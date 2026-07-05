Psikolojiye Göre Zeki İnsanların En Çok Korktuğu 10 Şey Açıklandı
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Kaynak: https://www.psychologytoday.com/us/bl...
Zeka yalnızca problem çözme becerisi ya da yüksek başarı anlamına gelmiyor; bazı durumlarda daha fazla düşünmek, daha fazla sorgulamak ve dolayısıyla daha fazla kaygı duymak anlamına da gelebiliyor. Psikoloji araştırmaları, analitik düşünen kişilerin belirli korku ve endişeleri diğer insanlara kıyasla daha yoğun yaşayabildiğini ortaya koyuyor. Peki, bilimsel çalışmalara göre zeki insanların en çok çekindiği şeyler neler?
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Yüksek zeka, korkusuz olmak anlamına gelmiyor.
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İşte Zeki İnsanların En Çok Korktuğu 10 Şey
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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