Astrolojiye Göre Burçların Bu Yaz Mutlaka Gitmesi Gereken Şehirler
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Yaz tatilini planlarken burcunun enerjisinden ilham almaya ne dersin? Macerayı sevenlerden huzur arayanlara kadar her burcun kendine özgü bir seyahat tarzı var. İşte astrolojinin karakter özelliklerinden yola çıkarak hazırlanan, burçlara en çok yakışan yaz şehirleri!
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Koç – Split, Hırvatistan
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Boğa – Toskana, İtalya
İkizler – Barselona, İspanya
Yengeç – Hallstatt, Avusturya
Aslan – Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri
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Başak – Kyoto, Japonya
Terazi – Paris, Fransa
Akrep – Edinburgh, İskoçya
Yay – Queenstown, Yeni Zelanda
Oğlak – Zürih, İsviçre
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Kova – Reykjavik, İzlanda
Balık – Santorini, Yunanistan
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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