylaşılan dikkat çekici bir deney Türkiye'deki yeni mezunların karşılaştığı tabloyu bir kez daha gösterdi

309 iş başvurusu yapıldı, tek bir olumlu dönüş bile gelmedi

AkademikLink ekibi, ortalamanın üzerinde niteliklere sahip olacak şekilde hazırladıkları iki farklı özgeçmişle bir deney gerçekleştirdi. Biri makine mühendisliği, diğeri işletme mezunu aday profili üzerinden hazırlanan CV'ler, yaklaşık üç ay boyunca toplam 309 farklı iş ilanına gönderildi.

Deneyin sonunda ise beklenmedik bir sonuç ortaya çıktı: Yapılan başvuruların hiçbirinden olumlu geri dönüş alınmadı.

Başvuru sürecinde karşılaşılan bir diğer sorun ise dolandırıcılık girişimleri oldu.

Başvuru sürecinde karşılaşılan bir diğer sorun ise dolandırıcılık girişimleri oldu.

Ekip, bazı firmaların 'yatırım uzmanlığı' ya da benzeri pozisyonlar üzerinden adaylardan eğitim veya kayıt ücreti talep ettiğini belirtti. Özellikle ilk işini arayan gençlerin bu tür vaatlere karşı dikkatli olması gerektiği vurgulandı.

CV'leri artık önce insanlar değil, yapay zeka inceliyor

Videoda dikkat çekilen en önemli noktalardan biri de işe alım süreçlerinde kullanılan Aday Takip Sistemleri (ATS) oldu. Pek çok şirket, kendilerine ulaşan binlerce başvuruyu önce yapay zekâ destekli yazılımlar aracılığıyla filtreliyor.

Bu nedenle özgeçmişin ATS uyumlu hazırlanması, doğru anahtar kelimelerin kullanılması ve ilanla uyumlu bir CV oluşturulması, insan kaynakları uzmanına ulaşabilmek için kritik önem taşıyor.

Üniversite diploması tek başına yeterli olmuyor

Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara'nın değerlendirmesine göre üniversite kontenjanlarının yıllar içinde hızla artması, mezun sayısını önemli ölçüde yükseltti. Bunun sonucunda diploma, geçmişte olduğu kadar güçlü bir avantaj sağlamıyor.

Paylaşılan verilere göre, üniversite mezunlarının işe yerleşme süresi ortalama 14 aya kadar uzayabiliyor. Bu durum, özellikle yeni mezunların yoğun rekabetle karşı karşıya kaldığını gösteriyor.

Yorumlara geçmeden önce, videonun tamamını buradan izleyebilirsiniz.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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