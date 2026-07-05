Bilinmeyen Numaralardan Gelen Aramalarda Bu 3 Soruya Asla "Evet" Demeyin
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Kaynak: https://www.mirror.co.uk/lifestyle/ne...
Bilinmeyen numaralardan gelen aramalara verdiğiniz basit bir 'evet' yanıtı, düşündüğünüzden daha büyük riskler doğurabilir. Uzmanlar, yapay zekâ destekli telefon dolandırıcılıklarının giderek yaygınlaştığını belirterek, ses kayıtlarının kötüye kullanılabileceği konusunda uyarıyor. İşte bilinmeyen aramalarda dikkat edilmesi gereken kritik detaylar.
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Yapay zekâ destekli dolandırıcılık yöntemleri her geçen gün daha gelişmiş hâle geliyor.
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Dolandırıcılar sesinizi kaydetmeye çalışıyor
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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