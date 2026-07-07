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Temmuz 2026 Fiat Fiyat Listesi! İşte Egea Sedan, Cross, Wagon, Panda ve Fiat 600 Güncel Fiyatları

Temmuz 2026 Fiat Fiyat Listesi! İşte Egea Sedan, Cross, Wagon, Panda ve Fiat 600 Güncel Fiyatları

Otomobil Fiyatları Fiat
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
07.07.2026 - 18:34
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Türkiye yollarının uzun yıllardır değişmeyen lideri ve İtalyan otomotiv sanayisinin küresel devi FIAT, yılın ikinci yarısına hızlı bir giriş yaptı. Temmuz 2026 dönemine özel fiyat listesini ve yeni kampanya detaylarını duyuran marka, ülkemizde satış rekorları kıran ikonik Egea ailesinin yanı sıra, 600e, Topolino ve 500e gibi yeni nesil modelleriyle de dikkatleri üzerine çekmeye hazır. 

Peki, Temmuz ayında Fiat Egea Sedan, Egea Cross, Grande Panda, 600e, 600 Hibrit, Topolino, 500e ve 500x modellerinin fiyatları ne kadar oldu? İşte FIAT'ın Temmuz ayı güncel fiyatları:

Kaynak: https://www.fiat.com.tr/
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Temmuz 2026 Fiat Fiyat Listesi

Temmuz 2026 Fiat Fiyat Listesi

FIAT, 2 Temmuz 2026 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 'Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatları'nı duyurdu. Markanın 3 Ağustos'a kadar geçerli tavsiye edilen anahtar teslim fiyatlarının yanı sıra yenilenen yaz kampanyaları da ilgi çekiyor. Fiat Egea Sedan, nakit alımlarda 1.369.900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Uyarı: FIAT tarafından belirlenen ve markanın resmi internet sitesinde yayımlanan güncel fiyat listelerini aşağıda bulabilirsiniz. Ancak fiyatlar, dönemlik kampanyalara, yetkili bayilerdeki araç stok durumlarına, tercih edilecek finansman modellerine (peşin veya kredi destekleri) ve ekstra opsiyonel donanım paketlerine göre değişiklik gösterebilir.

Fiat Egea Sedan Fiyat Listesi Temmuz 2026

Fiat Egea Sedan Fiyat Listesi Temmuz 2026

Fiat Egea Sedan Easy

  • Multijet 130 HP GSR Easy 1.6 Manuel Dizel - 1.499.900 TL

Tavsiye Edilen Nakit İndirimli Anahtar Teslim Fiyatı: 1.369.900 TL

  • Multijet 130 HP DCT GSR Easy 1.6 Otomatik Dizel - 1.859.900 TL 

Tavsiye Edilen Nakit İndirimli Anahtar Teslim Fiyatı: 1.759.900 TL

Fiat Egea Sedan Urban

  • Multijet 130 HP GSR Urban 1.6 Manuel Dizel - 1.599.900 TL 

Tavsiye Edilen Nakit İndirimli Anahtar Teslim Fiyatı: 1.459.900 TL

  • Multijet 130 HP DCT GSR Urban 1.6 Otomatik Dizel - 1.951.900 TL 

Tavsiye Edilen Nakit İndirimli Anahtar Teslim Fiyatı: 1.851.900 TL

Fiat Egea Sedan Lounge

  • Multijet 130 HP GSR Lounge 1.6 Manuel Dizel - 1.674.900 TL 

Tavsiye Edilen Kredi Kampanyalı Liste Fiyatı: 1.529.900 TL

  • Multijet 130 HP DCT GSR Lounge 1.6 Otomatik Dizel - 2.021.900 TL 

Tavsiye Edilen Nakit İndirimli Anahtar Teslim Fiyatı: 1.921.900 TL

Fiat Egea Cross Fiyat Listesi Temmuz 2026

Fiat Egea Cross Fiyat Listesi Temmuz 2026

Fiat Egea Cross Street

  • Multijet 130 HP DCT GSR Traction+ Street 1.6 Otomatik Dizel - 1.880.500 TL

Tavsiye Edilen Nakit İndirimli Anahtar Teslim Fiyatı: 1.780.500 TL

Fiat Egea Cross Urban

  • Multijet 130 HP DCT GSR Traction+ Urban 1.6 Otomatik Dizel - 1.950.500 TL

Tavsiye Edilen Nakit İndirimli Anahtar Teslim Fiyatı: 1.850.500 TL

Fiat Egea Cross Lounge

  • Multijet 130 HP DCT GSR Traction+ Lounge 1.6 Otomatik Dizel - 2.020.500 TL

Tavsiye Edilen Nakit İndirimli Anahtar Teslim Fiyatı: 1.920.500 TL

Fiat Egea Cross Limited

  • Multijet 130 HP DCT GSR Traction+ Limited 1.6 Otomatik Dizel - 2.090.500 TL

Tavsiye Edilen Nakit İndirimli Anahtar Teslim Fiyatı: 1.990.500 TL

Grande Panda Fiyat Listesi Temmuz 2026

Grande Panda Fiyat Listesi Temmuz 2026

Grande Panda Elektrikli Fiyat Listesi

  • Grande Panda La Prima 44 kWh Otomatik Elektrikli - 1.609.900 TL

Tavsiye Edilen Nakit İndirimli Anahtar Teslim Fiyatı: 1.465.000 TL

Grande Panda Elektrikli 2025 Model Fiyat Listesi 

  • 83 KW/113 HP La Prima 44 kWh Otomatik Elektrikli - 1.539.900 TL 

Tavsiye Edilen Nakit İndirimli Anahtar Teslim Fiyatı: 1.390.000 TL

Grande Panda Hibrit 2025 Model Fiyat Listesi 

  • Mhev 110HP EDCT Icon 1.2 Otomatik Hibrit - 1.669.900 TL

  • Mhev 110HP EDCT La Prima 1.2 Otomatik Hibrit - 1.789.900 TL

Fiat 600 Fiyat Listesi Temmuz 2026

Fiat 600 Fiyat Listesi Temmuz 2026
  • 115 Kw/156 HP La Prima 54 kWh Otomatik Elektrikli - 1.989.900 TL 

Tavsiye Edilen Nakit İndirimli Anahtar Teslim Fiyatı: 1.854.900 TL

(Model Yılı: 2025)

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Fiat 500e Fiyat Listesi Temmuz 2026

Fiat 500e Fiyat Listesi Temmuz 2026
  • 87 Kw/118 HP La Prima Cabrio 42 kWh Otomatik Elektrikli - 2.249.900 TL

(Model Yılı: 2025)

Fiat Topolino Fiyat Listesi Temmuz 2026

Fiat Topolino Fiyat Listesi Temmuz 2026
  • 6 Kw/8 HP Topolino 5.4 kWh Otomatik Elektrikli - 684.900 TL 

Tavsiye Edilen Nakit İndirimli Anahtar Teslim Fiyatı: 594.900 TL

  • 6 Kw/8 HP Topolino Plus 5.4 kWh Otomatik Elektrikli - 709.900 TL 

Tavsiye Edilen Nakit İndirimli Anahtar Teslim Fiyatı: 619.900 TL

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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