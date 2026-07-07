IShowSpeed, Messi’nin Penaltı Kaçırması İçin Kale Arkasında Elinden Geleni Yaptı

IShowSpeed, son olarak Arjantin-Mısır maçını da tribünden izledi. İngiliz yayıncının, Arjantin’in ilk yarıda kazandığı penaltıda topun başına geçen Messi’nin penaltıyı kaçırması için kale arkasında dikkat dağıtmaya çalıştığı görüldü.

IShowSpeed, kaçan penaltının ardından hem sevindi hem de şaşkınlık yaşadı. IShowSpeed’in büyük bir Cristiano Ronaldo hayranı olduğu biliniyor.