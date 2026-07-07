Belçika'ya Elenen ABD Global Mizahşörlerin Şakalarına Konu Oldu

Uzun güvenlik prosedürleriyle, sporculara ve takım kafilelerine yaptıkları muameleyle ABD, ev sahibi olmasına rağmen dünyadaki pek çok futbolsever tarafından tepki görmüştü. Bunun üzerine ABD golcüsü Balogun'un kırmızı kartının iptal edilmesi de bu kötü şöhrete tuz biber ekti.

Son 16 turunda oynanacak Belçika maçına, iptal edilen bir kart cezası, ev sahipliği avantajı ve Trump'ın söylemleri eşliğinde başlayan ABD, Belçika karşısında 4-1'lik skorla hezimet yaşadı. Tüm bunların üzerine gelen mağlubiyet sosyal medyada dikkat çekti.