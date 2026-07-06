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Yaşam
Salatalık Alırken Dikkat Etmeniz Gereken Tek Şey Açıklandı

Salatalık Alırken Dikkat Etmeniz Gereken Tek Şey Açıklandı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
06.07.2026 - 17:04
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Salatalık seçerken çoğu kişi yalnızca rengine bakıyor ancak uzmanlara göre tazeliği gösteren en önemli işaret bambaşka. Alışveriş sırasında uygulayacağınız basit bir kontrol sayesinde hem daha lezzetli hem de daha uzun süre dayanacak salatalıkları kolayca ayırt edebilirsiniz.

Kaynak: https://www.seriouseats.com/best-way-...
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Salatalık, mutfakların en sık tüketilen sebzelerinden biri olsa da alışveriş sırasında yapılan küçük hatalar hem lezzeti hem de kaliteyi olumsuz etkileyebiliyor.

Salatalık, mutfakların en sık tüketilen sebzelerinden biri olsa da alışveriş sırasında yapılan küçük hatalar hem lezzeti hem de kaliteyi olumsuz etkileyebiliyor.

Uzmanlara göre yalnızca rengine bakarak seçim yapmak yerine kabuk yapısı, sertliği ve saklama koşullarına dikkat etmek gerekiyor.

Buruşuk Kabuk Su Kaybının İşareti

Yaklaşık yüzde 95'i sudan oluşan salatalık, hasat edildikten sonra uygun koşullarda muhafaza edilmediğinde hızla nem kaybetmeye başlıyor. Bunun ilk belirtileri ise kabukta oluşan buruşukluklar ve esnekleşme olarak görülüyor.

Dış yüzeyi buruşmuş ya da kolayca bükülebilen salatalıklar, içlerindeki suyun önemli bölümünü kaybetmiş oluyor. Bu nedenle uzmanlar, alışveriş sırasında sertliğini koruyan ve kabuğu gergin görünen ürünlerin tercih edilmesini öneriyor.

Yumuşayan Salatalığın İçi de Kalitesini Kaybediyor

Yumuşayan Salatalığın İçi de Kalitesini Kaybediyor

Kabuktaki deformasyon yalnızca dış görünümü etkilemiyor. Su kaybı yaşayan salatalıkların iç kısmı zamanla süngerimsi bir doku kazanıyor, çekirdek bölgesi büyüyor ve sebzenin karakteristik çıtır yapısı kayboluyor.

Bu tür salatalıklar kesildiğinde beklenen ferah aromayı vermediği gibi lezzet açısından da daha zayıf bir deneyim sunuyor.

Alışverişte Sertlik Testi Yapın

Taze bir salatalık seçmenin en pratik yollarından biri basit bir sertlik testi uygulamak.

Uzmanlar, özellikle salatalığın uç kısımlarına hafifçe bastırılmasını öneriyor. Çünkü su kaybı ilk olarak bu bölgelerde başlıyor. Eğer uç kısmı yumuşaksa veya bastırıldığında içeri çöküyorsa, ürünün tazeliğini büyük ölçüde kaybetmiş olabileceği belirtiliyor.

Kaliteli bir salatalığın baştan sona sert, dolgun ve diri bir yapıya sahip olması gerekiyor.

Evde Nasıl Saklanmalı?

Doğru saklama yöntemi, salatalığın tazeliğini daha uzun süre korumasına yardımcı oluyor.

Uzmanlar, salatalıkların kapalı plastik poşet içinde uzun süre bekletilmesini önermiyor. Bunun yerine sebzeyi kuru bir kağıt havluya sararak buzdolabının sebzelik bölümünde muhafaza etmek, oluşabilecek fazla nemi azaltarak yumuşamayı geciktirebiliyor.

Ayrıca salatalıkların, etilen gazı salgılayan domates ve muz gibi meyvelerden ayrı tutulması da raf ömrünü uzatmaya yardımcı oluyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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