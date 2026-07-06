Dünya'daki Bitki Yaşamının Sonu İçin Tarih Verildi
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Kaynak: https://www.livescience.com/planet-ea...
Dünya'daki yaşamın geleceğine ışık tutan yeni bir araştırma, bitki örtüsünün ne kadar daha varlığını sürdürebileceğine ilişkin dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu. Bilim insanlarının geliştirdiği iklim simülasyonlarına göre, Güneş'in giderek daha parlak hale gelmesi nedeniyle gezegenimizdeki son bitki türü yaklaşık 1,87 milyar yıl sonra yok olabilir.
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Gezegen bilimcilerin gerçekleştirdiği yeni bir araştırma, Dünya'daki bitki yaşamının ne kadar daha devam edebileceğine ilişkin dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu.
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İki farklı senaryo incelendi
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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