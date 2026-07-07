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Transfer Sessizliğine İsyan Etmişti! Komedyen Şahan Gökbakar’ın Galatasaray Kulübü’nden İhracı İsteniyor!

Transfer Sessizliğine İsyan Etmişti! Komedyen Şahan Gökbakar’ın Galatasaray Kulübü’nden İhracı İsteniyor!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
07.07.2026 - 12:01
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Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray'da transfer suskunluğu devam ederken, ünlü komedyen Şahan Gökbakar'ın yönetime yönelik sert eleştirileri kulüp içinde deprem etkisi yarattı. Başkan Dursun Özbek ve yönetimi hedef alan zehir zemberek paylaşımların ardından, bazı kulüp üyelerinin Gökbakar’ın üyelikten ihracı için resmi başvuru yapmaya hazırlandığı öne sürüldü.

Kaynak: İlhan Tüysüz / X

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Sarı-kırmızılı kulüpte yeni sezon öncesi transferde yaprak kımıldamaması, camianın tanınmış isimlerinden Şahan Gökbakar’ın sabrını taşırdı.

Sarı-kırmızılı kulüpte yeni sezon öncesi transferde yaprak kımıldamaması, camianın tanınmış isimlerinden Şahan Gökbakar’ın sabrını taşırdı.

Sosyal medya üzerinden mevcut yönetimi topa tutan ünlü komedyen, yöneticileri beceriksizlikle ve plansızlıkla suçladı. Bu çıkışın hemen ardından gazeteci İlhan Tüysüz, kulüp kulislerini sarsan önemli bir iddiayı gündeme taşıdı. Tüysüz'ün aktardığı bilgilere göre, Gökbakar'ın bu ağır eleştirilerinden rahatsızlık duyan bazı Galatasaraylı üyeler, ünlü ismin kulüp üyeliğinden çıkarılması amacıyla dilekçe vermek için harekete geçti.

Gökbakar’ın büyük yankı uyandıran tepkisinin hedefinde doğrudan Başkan Dursun Özbek ile Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu vardı. Paylaşımında yöneticilerin mesleklerine atıfta bulunarak sert ifadeler kullanan komedyen, taraftarın sahte haberlerle oyalandığını savundu. Özellikle genç ve yetenekli bir oyuncu olan Aral Şimşir'in Trabzonspor'a kaptırılmasına büyük tepki gösteren Gökbakar, bu durumu tam bir akıl tutulması olarak nitelendirdi. Uygun maliyetli ve yerli bir yeteneğin kaçırılmasını sindiremediğini belirten ünlü isim, her transfer döneminde aynı sıkıntıların yaşanmasından artık yorulduğunu dile getirdi.

Takımına olan sevgisiyle bilinen Şahan Gökbakar'ın bu keskin eleştirileri, sosyal medyada kısa sürede en çok konuşulan konular arasına girdi. Yönetimin transferdeki sessizliği taraftar nezdinde zaten bir huzursuzluk yaratırken, ihraç iddiasının gündeme gelmesi tartışmaları bambaşka bir boyuta taşıdı. Kulüp yönetiminin veya dilekçe hazırlığında olduğu iddia edilen üyelerin, önümüzdeki günlerde bu restleşmeyle ilgili nasıl bir resmi adım atacağı ise merak konusu oldu.

Şahan Gökbakar'ın yaptığı paylaşım:

Şahan Gökbakar'ın yaptığı paylaşım:

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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