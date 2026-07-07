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Futbolcular Neden Kramponlarının Topuğunu Kesiyor?

etiket Futbolcular Neden Kramponlarının Topuğunu Kesiyor?

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
07.07.2026 - 13:46
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Bugünlerde Dünya Kupası'ndan dolayı futbola olan ilginiz arttıysa, bazı ilginç şeyler de dikkatini çekmiş olabilir. Örneğin bazı futbolcuların sadece pembe krampon giydiğini veya kramponlarının arkasını 'pencere' gibi kestiklerini görmüş olabilirsiniz. Bu ilginç durumların ardında ise oldukça mantıklı sebepler yatıyor. 

Kramponlarının arkasını kesen futbolcular, bunu bir tercihten dolayı değil, zorunluluktan dolayı yapıyor.

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Bir X kullanıcısı, futbolcuların kramponlarının topuğunu kestiğini fark etti ve bunun nedenini merak etti.

Bir X kullanıcısı, futbolcuların kramponlarının topuğunu kestiğini fark etti ve bunun nedenini merak etti.
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Aklınıza birkaç farklı neden gelmiş olabilir. Örneğin ayaklarının terlemesini önlemek, ayakkabının daha rahat olmasını sağlamak veya sırf gizem yaratmak! :)

Kramponlarda açılan bu pencerenin nedeni aslında bir sağlık sorunu.

Futbolcuların kramponlarını kesme nedeni, ayaklarında istemsiz bir kemik büyümesinin olması.

Futbolcuların kramponlarını kesme nedeni, ayaklarında istemsiz bir kemik büyümesinin olması.

Futbolcularda Haglund deformitesi (Haglund’s heel) adı verilen rahatsızlık çok sık görülür. Haglund’s heel, topuk kemiğinin (kalkaneus) arkasında, aşil tendonunun yapıştığı bölgede meydana gelen kemiksi bir büyüme veya çıkıntıdır. Aslında bu rahatsızlık, herkeste görülebilir ancak futbolcularda çok sık görülmesinin nedeni, yaptıkları sporun doğasından, kullandıkları ekipmanlardan ve maruz kaldıkları fiziksel yükten kaynaklanır.

Halk arasında 'pompa topuğu' (pump bump) olarak da bilinen bu rahatsızlık, sert arkalıklı ayakkabıların (özellikle topuklu ayakkabılar, sert botlar, kramponlar) bu bölgeye sürekli sürtünmesiyle tetiklenir veya şiddetlenir.

Bu durum sadece kemik bir çıkıntıdan ibaret değildir; çevresindeki dokuları da tahriş eder ve çok acı verici olabilir:

  • Topuğun arkasında gözle görülür, sert bir şişlik/çıkıntı.

  • Aşil tendonunun topuğa birleştiği yerde şiddetli ağrı.

  • O bölgede kızarıklık, hassasiyet ve ısı artışı.

  • Kemik ile tendon arasındaki su keseciğinin iltihaplanması (bursit).

Kramponlar, ayak şeklinin bozulmasına neden olur.

Kramponlar, ayak şeklinin bozulmasına neden olur.

Futbol kramponları, ayağı sıkıca sarması ve ani dönüşlerde ayağın içinde kaymaması için sert, esnemeyen ve genellikle dar bir topuk arkalığına (kontrfor) sahiptir. Bu sert malzeme, maç ve antrenman boyunca topuk kemiğinin arkasına sürekli olarak doğrudan baskı ve sürtünme uygular. Kemik, bu sürekli mekanik baskıya karşı kendini korumak için tepki olarak o bölgede daha fazla kemik dokusu üretir (yani çıkıntı büyür).

Futbol; ani deparlar, sıçramalar, sert şutlar ve ani duruş-kalkışlar içeren bir spordur. Tüm bu hareketler, vücudun en güçlü tendonu olan Aşil tendonunu aşırı derecede gerer. Gergin ve sürekli gerilen bir aşil tendonu, topuk kemiğine bağlandığı noktayı (Haglund çıkıntısının olduğu yer) sürekli çeker ve buradaki sürtünmeyi iki katına çıkarır.

Futbolcular maç esnasında arkadan gelen tekmelere, darbelere ve basmalara maruz kalırlar. Topuk bölgesine alınan bu küçük ama sürekli tekrarlayan darbeler (mikrotravmalar), kemik ile tendon arasındaki su keseciğinin (bursit) iltihaplanmasını tetikler ve kemik büyümesini hızlandırır.

Suni çim veya aşırı sertleşmiş doğal çim sahalarda oynamak, her adımda topuğa binen şok dalgalarını artırır. Ayakkabının içindeki topuk hareketi bu zeminlerde daha agresif hale gelir ve sürtünmeyi artırır.

Futbolcular, bu acıdan kurtulmak için özel tasarlanmış kramponlar giyerler. Kramponların topuk arkası özel olarak yumuşatılır, genişletilir ve hatta bazen o bölgedeki baskıyı sıfırlamak için kramponun arkası küçük bir delik şeklinde kesilir.  Ayrıca Aşil tendonundaki yükü azaltmak için özel bantlama teknikleri de kullanılabilir.

Peki bu hastalığa neden Haglund ismi verilmiş?

Peki bu hastalığa neden Haglund ismi verilmiş?

Bu hastalığa Haglund isminin verilmesi, tıp dünyasındaki klasik bir gelenekten kaynaklanıyor aslında. Haglund, hastalığı ilk kez tanımlayan doktorun soyadı.

İsveçli ünlü bir ortopedi profesörü olan Patrick Haglund (1870–1937) bu hastalığı ve terimi tıp literatürüne kazandırdı. Dr. Haglund, topuğun arkasındaki bu kemikli büyümenin özellikle sert ayakkabı giyen kişilerde ağrı ve bursite (kesecik iltihabı) yol açtığını fark etti ve hastalıktaki mekanik ilişkiyi ilk çözen kişi oldu. Bu yüzden onun onuruna hastalığa Haglund Deformitesi (Haglund's deformity) ismi verildi.

Öte yandan, bu hastalık halk arasında farklı isimlerle de biliniyor. Örneğin 'Pump Bump' (Ponpon/Pompa Şişliği): İngilizcede 'pump' arkası kapalı, sert ve topuklu kadın ayakkabıları için kullanılan bir terim. Bu ayakkabıları giyen kadınlarda topuk arkasında oluşan şişliği tarif etmek için halk arasında bu isim kullanılıyor.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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