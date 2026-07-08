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Ekonomi
Altını Olanlar Dikkat: Fiyatlar Yön Değiştirdi

Altını Olanlar Dikkat: Fiyatlar Yön Değiştirdi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
08.07.2026 - 10:33
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Altın fiyatlarında son durum merak ediliyor. 'Altın ne kadar oldu?', 'Altın yükseldi mi?', 'Altın düştü mü?' soruları araştırılmaya başlandı. 8 Temmuz 2026 Çarşamba günü altın ne kadar? Orta Doğu'da gerilimin yeniden artmasıyla altın fiyatları tekrar şekillendi. Bölgede jeopolitik tansiyonun tırmanışa geçmesiyle ons altın sert satış baskısıyla karşılaştı. İşte altında son durum.

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8 Temmuz 2026 altın fiyatları: Altın ne kadar?

8 Temmuz 2026 altın fiyatları: Altın ne kadar?

Altın fiyatları belli oldu. Altın yatırımcısı günü gününe fiyatları araştırırken jeopolitik gerilim tansiyonu yeniden yükseltti. Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar oldu? İşte altında son durum:

Gram altın fiyatı

Gram altın 6 bin 205 TL

Çeyrek altın fiyatı

Çeyrek altın 10 bin 124 TL

Yarım altın fiyatı

Yarım altın 20 bin 245 TL

Cumhuriyet altın fiyatı

Cumhuriyet altını 40 bin 363 TL

Tam altın fiyatı

Tam altın 40 bin 75 TL

Ons altın fiyatı

Ons altın 4 bin 115 dolar

Altın fiyatlarında neler oluyor?

Altın fiyatlarında neler oluyor?

Altın fiyatlarındaki ani geri çekilmenin arkasında, ABD ordusunun Hürmüz Boğazı'nda ticaret gemilerine yönelik saldırılara misilleme olarak İran'a yeni hava operasyonları düzenlemesi yatıyor. Washington ve Tahran arasındaki geçici barış anlaşmasını ciddi şekilde tehlikeye atan bu hamle, küresel enerji koridorlarında alarm zillerinin çalmasına neden oldu.

Gelişmelerin ardından brent petrol fiyatlarının yeniden 76 dolar sınırını test etmesi, küresel ölçekte enflasyonist baskıların devam edeceğine yönelik endişeleri artırdı. Yüksek enerji maliyetlerinin enflasyonu körükleyeceğini öngören piyasa oyuncuları, merkez bankalarının 'daha uzun süre yüksek faiz' politikasına sadık kalacağını düşünerek değerli metallerde satış pozisyonu aldı. 

Geçtiğimiz hafta ABD'de beklentilerin oldukça altında kalan haziran ayı istihdam verileri, faiz indirimi beklentilerini güçlendirmiş ve ons altını 4 bin 200 dolar bandına taşıyarak son iki haftanın zirvesine ulaştırmıştı. Bu zirveden gelen kâr satışları ve Orta Doğu'daki askeri hareketlilik, ibreyi yeniden aşağı çevirdi.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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