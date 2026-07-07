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Belçika'ya Elenen ABD Global Mizahşörlerin Şakalarına Konu Oldu

etiket Belçika'ya Elenen ABD Global Mizahşörlerin Şakalarına Konu Oldu

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
07.07.2026 - 10:37
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Uzun güvenlik prosedürleriyle, sporculara ve takım kafilelerine yaptıkları muameleyle ABD, ev sahibi olmasına rağmen dünyadaki pek çok futbolsever tarafından tepki görmüştü. Bunun üzerine ABD golcüsü Balogun'un kırmızı kartının iptal edilmesi de bu kötü şöhrete tuz biber ekti.

Son 16 turunda oynanacak Belçika maçına, iptal edilen bir kart cezası, ev sahipliği avantajı ve Trump'ın söylemleri eşliğinde başlayan ABD, Belçika karşısında 4-1'lik skorla hezimet yaşadı. Tüm bunların üzerine gelen mağlubiyet sosyal medyada dikkat çekti.

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AUS
AUS
2-0
TUR
TUR
20 Haziran 06:00
TUR
TUR
0-1
PAR
PAR
26 Haziran 05:00
TUR
TUR
3-2
USA
USA
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Hatta Belçikalı futbolcular bile çeyrek finali Trump dansıyla kutladı.

Belçikalı hesaplar kart iptalinin acısını çıkardı.

Belçikalı hesaplar kart iptalinin acısını çıkardı.

Bilindik kesitler geldi.

Ortaya Louvre'a asmalık portreler de çıktı.

Ortaya Louvre'a asmalık portreler de çıktı.
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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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