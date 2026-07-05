"Asya Çömelmesi" Nedir? Uzmanlara Göre Bu Hareketi Yapabilmek Sağlığınız İçin Sandığınızdan Daha Önemli!
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Sosyal medyada sık sık viral olan 'Asya çömelmesi', aslında yalnızca bir denge gösterisi değil. Uzmanlara göre bu doğal oturma pozisyonu; hareket kabiliyetini korumaya, esnekliği artırmaya ve yaş ilerledikçe bağımsız hareket edebilmeye katkı sağlayabilecek önemli bir beceri olarak öne çıkıyor.
Kaynak: BBC
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Çin, Japonya ve birçok Asya ülkesinde insanların dinlenmek, sohbet etmek ya da toplu taşıma beklerken rahatlıkla yaptığı "Asya çömelmesi", son yıllarda sosyal medyada viral bir akıma dönüştü.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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