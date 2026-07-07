Futbolcular Neden Kramponlarının Topuğunu Kesiyor?
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Bugünlerde Dünya Kupası'ndan dolayı futbola olan ilginiz arttıysa, bazı ilginç şeyler de dikkatini çekmiş olabilir. Örneğin bazı futbolcuların sadece pembe krampon giydiğini veya kramponlarının arkasını 'pencere' gibi kestiklerini görmüş olabilirsiniz. Bu ilginç durumların ardında ise oldukça mantıklı sebepler yatıyor.
Kramponlarının arkasını kesen futbolcular, bunu bir tercihten dolayı değil, zorunluluktan dolayı yapıyor.
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Bir X kullanıcısı, futbolcuların kramponlarının topuğunu kestiğini fark etti ve bunun nedenini merak etti.
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Futbolcuların kramponlarını kesme nedeni, ayaklarında istemsiz bir kemik büyümesinin olması.
Kramponlar, ayak şeklinin bozulmasına neden olur.
Peki bu hastalığa neden Haglund ismi verilmiş?
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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