Astrolojiye Göre Burçların Bu Yaz Mutlaka Gitmesi Gereken Şehirler

Enerjik, cesur ve maceracı Koç burcu için sıradan bir tatil yeterli olmaz. Hareketin hiç bitmediği, gündüz deniz sporları yapıp akşam canlı sokaklarda vakit geçirebileceği bir destinasyon tam ona göre. Hırvatistan'ın gözde şehri Split, tarihi atmosferi ile modern eğlenceyi bir araya getirirken Koç'un keşfetme tutkusunu da besliyor. Yakındaki adalara düzenlenen tekne turları ise tatili daha da heyecanlı hale getiriyor.