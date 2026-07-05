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"Asya Çömelmesi" Nedir? Uzmanlara Göre Bu Hareketi Yapabilmek Sağlığınız İçin Sandığınızdan Daha Önemli!

"Asya Çömelmesi" Nedir? Uzmanlara Göre Bu Hareketi Yapabilmek Sağlığınız İçin Sandığınızdan Daha Önemli!

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
05.07.2026 - 13:41
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Sosyal medyada sık sık viral olan 'Asya çömelmesi', aslında yalnızca bir denge gösterisi değil. Uzmanlara göre bu doğal oturma pozisyonu; hareket kabiliyetini korumaya, esnekliği artırmaya ve yaş ilerledikçe bağımsız hareket edebilmeye katkı sağlayabilecek önemli bir beceri olarak öne çıkıyor.

Kaynak: BBC

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Çin, Japonya ve birçok Asya ülkesinde insanların dinlenmek, sohbet etmek ya da toplu taşıma beklerken rahatlıkla yaptığı "Asya çömelmesi", son yıllarda sosyal medyada viral bir akıma dönüştü.

Çin, Japonya ve birçok Asya ülkesinde insanların dinlenmek, sohbet etmek ya da toplu taşıma beklerken rahatlıkla yaptığı "Asya çömelmesi", son yıllarda sosyal medyada viral bir akıma dönüştü.

Ancak uzmanlara göre bu hareket, yalnızca bir denge testi değil; hareket kabiliyetini korumanın ve sağlıklı yaş almanın önemli göstergelerinden biri.

Asya çömelmesi nedir?

'Asya çömelmesi' ya da diğer adıyla derin çömelme, ayak tabanlarının tamamen yere basarken dizlerin tam olarak büküldüğü ve kalçaların topuklara yaklaştığı doğal bir oturma pozisyonudur.

Klasik spor salonu squat'ından farklı olarak bu pozisyonda kalçalar daha aşağı iner, dizler dışa doğru açılır ve gövde mümkün olduğunca dik tutulur. Çin, Japonya, Kore ve Güneydoğu Asya'nın yanı sıra Afrika ve Doğu Avrupa'nın birçok bölgesinde de günlük yaşamın doğal bir parçası olarak görülüyor.

Neden bazı insanlar kolayca yapabiliyor?

Neden bazı insanlar kolayca yapabiliyor?

Uzmanlara göre bunun en büyük nedeni genetikten çok yaşam tarzı.

Çocuklar doğal olarak derin çömelme pozisyonuna rahatlıkla geçebilirken, yetişkinlikte uzun saatler sandalye kullanmak, masa başında çalışmak ve yükseltilmiş tuvaletlere alışmak bu hareketin zamanla unutulmasına neden oluyor.

Güney Kaliforniya Üniversitesi'nden insan hareketi uzmanı Prof. Christopher Powers, bu durumu 'Kullanmazsanız kaybedersiniz.' sözleriyle özetliyor.

Derin çömelmenin faydaları neler?

Fizyoterapistlere göre derin çömelme, vücudun birçok bölgesini aynı anda çalıştıran temel hareketlerden biri.

Düzenli olarak uygulanması;

  • Kalça, diz ve ayak bileği hareketliliğini artırabiliyor.

  • Esnekliğin gelişmesine katkı sağlayabiliyor.

  • Alt vücut kaslarını güçlendirebiliyor.

  • Günlük hareketlerde dengeyi artırabiliyor.

  • Bazı kişilerde bel ve sırt rahatsızlıklarının azalmasına destek olabiliyor.

  • İleri yaşlarda bağımsız hareket edebilme becerisini korumaya yardımcı olabiliyor.

Uzmanlar, sandalyeye oturup kalkmaktan yerden bir eşya almaya kadar birçok temel hareketin aslında çömelme becerisine dayandığını vurguluyor.

Asyalılar neden bu harekette daha başarılı?

Asyalılar neden bu harekette daha başarılı?

Fitness eğitmeni Matt Hsu'ya göre bunun nedeni genetik değil, alışkanlık.

Özellikle Japonya gibi ülkelerde insanlar hâlâ yere oturarak yemek yiyebiliyor, tatami üzerinde zaman geçiriyor veya çömelmeli tuvaletleri kullanıyor. Bu da kalça ve ayak bileği hareketliliğinin günlük yaşam boyunca korunmasını sağlıyor.

Hsu, spor sakatlıklarının ardından bu hareketi tamamen kaybettiğini ancak düzenli çalışmalarla yeniden kazanabildiğini belirtiyor. Ona göre derin çömelme, bisiklete binmek veya yüzmek gibi sonradan tekrar öğrenilebilecek bir beceri.

Asya çömelmesi nasıl öğrenilir?

Uzmanlar, bu harekete aniden tam derinlikte başlamanın sakatlanma riskini artırabileceğini söylüyor.

Bunun yerine;

  • İlk etapta bir sandalye veya masa gibi sabit bir destekten yardım alın.

  • Kendinizi rahat hissettiğiniz kadar aşağı inin.

  • Topuklarınızı mümkün olduğunca yerde tutmaya çalışın.

  • Hareketi her gün kısa sürelerle tekrar ederek derinliği zamanla artırın.

Düzenli pratik sayesinde eklem hareketliliği ve denge zaman içinde gelişebiliyor.

Herkes yapmak zorunda mı?

Uzmanların ortak görüşü, hayır.

Derin çömelme herkes için ulaşılması gereken bir hedef değil. Diz, kalça veya bel ağrısı yaşayan kişiler ile eklem rahatsızlığı bulunan bireylerin bu hareketi denemeden önce fizyoterapist veya sağlık uzmanına danışması öneriliyor.

Ayrıca uyluk kemiğinin uzunluğu, kalça yapısı ve ayak bileği hareket açıklığı gibi anatomik farklılıklar nedeniyle bazı kişiler, ne kadar formda olsalar da tam derin çömelme pozisyonuna ulaşamayabiliyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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