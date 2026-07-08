Temmuz 2026 Mercedes Fiyat Listesi! İşte Mercedes A, B, C, E ve G Serisi Güncel Fiyatları

Alman otomotiv mühendisliğinin zirve noktası ve lüksün küresel simgesi olan Mercedes-Benz, Temmuz 2026 dönemine ait fiyat listelerini duyurdu. 1926 yılından bu yana kalite ve güvenliğin referans çizgisi olan Stuttgartlı üretici; konfor algısını yeniden tanımlayan geleneksel binek serilerinin (A, C, E, S) yanı sıra, lüks elektrikli segmentin amiral gemileri EQE ve EQS ile geleceğin sürüş deneyimini bugünün yollarına yansıtıyor.

Peki, A, C, E, CLA, GLA, GLB ve elektrikli EQ serilerinin Temmuz ayı fiyatları ne kadar oldu? İşte Mercedes-Benz'in güncel fiyatları ve öne çıkan kampanyaları.