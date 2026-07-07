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Arjantin İki Farklı Geriye Düştüğü Maçta Mısır’ı Yenerek Çeyrek Finale Yükseldi

etiket Arjantin İki Farklı Geriye Düştüğü Maçta Mısır’ı Yenerek Çeyrek Finale Yükseldi

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
07.07.2026 - 21:05
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Son Dünya Şampiyonu Arjantin, son 16 turunda karşılaştığı Mısır’ı son 13 dakikada bulduğu 3 golle 3-2 mağlup ederek Dünya Kupası’nda çeyrek finale yükseldi. Mısır ise turnuvaya veda etti.

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AUS
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TUR
TUR
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TUR
TUR
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PAR
PAR
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TUR
TUR
3-2
USA
USA
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ABD, Kanada ve Meksika ortaklığında düzenlenen 2026 Dünya Kupası’nda nefes kesen bir maç daha oynandı.

ABD, Kanada ve Meksika ortaklığında düzenlenen 2026 Dünya Kupası’nda nefes kesen bir maç daha oynandı.

Son Dünya Şampiyonu unvanını korumak isteyen Arjantin, Mısır karşısında ilk yarıyı Yasser Ibrahim’in golüyle 1-0 geride kapattı. Arjantin’in kaptanı Messi, ilk yarıda kullandığı penaltı atışından yararlanamadı.

Mısır, ikinci yarıda Ziko ile farkı 2’ye çıkarırken, herkes Arjantin’in elendiğini düşünüyordu. Ancak son dakikalar nefes kesti. Romero, Messi’nin asistinde 79. dakikada farkı 1’e indirdi. Messi, 83. dakikada sahneye çıkarak maça eşitliği getirdi. 90+2. dakikada Enzo Fernandez’in attığı golle Arjantin skoru 3-2’ye getirdi. Mücadelede başka gol olmayınca Arjantin çeyrek finale yükselen ekip oldu. Mısır ise turnuvaya veda etti.

Arjantin, çeyrek finalde İsviçre-Kolombiya maçının galibiyle karşı karşıya gelecek.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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