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Sıcak Havalarda Deliksiz Uyumak İçin Uygulayabileceğiniz 8 Etkili Yöntem

Sıcak Havalarda Deliksiz Uyumak İçin Uygulayabileceğiniz 8 Etkili Yöntem

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
07.07.2026 - 12:39
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Yaz sıcakları yalnızca gündüz yaşamını değil, gece uykusunu da olumsuz etkileyebiliyor. Yüksek sıcaklık nedeniyle uykuya dalmak zorlaşırken gece boyunca sık sık uyanmak da daha yaygın hale geliyor. Neyse ki uzmanların önerdiği basit ama etkili yöntemlerle sıcak havalarda daha serin, konforlu ve kaliteli bir uyku deneyimi yaşamak mümkün.

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Yaz aylarında artan sıcaklıklar, uyku kalitesini olumsuz etkileyebiliyor.

Vücut, uykuya dalabilmek için çekirdek sıcaklığını doğal olarak düşürmeye çalışırken yüksek ortam sıcaklığı bu süreci zorlaştırıyor. Ancak uzmanların önerdiği bazı basit alışkanlıklarla sıcak gecelerde daha rahat ve kesintisiz bir uyku mümkün.

İşte Sıcak Havalarda Uyuyabilmek İçin Dikkat Etmeniz Gerekenler

İşte Sıcak Havalarda Uyuyabilmek İçin Dikkat Etmeniz Gerekenler

1. Oda sıcaklığını mümkün olduğunca serin tutun

Uzmanlara göre kaliteli bir uyku için ideal yatak odası sıcaklığı yaklaşık 18-20°C arasında olmalıdır. Klima kullanıyorsanız odayı aşırı soğutmak yerine dengeli bir sıcaklıkta tutmaya özen gösterin. Klima yoksa gün içinde perdeleri kapalı tutmak, akşam saatlerinde ise çapraz havalandırma yapmak odanın serinlemesine yardımcı olabilir.

2. Hafif ve nefes alabilen nevresimler tercih edin

Pamuk, keten ve bambu gibi doğal kumaşlardan üretilen çarşaflar ile ince pijamalar, terlemeyi azaltarak vücudun daha rahat nefes almasını sağlar. Sentetik kumaşlar ise ısıyı ve nemi hapsedebileceği için sıcak gecelerde konforu düşürebilir.

3. Ilık bir duş alın

Uyumadan yaklaşık 30-60 dakika önce alınan ılık duş, cildin yüzeyindeki sıcaklığın dengelenmesine yardımcı olur. Çok soğuk duş ilk etapta ferahlık hissi verse de vücut sıcaklığını korumak için ters etki yaratabilir. Bu nedenle ılık su daha etkili bir seçenek olarak görülüyor.

4. Ağır yemeklerden ve alkolden uzak durun

Gece geç saatlerde tüketilen yağlı ve ağır yemekler sindirim sistemini çalıştırarak vücut sıcaklığının yükselmesine neden olabilir. Alkol ise başlangıçta uyku getiriyor gibi görünse de gece boyunca uykunun bölünmesine yol açabilir. Akşam saatlerinde hafif öğünler tercih etmek daha kaliteli bir uyku sağlayabilir.

5. Gün içinde yeterince su tüketin

Yüksek sıcaklıklarda terlemeyle birlikte sıvı kaybı artar. Gün boyunca yeterli miktarda su içmek, vücudun sıcaklık dengesini korumasına yardımcı olur. Ancak gece boyunca sık sık tuvalete kalkmamak için yatmadan hemen önce aşırı miktarda sıvı tüketmekten kaçınmak faydalı olabilir.

6. Elektronik cihaz kullanımını sınırlandırın

Telefon, tablet ve bilgisayar ekranlarından yayılan mavi ışık melatonin hormonunun salgılanmasını baskılayabilir. Ayrıca çalışan elektronik cihazlar bulunduğu ortamın sıcaklığını da artırabilir. Bu nedenle uyumadan en az 30-60 dakika önce ekran kullanımını bırakmak önerilir.

7. İnce bir yastık ve hafif bir yorgan kullanın

Kalın yorganlar ve yoğun dolgu malzemesine sahip yastıklar sıcaklığın vücutta hapsolmasına neden olabilir. Yaz aylarında daha ince yorganlar veya yalnızca ince bir çarşaf kullanmak, gece boyunca daha konforlu hissetmeye yardımcı olabilir.

8. Yoğun egzersizi gece saatlerine bırakmayın

Egzersiz genel olarak uyku kalitesini desteklese de yatmaya çok yakın saatlerde yapılan yoğun antrenmanlar vücut sıcaklığını ve kalp atış hızını artırabilir. Bu nedenle sporun mümkünse sabah veya akşamın erken saatlerinde yapılması tavsiye ediliyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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