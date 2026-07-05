Bilinmeyen Numaralardan Gelen Aramalarda Bu 3 Soruya Asla "Evet" Demeyin

Teknoloji uzmanı Hector Chavez, yapay zekâ teknolojisinin gelişmesiyle birlikte telefon dolandırıcılıklarının da daha sofistike hâle geldiğini belirtiyor. Chavez'e göre dolandırıcılar, aramanın ilk saniyelerinde kişinin sesini kaydetmek amacıyla oldukça basit sorular yöneltiyor.

En sık kullanılan sorular ise şöyle:

'Beni duyabiliyor musunuz?'

'Ev sahibi siz misiniz?'

'Konuşmak için vaktiniz var mı?'

Uzman, bu sorulara yalnızca 'Evet' diyerek cevap vermenin risk oluşturabileceğini ifade ediyor.

Yapay zekâ ile sesiniz taklit edilebilir

Chavez'e göre dolandırıcılar, arama sırasında kaydettikleri kısa ses örneklerini yapay zekâ sistemlerinde kullanabiliyor. Bu kayıtlar daha sonra ses doğrulama sistemlerini kandırmak veya farklı dolandırıcılık girişimlerinde kullanılabiliyor.

Uzman, yapay zekâ teknolojisinin hızla geliştiğine dikkat çekerek, bu tür yöntemlerin gelecekte daha yaygın hâle gelebileceği konusunda uyarıyor.