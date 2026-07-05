ABD'nin 250. Kuruluş Yılı İçin Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ABD Bayraklarının Rengine Büründü

Sosyal medyada ve bazı yayın organlarında, İstanbul'daki Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün ABD'nin 250. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kırmızı, beyaz ve mavi renklerle aydınlatılmasının 'Trump'a yönelik bir jest' olduğu yönünde yorumlar yapıldı.

Öte yandan Ankara'da da Trump'ın konaklaması beklenen otellerin çevresinde ve ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Söğütözü bölgesinde gerçekleştirilen çevre düzenlemeleri dikkat çekti. Bölgedeki orta refüjlere antik mimariyi andıran dekoratif sütunlar ve vazolar yerleştirildi. Söz konusu süslemelerde, Antik Yunan, Roma ve Bizans dönemlerinden esinlenen motiflerin kullanıldığı görüldü.

Ancak hem Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün ışıklandırmasının hem de Ankara'daki çevre düzenlemelerinin doğrudan Trump'ın ziyareti veya ABD'nin kuruluş yıl dönümü nedeniyle yapıldığına ilişkin resmi makamlar tarafından doğrulanmış bir açıklama bulunmuyor. Bu nedenle söz konusu iddialar bağımsız olarak teyit edilmiş değil.