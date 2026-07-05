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Bilinmeyen Numaralardan Gelen Aramalarda Bu 3 Soruya Asla "Evet" Demeyin

Bilinmeyen Numaralardan Gelen Aramalarda Bu 3 Soruya Asla "Evet" Demeyin

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
05.07.2026 - 14:55
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Bilinmeyen numaralardan gelen aramalara verdiğiniz basit bir 'evet' yanıtı, düşündüğünüzden daha büyük riskler doğurabilir. Uzmanlar, yapay zekâ destekli telefon dolandırıcılıklarının giderek yaygınlaştığını belirterek, ses kayıtlarının kötüye kullanılabileceği konusunda uyarıyor. İşte bilinmeyen aramalarda dikkat edilmesi gereken kritik detaylar.

Kaynak: https://www.mirror.co.uk/lifestyle/ne...
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Yapay zekâ destekli dolandırıcılık yöntemleri her geçen gün daha gelişmiş hâle geliyor.

Yapay zekâ destekli dolandırıcılık yöntemleri her geçen gün daha gelişmiş hâle geliyor.

Uzmanlara göre, bilinmeyen numaralardan gelen aramalarda verilen tek kelimelik bir 'evet' yanıtı bile kötü niyetli kişilerin işine yarayabilir. İşte teknoloji uzmanlarının dikkat çektiği riskler ve alınabilecek basit önlemler...

Dolandırıcılar sesinizi kaydetmeye çalışıyor

Dolandırıcılar sesinizi kaydetmeye çalışıyor

Teknoloji uzmanı Hector Chavez, yapay zekâ teknolojisinin gelişmesiyle birlikte telefon dolandırıcılıklarının da daha sofistike hâle geldiğini belirtiyor. Chavez'e göre dolandırıcılar, aramanın ilk saniyelerinde kişinin sesini kaydetmek amacıyla oldukça basit sorular yöneltiyor.

En sık kullanılan sorular ise şöyle:

  • 'Beni duyabiliyor musunuz?'

  • 'Ev sahibi siz misiniz?'

  • 'Konuşmak için vaktiniz var mı?'

Uzman, bu sorulara yalnızca 'Evet' diyerek cevap vermenin risk oluşturabileceğini ifade ediyor.

Yapay zekâ ile sesiniz taklit edilebilir

Chavez'e göre dolandırıcılar, arama sırasında kaydettikleri kısa ses örneklerini yapay zekâ sistemlerinde kullanabiliyor. Bu kayıtlar daha sonra ses doğrulama sistemlerini kandırmak veya farklı dolandırıcılık girişimlerinde kullanılabiliyor.

Uzman, yapay zekâ teknolojisinin hızla geliştiğine dikkat çekerek, bu tür yöntemlerin gelecekte daha yaygın hâle gelebileceği konusunda uyarıyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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