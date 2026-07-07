Temmuz 2026 Ford Fiyat Listesi! İşte Ford Focus, Puma, Kuga, Journey Courier, Edge ve Ranger Güncel Fiyatları

Henry Ford'un 1903 yılında başlattığı asırlık vizyonu modern teknolojiyle yollara taşımaya devam eden Ford, tatil sezonunun en hareketli dönemi olan Temmuz 2026 fiyat tablosunu otomobil tutkunlarının beğenisine sundu. Türkiye otomotiv sektörünün en güçlü üreticilerinden biri olan Ford, köklü mühendislik mirasını bugün tamamen elektrikli Puma Gen-E gibi inovatif modellerle yarınlara taşımayı sürdürüyor.

Peki, Temmuz ayında Ford Focus, Puma, Puma Gen-E, Kuga, Journey Courier, Journey Courier BEV, Ranger, Capri ve Explorer BEV modellerinin fiyatları ne kadar oldu? İşte Temmuz ayı fiyat listeleri: