Salatalık Alırken Dikkat Etmeniz Gereken Tek Şey Açıklandı

Kabuktaki deformasyon yalnızca dış görünümü etkilemiyor. Su kaybı yaşayan salatalıkların iç kısmı zamanla süngerimsi bir doku kazanıyor, çekirdek bölgesi büyüyor ve sebzenin karakteristik çıtır yapısı kayboluyor.

Bu tür salatalıklar kesildiğinde beklenen ferah aromayı vermediği gibi lezzet açısından da daha zayıf bir deneyim sunuyor.

Alışverişte Sertlik Testi Yapın

Taze bir salatalık seçmenin en pratik yollarından biri basit bir sertlik testi uygulamak.

Uzmanlar, özellikle salatalığın uç kısımlarına hafifçe bastırılmasını öneriyor. Çünkü su kaybı ilk olarak bu bölgelerde başlıyor. Eğer uç kısmı yumuşaksa veya bastırıldığında içeri çöküyorsa, ürünün tazeliğini büyük ölçüde kaybetmiş olabileceği belirtiliyor.

Kaliteli bir salatalığın baştan sona sert, dolgun ve diri bir yapıya sahip olması gerekiyor.

Evde Nasıl Saklanmalı?

Doğru saklama yöntemi, salatalığın tazeliğini daha uzun süre korumasına yardımcı oluyor.

Uzmanlar, salatalıkların kapalı plastik poşet içinde uzun süre bekletilmesini önermiyor. Bunun yerine sebzeyi kuru bir kağıt havluya sararak buzdolabının sebzelik bölümünde muhafaza etmek, oluşabilecek fazla nemi azaltarak yumuşamayı geciktirebiliyor.

Ayrıca salatalıkların, etilen gazı salgılayan domates ve muz gibi meyvelerden ayrı tutulması da raf ömrünü uzatmaya yardımcı oluyor.