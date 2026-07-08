Gizli Kalmış Haklar Ortaya Çıktı: SGK’dan 4 Önemli Ödeme
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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), sigortalı çalışanların vefatı durumunda geride kalan aile bireylerinin ekonomik olarak mağduriyet yaşamaması adına hayati destekler sunuyor. Kamuoyunda genellikle yalnızca 'ölüm aylığı' olarak bilinen bu destekler, aslında dört farklı ana kalemde hak sahiplerine ulaştırılıyor. SGK uzmanı İsa Karakaş, herkes tarafından bilinmeyen SGK'nın önemli ödemelerini yazdı.
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SGK’nın 4 kritik desteği.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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