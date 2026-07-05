"Diploma İş Bulmaya Yetmiyor": Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara 309 Yere Başvurdu, Hiçbirinden Dönüş Alamadı

Ekip, bazı firmaların 'yatırım uzmanlığı' ya da benzeri pozisyonlar üzerinden adaylardan eğitim veya kayıt ücreti talep ettiğini belirtti. Özellikle ilk işini arayan gençlerin bu tür vaatlere karşı dikkatli olması gerektiği vurgulandı.

CV'leri artık önce insanlar değil, yapay zeka inceliyor

Videoda dikkat çekilen en önemli noktalardan biri de işe alım süreçlerinde kullanılan Aday Takip Sistemleri (ATS) oldu. Pek çok şirket, kendilerine ulaşan binlerce başvuruyu önce yapay zekâ destekli yazılımlar aracılığıyla filtreliyor.

Bu nedenle özgeçmişin ATS uyumlu hazırlanması, doğru anahtar kelimelerin kullanılması ve ilanla uyumlu bir CV oluşturulması, insan kaynakları uzmanına ulaşabilmek için kritik önem taşıyor.

Üniversite diploması tek başına yeterli olmuyor

Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara'nın değerlendirmesine göre üniversite kontenjanlarının yıllar içinde hızla artması, mezun sayısını önemli ölçüde yükseltti. Bunun sonucunda diploma, geçmişte olduğu kadar güçlü bir avantaj sağlamıyor.

Paylaşılan verilere göre, üniversite mezunlarının işe yerleşme süresi ortalama 14 aya kadar uzayabiliyor. Bu durum, özellikle yeni mezunların yoğun rekabetle karşı karşıya kaldığını gösteriyor.