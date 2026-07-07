Belçika'ya Elenen ABD Global Mizahşörlerin Şakalarına Konu Oldu
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Uzun güvenlik prosedürleriyle, sporculara ve takım kafilelerine yaptıkları muameleyle ABD, ev sahibi olmasına rağmen dünyadaki pek çok futbolsever tarafından tepki görmüştü. Bunun üzerine ABD golcüsü Balogun'un kırmızı kartının iptal edilmesi de bu kötü şöhrete tuz biber ekti.
Son 16 turunda oynanacak Belçika maçına, iptal edilen bir kart cezası, ev sahipliği avantajı ve Trump'ın söylemleri eşliğinde başlayan ABD, Belçika karşısında 4-1'lik skorla hezimet yaşadı. Tüm bunların üzerine gelen mağlubiyet sosyal medyada dikkat çekti.
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Belçikalı hesaplar kart iptalinin acısını çıkardı.
Ortaya Louvre'a asmalık portreler de çıktı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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