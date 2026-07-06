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Rus Kadının Tarkan'lı 'DNA Testi' Viral Oldu: Bebek Duyar Duymaz Dans Etti

Rus Kadının Tarkan'lı 'DNA Testi' Viral Oldu: Bebek Duyar Duymaz Dans Etti

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
06.07.2026 - 21:53

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Rus bir kadının sosyal medyada paylaştığı video kısa sürede viral oldu. 'Türk'ten hamile olduğunu hiçbir şey söylemeden kanıtla' notuyla paylaşılan görüntülerde, anne adayının Tarkan şarkısı açmasıyla karnındaki bebeğin hareketlenmesi dikkat çekti. Eğlenceli anlar sosyal medya kullanıcıları arasında binlerce yorum ve paylaşım aldı.

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Rus bir kadın, bebeğine Tarkan dinleterek ilginç bir 'DNA testine' imza attı.

Rus bir kadın, bebeğine Tarkan dinleterek ilginç bir 'DNA testine' imza attı.

'Türk'ten hamile olduğunu hiçbir şey söylemeden kanıtla' notuyla paylaştığı videoda, karnındaki bebeğin Tarkan'ı duyar duymaz dans ettiği görülüyor. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

Gelen yorumlardan bazılarına hep birlikte bakalım...

Gelen yorumlardan bazılarına hep birlikte bakalım...

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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