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Gizli Kalmış Haklar Ortaya Çıktı: SGK’dan 4 Önemli Ödeme

Gizli Kalmış Haklar Ortaya Çıktı: SGK’dan 4 Önemli Ödeme

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
08.07.2026 - 10:06
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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), sigortalı çalışanların vefatı durumunda geride kalan aile bireylerinin ekonomik olarak mağduriyet yaşamaması adına hayati destekler sunuyor. Kamuoyunda genellikle yalnızca 'ölüm aylığı' olarak bilinen bu destekler, aslında dört farklı ana kalemde hak sahiplerine ulaştırılıyor. SGK uzmanı İsa Karakaş, herkes tarafından bilinmeyen SGK'nın önemli ödemelerini yazdı.

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SGK’nın 4 kritik desteği.

SGK’nın 4 kritik desteği.

Sigortalının hayatını kaybetmesi durumunda, geride kalan eş, çocuk ve anne-babanın yaşam standardını koruyabilmesi için SGK tarafından dört temel yardım kalemi devreye alınıyor. SGK uzmanı İsa Karakaş, Türkiye gazetesindeki köşesinde herkes tarafından bilinmeyen destekleri yazdı. 

SGK'nın vefat eden kişinin yakınlarına verdiği kritik destekler şöyle:

1. Ölüm aylığı: Şartları karşılayan hak sahiplerine her ay düzenli olarak ödenen maaştır. Bu aylıktan yararlanabilmek için eşlerin vefat anında resmi olarak evli bulunması zorunludur.

2. Ölüm toptan ödemesi: Vefat eden sigortalının geride kalanlara maaş bağlanması için yeterli prim günü bulunmuyorsa, sağlığında ödenmiş olan primler toplu olarak hak sahiplerine iade edilir.

3. Evlenme ödeneği (Çeyiz yardımı): Anne veya babasından dolayı yetim aylığı alan kız çocuklarına, evlenmeleri halinde destek olmak amacıyla peşin olarak ödenen toplu paradır.

4. Cenaze ödeneği: Hayatını kaybeden sigortalının defin işlemlerine maddi katkı sunmak amacıyla aileye bir defaya mahsus yapılan nakdi yardımdır.

Ölüm aylığı bağlanması için gereken prim şartları neler?

Ölüm aylığı bağlanması için gereken prim şartları neler?

Bir sigortalının vefatının ardından geride kalanlara maaş bağlanabilmesi için kişinin sistemde belirli bir prim gününü tamamlamış olması gerekiyor. Bu şartlar, çalışılan sigorta koluna göre değişiklik gösteriyor:

Vefat eden kişinin 4/a (SSK), 4/b (Bağ-Kur) veya 4/c (Emekli Sandığı) statüsünde olup olmadığına bakılmaksızın, en az 1800 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası priminin bulunması şarttır. Bu sürenin tamamlanmasında askerlik veya doğum gibi geçmişe dönük borçlanmalar hesaba dahil edilebilir.

Ancak eski adıyla SSK'lı olanlar için süreç değişiyor. SSK'lı olanlar (4/1-a) için daha esnek bir kural uygulanıyor. En az 5 yıldan beri sigortalı olmak ve borçlanmasız net 900 gün prime sahip olmak maaş bağlanması için yeterli kabul ediliyor. Eğer sigortalı birden fazla statüde çalışmışsa, en son tabi olduğu sigortalılık hali baz alınıyor.

SGK'dan asla maaş alamayanlar.

SGK'dan asla maaş alamayanlar.

SGK uzman İsa Karakaş, SGK'dan asla maaş alamayacak olanları listedi. Kendisine maaş bağlatacak olan sigortalının ölümüne neden olan veya ağır suç işleyen kişiler SGK'nın kara listesine giriyor. Kesinleşmiş mahkeme kararı doğrultusunda şu kişiler ölüm aylığından ve diğer tüm yardımlardan tamamen mahrum bırakılıyor:

  • Sigortalıyı kasten öldürenler veya öldürmeye teşebbüs edenler,

  • Sigortalıya karşı ağır bir suç işleyenler,

  • Aile hukukundan doğan yükümlülüklerini yerine getirmediği için mirasçılıktan çıkarılanlar (ıskat edilenler).

Bu durumlarda mahkumiyet teknik detaylarına bakılmaksızın, kişinin kendi menfaati için sigortalıya zarar verdiği sabit görüldüğü an emeklilik ve yardım hakları doğrudan elinden alınıyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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