"Asya Çömelmesi" Nedir? Uzmanlara Göre Bu Hareketi Yapabilmek Sağlığınız İçin Sandığınızdan Daha Önemli!

Ancak uzmanlara göre bu hareket, yalnızca bir denge testi değil; hareket kabiliyetini korumanın ve sağlıklı yaş almanın önemli göstergelerinden biri.

Asya çömelmesi nedir?

'Asya çömelmesi' ya da diğer adıyla derin çömelme, ayak tabanlarının tamamen yere basarken dizlerin tam olarak büküldüğü ve kalçaların topuklara yaklaştığı doğal bir oturma pozisyonudur.

Klasik spor salonu squat'ından farklı olarak bu pozisyonda kalçalar daha aşağı iner, dizler dışa doğru açılır ve gövde mümkün olduğunca dik tutulur. Çin, Japonya, Kore ve Güneydoğu Asya'nın yanı sıra Afrika ve Doğu Avrupa'nın birçok bölgesinde de günlük yaşamın doğal bir parçası olarak görülüyor.