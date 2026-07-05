ABD'nin 250. Kuruluş Yılı İçin Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ABD Bayraklarının Rengine Büründü
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Ankara'da gerçekleştirilecek NATO Zirvesi öncesinde İstanbul'da dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün kırmızı, beyaz ve mavi renklerle aydınlatılması sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, görüntülerin ABD'nin 250. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla hazırlandığı öne sürüldü. Konuya ilişkin resmi makamlardan ise bu iddiayı doğrulayan herhangi bir açıklama yapılmadı.
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İşte gündem olan video:
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Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı 7-8 Temmuz'daki NATO Zirvesi öncesinde, ABD Başkanı Donald Trump'ın ziyareti kapsamında yapılan hazırlıklar tartışma yaratmayı sürdürüyor.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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