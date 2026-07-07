IShowSpeed, Messi’nin Penaltı Kaçırması İçin Kale Arkasında Elinden Geleni Yaptı

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Cristiano Ronaldo hayranlığıyla bilinen ünlü yayıncı IShowSpeed, Arjantin-Mısır maçını tribünden takip etti. IShowSpeed’in, Arjantin’in süper yıldızı Lionel Messi’nin ilk yarıda kullandığı penaltıyı kaçırması için kale arkasında elinden geleni yaptığı görüldü. IShowSpeed, Messi’nin penaltıyı kaçırmasının ardından ise büyük şaşkınlık yaşadı.
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Dünyanın en çok izlenen yayıncılarından biri olan IShowSpeed, Dünya Kupası maçlarını takip etmeye devam ediyor.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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