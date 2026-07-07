Temmuz 2026 Fiat Fiyat Listesi! İşte Egea Sedan, Cross, Wagon, Panda ve Fiat 600 Güncel Fiyatları
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Kaynak: https://www.fiat.com.tr/
Türkiye yollarının uzun yıllardır değişmeyen lideri ve İtalyan otomotiv sanayisinin küresel devi FIAT, yılın ikinci yarısına hızlı bir giriş yaptı. Temmuz 2026 dönemine özel fiyat listesini ve yeni kampanya detaylarını duyuran marka, ülkemizde satış rekorları kıran ikonik Egea ailesinin yanı sıra, 600e, Topolino ve 500e gibi yeni nesil modelleriyle de dikkatleri üzerine çekmeye hazır.
Peki, Temmuz ayında Fiat Egea Sedan, Egea Cross, Grande Panda, 600e, 600 Hibrit, Topolino, 500e ve 500x modellerinin fiyatları ne kadar oldu? İşte FIAT'ın Temmuz ayı güncel fiyatları:
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Temmuz 2026 Fiat Fiyat Listesi
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Fiat Egea Sedan Fiyat Listesi Temmuz 2026
Fiat Egea Cross Fiyat Listesi Temmuz 2026
Grande Panda Fiyat Listesi Temmuz 2026
Fiat 600 Fiyat Listesi Temmuz 2026
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Fiat 500e Fiyat Listesi Temmuz 2026
Fiat Topolino Fiyat Listesi Temmuz 2026
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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