Altını Olanlar Dikkat: Fiyatlar Yön Değiştirdi

Altın fiyatlarındaki ani geri çekilmenin arkasında, ABD ordusunun Hürmüz Boğazı'nda ticaret gemilerine yönelik saldırılara misilleme olarak İran'a yeni hava operasyonları düzenlemesi yatıyor. Washington ve Tahran arasındaki geçici barış anlaşmasını ciddi şekilde tehlikeye atan bu hamle, küresel enerji koridorlarında alarm zillerinin çalmasına neden oldu.

Gelişmelerin ardından brent petrol fiyatlarının yeniden 76 dolar sınırını test etmesi, küresel ölçekte enflasyonist baskıların devam edeceğine yönelik endişeleri artırdı. Yüksek enerji maliyetlerinin enflasyonu körükleyeceğini öngören piyasa oyuncuları, merkez bankalarının 'daha uzun süre yüksek faiz' politikasına sadık kalacağını düşünerek değerli metallerde satış pozisyonu aldı.

Geçtiğimiz hafta ABD'de beklentilerin oldukça altında kalan haziran ayı istihdam verileri, faiz indirimi beklentilerini güçlendirmiş ve ons altını 4 bin 200 dolar bandına taşıyarak son iki haftanın zirvesine ulaştırmıştı. Bu zirveden gelen kâr satışları ve Orta Doğu'daki askeri hareketlilik, ibreyi yeniden aşağı çevirdi.