Transfer Sessizliğine İsyan Etmişti! Komedyen Şahan Gökbakar’ın Galatasaray Kulübü’nden İhracı İsteniyor!
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Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray'da transfer suskunluğu devam ederken, ünlü komedyen Şahan Gökbakar'ın yönetime yönelik sert eleştirileri kulüp içinde deprem etkisi yarattı. Başkan Dursun Özbek ve yönetimi hedef alan zehir zemberek paylaşımların ardından, bazı kulüp üyelerinin Gökbakar’ın üyelikten ihracı için resmi başvuru yapmaya hazırlandığı öne sürüldü.
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Sarı-kırmızılı kulüpte yeni sezon öncesi transferde yaprak kımıldamaması, camianın tanınmış isimlerinden Şahan Gökbakar’ın sabrını taşırdı.
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Şahan Gökbakar'ın yaptığı paylaşım:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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