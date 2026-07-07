Futbolcular Neden Kramponlarının Topuğunu Kesiyor?

Futbol kramponları, ayağı sıkıca sarması ve ani dönüşlerde ayağın içinde kaymaması için sert, esnemeyen ve genellikle dar bir topuk arkalığına (kontrfor) sahiptir. Bu sert malzeme, maç ve antrenman boyunca topuk kemiğinin arkasına sürekli olarak doğrudan baskı ve sürtünme uygular. Kemik, bu sürekli mekanik baskıya karşı kendini korumak için tepki olarak o bölgede daha fazla kemik dokusu üretir (yani çıkıntı büyür).

Futbol; ani deparlar, sıçramalar, sert şutlar ve ani duruş-kalkışlar içeren bir spordur. Tüm bu hareketler, vücudun en güçlü tendonu olan Aşil tendonunu aşırı derecede gerer. Gergin ve sürekli gerilen bir aşil tendonu, topuk kemiğine bağlandığı noktayı (Haglund çıkıntısının olduğu yer) sürekli çeker ve buradaki sürtünmeyi iki katına çıkarır.

Futbolcular maç esnasında arkadan gelen tekmelere, darbelere ve basmalara maruz kalırlar. Topuk bölgesine alınan bu küçük ama sürekli tekrarlayan darbeler (mikrotravmalar), kemik ile tendon arasındaki su keseciğinin (bursit) iltihaplanmasını tetikler ve kemik büyümesini hızlandırır.

Suni çim veya aşırı sertleşmiş doğal çim sahalarda oynamak, her adımda topuğa binen şok dalgalarını artırır. Ayakkabının içindeki topuk hareketi bu zeminlerde daha agresif hale gelir ve sürtünmeyi artırır.

Futbolcular, bu acıdan kurtulmak için özel tasarlanmış kramponlar giyerler. Kramponların topuk arkası özel olarak yumuşatılır, genişletilir ve hatta bazen o bölgedeki baskıyı sıfırlamak için kramponun arkası küçük bir delik şeklinde kesilir. Ayrıca Aşil tendonundaki yükü azaltmak için özel bantlama teknikleri de kullanılabilir.