article/comments
article/share
Haberler
Gündem
ABD'nin 250. Kuruluş Yılı İçin Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ABD Bayraklarının Rengine Büründü

ABD'nin 250. Kuruluş Yılı İçin Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ABD Bayraklarının Rengine Büründü

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
05.07.2026 - 15:25 Son Güncelleme: 05.07.2026 - 15:31
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Ankara'da gerçekleştirilecek NATO Zirvesi öncesinde İstanbul'da dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün kırmızı, beyaz ve mavi renklerle aydınlatılması sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, görüntülerin ABD'nin 250. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla hazırlandığı öne sürüldü. Konuya ilişkin resmi makamlardan ise bu iddiayı doğrulayan herhangi bir açıklama yapılmadı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İşte gündem olan video:

Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı 7-8 Temmuz'daki NATO Zirvesi öncesinde, ABD Başkanı Donald Trump'ın ziyareti kapsamında yapılan hazırlıklar tartışma yaratmayı sürdürüyor.

Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı 7-8 Temmuz'daki NATO Zirvesi öncesinde, ABD Başkanı Donald Trump'ın ziyareti kapsamında yapılan hazırlıklar tartışma yaratmayı sürdürüyor.

Sosyal medyada ve bazı yayın organlarında, İstanbul'daki Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün ABD'nin 250. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kırmızı, beyaz ve mavi renklerle aydınlatılmasının 'Trump'a yönelik bir jest' olduğu yönünde yorumlar yapıldı.

Öte yandan Ankara'da da Trump'ın konaklaması beklenen otellerin çevresinde ve ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Söğütözü bölgesinde gerçekleştirilen çevre düzenlemeleri dikkat çekti. Bölgedeki orta refüjlere antik mimariyi andıran dekoratif sütunlar ve vazolar yerleştirildi. Söz konusu süslemelerde, Antik Yunan, Roma ve Bizans dönemlerinden esinlenen motiflerin kullanıldığı görüldü.

Ancak hem Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün ışıklandırmasının hem de Ankara'daki çevre düzenlemelerinin doğrudan Trump'ın ziyareti veya ABD'nin kuruluş yıl dönümü nedeniyle yapıldığına ilişkin resmi makamlar tarafından doğrulanmış bir açıklama bulunmuyor. Bu nedenle söz konusu iddialar bağımsız olarak teyit edilmiş değil.

twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın