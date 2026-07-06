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Yaşam
Dünya'daki Bitki Yaşamının Sonu İçin Tarih Verildi

Dünya'daki Bitki Yaşamının Sonu İçin Tarih Verildi

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
06.07.2026 - 16:28
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Dünya'daki yaşamın geleceğine ışık tutan yeni bir araştırma, bitki örtüsünün ne kadar daha varlığını sürdürebileceğine ilişkin dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu. Bilim insanlarının geliştirdiği iklim simülasyonlarına göre, Güneş'in giderek daha parlak hale gelmesi nedeniyle gezegenimizdeki son bitki türü yaklaşık 1,87 milyar yıl sonra yok olabilir.

Kaynak: https://www.livescience.com/planet-ea...
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Gezegen bilimcilerin gerçekleştirdiği yeni bir araştırma, Dünya'daki bitki yaşamının ne kadar daha devam edebileceğine ilişkin dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu.

Gezegen bilimcilerin gerçekleştirdiği yeni bir araştırma, Dünya'daki bitki yaşamının ne kadar daha devam edebileceğine ilişkin dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu.

Geliştirilen üç boyutlu iklim modellerine göre, gezegenimizdeki son bitki türü yaklaşık 1,87 milyar yıl sonra yaşamını yitirebilir.

Güneş'in parlaklığı Dünya'nın geleceğini değiştirecek

Journal of Geophysical Research: Atmospheres dergisinde yayımlanan çalışmada, Jacob Haqq-Misra ile Eric Wolf, Dünya'nın önümüzdeki 2 milyar yıllık iklim evrimini bilgisayar simülasyonlarıyla modelledi.

Araştırmaya göre, zamanla Güneş'in parlaklığı yaklaşık yüzde 20 artacak. Bu değişim, gezegenin enerji dengesini önemli ölçüde etkileyerek bitki yaşamını tehdit edecek iki farklı senaryoyu beraberinde getirecek. Bitkiler ya aşırı sıcaklık nedeniyle yaşam alanlarını kaybedecek ya da fotosentez için gerekli olan karbondioksitin giderek azalması nedeniyle varlıklarını sürdüremeyecek.

Bugün Dünya'daki toplam biyokütlenin yaklaşık yüzde 80'ini oluşturan bitkilerin geleceği, atmosferdeki karbondioksit miktarı ile küresel sıcaklıkların nasıl değişeceğine bağlı olacak.

İki farklı senaryo incelendi

İki farklı senaryo incelendi

Araştırmacılar, Dünya'nın doğal karbon döngüsünü temel alan iki farklı iklim senaryosunu değerlendirdi.

İlk senaryoda karbonun kayalar ve diğer doğal süreçlerle atmosferden daha hızlı çekildiği varsayıldı. Bu durumda gezegenin sıcaklığı büyük ölçüde dengede kalırken atmosferdeki karbondioksit seviyesi kritik düzeyin altına iniyor. Sonuç olarak bitkiler fotosentez yapamaz hale geliyor ve yaklaşık 1,84 milyar yıl sonra tamamen yok oluyor.

İkinci senaryoda ise atmosferdeki karbondioksit miktarı daha yüksek kalıyor. Ancak bu kez Güneş'ten gelen artan enerji nedeniyle küresel ortalama sıcaklık yaklaşık 65 dereceye ulaşıyor. Böylesine yüksek sıcaklıklar, karadaki son bitkilerin de yaklaşık 1,87 milyar yıl sonra yaşamını yitirmesine neden oluyor.

Bilim insanları, bu sürenin Dünya'daki okyanusların tamamen buharlaşmasının beklendiği zaman dilimiyle neredeyse örtüştüğünü vurguluyor.

Evrim ve teknoloji tabloyu değiştirebilir

Araştırmada ulaşılan sonuçların, günümüzdeki bitki türlerinin mevcut biyolojik özelliklerini koruyacağı varsayımına dayandığı belirtiliyor. Bilim insanlarına göre gelecekte yaşanabilecek evrimsel değişimler veya gelişmiş teknolojiler bu zaman çizelgesini değiştirebilir.

Uzmanlar, bitkilerin değişen iklim koşullarına uyum sağlayarak daha yüksek rakımlarda yaşamlarını sürdürebileceğini, hatta atmosferin daha üst katmanlarına kadar yayılabilecek yeni türlerin ortaya çıkabileceğini değerlendiriyor. Bunun yanı sıra, Güneş ışınlarını yansıtmaya yönelik iklim mühendisliği uygulamalarının da Dünya'nın aşırı ısınmasını geciktirebileceği ifade ediliyor.

Araştırma, mevcut hesaplamaların bugünkü ekosistem koşullarını temel aldığını ortaya koyarken, Dünya'daki yaşamın dayanıklılığının sanılandan çok daha uzun süre devam edebileceğine de işaret ediyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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