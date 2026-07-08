Gizli Kalmış Haklar Ortaya Çıktı: SGK’dan 4 Önemli Ödeme

Sigortalının hayatını kaybetmesi durumunda, geride kalan eş, çocuk ve anne-babanın yaşam standardını koruyabilmesi için SGK tarafından dört temel yardım kalemi devreye alınıyor. SGK uzmanı İsa Karakaş, Türkiye gazetesindeki köşesinde herkes tarafından bilinmeyen destekleri yazdı.

SGK'nın vefat eden kişinin yakınlarına verdiği kritik destekler şöyle:

1. Ölüm aylığı: Şartları karşılayan hak sahiplerine her ay düzenli olarak ödenen maaştır. Bu aylıktan yararlanabilmek için eşlerin vefat anında resmi olarak evli bulunması zorunludur.

2. Ölüm toptan ödemesi: Vefat eden sigortalının geride kalanlara maaş bağlanması için yeterli prim günü bulunmuyorsa, sağlığında ödenmiş olan primler toplu olarak hak sahiplerine iade edilir.

3. Evlenme ödeneği (Çeyiz yardımı): Anne veya babasından dolayı yetim aylığı alan kız çocuklarına, evlenmeleri halinde destek olmak amacıyla peşin olarak ödenen toplu paradır.

4. Cenaze ödeneği: Hayatını kaybeden sigortalının defin işlemlerine maddi katkı sunmak amacıyla aileye bir defaya mahsus yapılan nakdi yardımdır.