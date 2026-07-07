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Temmuz 2026 Ford Fiyat Listesi! İşte Ford Focus, Puma, Kuga, Journey Courier, Edge ve Ranger Güncel Fiyatları

Temmuz 2026 Ford Fiyat Listesi! İşte Ford Focus, Puma, Kuga, Journey Courier, Edge ve Ranger Güncel Fiyatları

Otomobil Fiyatları
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
07.07.2026 - 18:34
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Henry Ford'un 1903 yılında başlattığı asırlık vizyonu modern teknolojiyle yollara taşımaya devam eden Ford, tatil sezonunun en hareketli dönemi olan Temmuz 2026 fiyat tablosunu otomobil tutkunlarının beğenisine sundu. Türkiye otomotiv sektörünün en güçlü üreticilerinden biri olan Ford, köklü mühendislik mirasını bugün tamamen elektrikli Puma Gen-E gibi inovatif modellerle yarınlara taşımayı sürdürüyor.

Peki, Temmuz ayında Ford Focus, Puma, Puma Gen-E, Kuga, Journey Courier, Journey Courier BEV, Ranger, Capri ve Explorer BEV modellerinin fiyatları ne kadar oldu? İşte Temmuz ayı fiyat listeleri:

Kaynak: https://www.ford.com.tr/
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Temmuz 2026 Ford Güncel Fiyat Listesi ve Kampanyalar

Temmuz 2026 Ford Güncel Fiyat Listesi ve Kampanyalar

Ford, 10 Temmuz itibarıyla geçerli olan güncel 'Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatları'nı açıkladı. Markanın elektrikli vizyonunu yansıtan premium SUV modeli Puma Gen-E, 123 kW gücü ve otomatik şanzımanıyla bu ay da dikkat çekiyor. Model, Temmuz ayında da 2.158.700 TL başlangıç fiyatıyla listeleniyor.

Uyarı: Aşağıdaki Temmuz ayı fiyatları Ford Türkiye resmi internet sitesinden alınmıştır. Fiyatlar, dönemlik kampanyalara, bayilerdeki stok durumuna, ek donanım/renk seçimlerine ve tercih edilecek kredi/peşin ödeme koşullarına göre değişiklik gösterebilir.

Ford Yeni Puma Fiyat Listesi Temmuz 2026

Ford Yeni Puma Fiyat Listesi Temmuz 2026

  • Titanium SUV, 1.0L EcoBoost 125 PS, 7 İleri Otomatik, Benzin/Hibrit - 2.195.200 TL 

  • ST-Line X SUV, 1.0L EcoBoost 155 PS, 7 İleri Otomatik, Benzin/Hibrit - 2.564.500 TL

Ford Kuga Fiyat Listesi Temmuz 2026

Ford Kuga Fiyat Listesi Temmuz 2026

  • Titanium SUV, 1.5L EcoBoost 186 PS, 8 İleri Otomatik, Benzin - 2.780.900 TL 

  • Active X SUV, 1.5L EcoBoost 186 PS, 8 İleri Otomatik, Benzin - 3.163.300 TL 

  • ST-Line X SUV, 1.5L EcoBoost 186 PS, 8 İleri Otomatik, Benzin - 3.455.000 TL

Ford Yeni Journey Courier Fiyat Listesi Temmuz 2026

Ford Yeni Journey Courier Fiyat Listesi Temmuz 2026

  • Kombi, 1.0L EcoBoost 125 PS, 6 İleri Manuel, Benzin Deluxe - 2.652.600 TL

  • Kombi, 1.0L EcoBoost 125 PS, 7 İleri Otomatik, Benzin Titanium - 3.159.400 TL

Ford Puma Gen-E Fiyat Listesi Temmuz 2026

Ford Puma Gen-E Fiyat Listesi Temmuz 2026
  • Premium SUV, 123 kW, Otomatik, Elektrik - 2.158.700 TL
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Ford Yeni Journey Courier BEV Fiyat Listesi Temmuz 2026

Ford Yeni Journey Courier BEV Fiyat Listesi Temmuz 2026
  • Titanium Kombi, 100 kW, Otomatik, Elektrik - 3.131.800 TL

Ford Capri Fiyat Listesi Temmuz 2026

Ford Capri Fiyat Listesi Temmuz 2026

  • Premium SUV, 125 kW, Otomatik, Elektrik - 3.211.600 TL 

  • Premium SUV, 250 kW AWD, Otomatik, Elektrik - 4.330.000 TL

Ford Explorer BEV Fiyat Listesi Temmuz 2026

Ford Explorer BEV Fiyat Listesi Temmuz 2026

  • Premium SUV, 125 kW, Otomatik, Elektrik - 2.457.300 TL

  • Premium SUV, 250 kW AWD, Otomatik, Elektrik - 4.217.200 TL

  • Select SUV, 125 kW, Otomatik, Elektrik - 2.232.300 TL

Ford Puma ST Fiyat Listesi Temmuz 2026

Ford Puma ST Fiyat Listesi Temmuz 2026
  • ST SUV, 1.0L EcoBoost 160 PS, 7 İleri Otomatik, Benzin/Hibrit - 2.813.800 TL

Ford Focus Fiyat Listesi Temmuz 2026

Ford Focus Fiyat Listesi Temmuz 2026

  • Sedan, 1.5L EcoBlue 115 PS, 8 İleri Otomatik, Dizel Yeni Titanium Stil - 2.720.500 TL

  • Sedan, 1.5L EcoBlue 115 PS, 8 İleri Otomatik, Dizel Yeni Titanium X - 2.859.900 TL

(Model Yılı: 2025)

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Ford Ranger Fiyat Listesi Temmuz 2026

Ford Ranger Fiyat Listesi Temmuz 2026

  • XLT 4x4, 2.0L EcoBlue 170 PS, 6 İleri Manuel, Dizel - 3.969.000 TL

  • XLT 4x4, 2.0L EcoBlue 170 PS, 6 İleri Otomatik, Dizel - 4.247.700 TL 

  • Wildtrak 4x4, 2.0L EcoBlue 205 PS, 10 İleri Otomatik, Dizel - 4.889.700 TL 

  • Wildtrak 4x4, 3.0L EcoBlue 240 PS, 10 İleri Otomatik, Dizel - 5.715.900 TL 

  • Wildtrak X 4x4, 2.0L EcoBlue 205 PS, 10 İleri Otomatik, Dizel - 5.431.300 TL

(Model Yılı: 2025)

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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