Altını Olanlar Dikkat: Fiyatlar Yön Değiştirdi
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Altın fiyatlarında son durum merak ediliyor. 'Altın ne kadar oldu?', 'Altın yükseldi mi?', 'Altın düştü mü?' soruları araştırılmaya başlandı. 8 Temmuz 2026 Çarşamba günü altın ne kadar? Orta Doğu'da gerilimin yeniden artmasıyla altın fiyatları tekrar şekillendi. Bölgede jeopolitik tansiyonun tırmanışa geçmesiyle ons altın sert satış baskısıyla karşılaştı. İşte altında son durum.
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8 Temmuz 2026 altın fiyatları: Altın ne kadar?
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Altın fiyatlarında neler oluyor?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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