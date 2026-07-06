Dünya'daki Bitki Yaşamının Sonu İçin Tarih Verildi

Araştırmacılar, Dünya'nın doğal karbon döngüsünü temel alan iki farklı iklim senaryosunu değerlendirdi.

İlk senaryoda karbonun kayalar ve diğer doğal süreçlerle atmosferden daha hızlı çekildiği varsayıldı. Bu durumda gezegenin sıcaklığı büyük ölçüde dengede kalırken atmosferdeki karbondioksit seviyesi kritik düzeyin altına iniyor. Sonuç olarak bitkiler fotosentez yapamaz hale geliyor ve yaklaşık 1,84 milyar yıl sonra tamamen yok oluyor.

İkinci senaryoda ise atmosferdeki karbondioksit miktarı daha yüksek kalıyor. Ancak bu kez Güneş'ten gelen artan enerji nedeniyle küresel ortalama sıcaklık yaklaşık 65 dereceye ulaşıyor. Böylesine yüksek sıcaklıklar, karadaki son bitkilerin de yaklaşık 1,87 milyar yıl sonra yaşamını yitirmesine neden oluyor.

Bilim insanları, bu sürenin Dünya'daki okyanusların tamamen buharlaşmasının beklendiği zaman dilimiyle neredeyse örtüştüğünü vurguluyor.

Evrim ve teknoloji tabloyu değiştirebilir

Araştırmada ulaşılan sonuçların, günümüzdeki bitki türlerinin mevcut biyolojik özelliklerini koruyacağı varsayımına dayandığı belirtiliyor. Bilim insanlarına göre gelecekte yaşanabilecek evrimsel değişimler veya gelişmiş teknolojiler bu zaman çizelgesini değiştirebilir.

Uzmanlar, bitkilerin değişen iklim koşullarına uyum sağlayarak daha yüksek rakımlarda yaşamlarını sürdürebileceğini, hatta atmosferin daha üst katmanlarına kadar yayılabilecek yeni türlerin ortaya çıkabileceğini değerlendiriyor. Bunun yanı sıra, Güneş ışınlarını yansıtmaya yönelik iklim mühendisliği uygulamalarının da Dünya'nın aşırı ısınmasını geciktirebileceği ifade ediliyor.

Araştırma, mevcut hesaplamaların bugünkü ekosistem koşullarını temel aldığını ortaya koyarken, Dünya'daki yaşamın dayanıklılığının sanılandan çok daha uzun süre devam edebileceğine de işaret ediyor.