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"Ronaldocu" IShowSpeed Portekiz'in Dünya Kupası'ndan Elenmesinin Ardından Çıldırdı

etiket "Ronaldocu" IShowSpeed Portekiz'in Dünya Kupası'ndan Elenmesinin Ardından Çıldırdı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
07.07.2026 - 15:01
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FIFA Dünya Kupası Son 16 turunda İspanya'nın Portekiz'i Mikel Merino'nun uzatma dakikalarındaki golüyle 1-0 yenmesi, Cristiano Ronaldo'nun son Dünya Kupası macerasını erken bitirdi. Ronaldo'nun büyük hayranı ünlü yayıncı IShowSpeed, maç sonrası arabasında gözyaşlarına boğuldu.

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Cristiano Ronaldo hayranlığıyla bilinen IShowSpeed geçtiğimiz gün İspanya'nın Portekiz'i elediği Dünya Kupası maçını yerinde izledi.

Cristiano Ronaldo hayranlığıyla bilinen IShowSpeed geçtiğimiz gün İspanya'nın Portekiz'i elediği Dünya Kupası maçını yerinde izledi.

Dünyadaki en büyük Ronaldo hayranlarından olan ünlü yayıncı Ronaldo'nun Dünya Kupası'na vedasını gözyaşlarıyla izledi. Yine de efsanesine teşekkür etti.

Maçın ardından aracına binen Speed'e bir hayranı fotoşoplu Ronaldo fotoğrafı gösterdi.

Ünlü yayıncı o anlarda adeta çıldırdı ve kameramanına yayını durdurmasını söyledi.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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