Temmuz 2026 Fiat Fiyat Listesi! İşte Egea Sedan, Cross, Wagon, Panda ve Fiat 600 Güncel Fiyatları

Türkiye yollarının uzun yıllardır değişmeyen lideri ve İtalyan otomotiv sanayisinin küresel devi FIAT, yılın ikinci yarısına hızlı bir giriş yaptı. Temmuz 2026 dönemine özel fiyat listesini ve yeni kampanya detaylarını duyuran marka, ülkemizde satış rekorları kıran ikonik Egea ailesinin yanı sıra, 600e, Topolino ve 500e gibi yeni nesil modelleriyle de dikkatleri üzerine çekmeye hazır.

Peki, Temmuz ayında Fiat Egea Sedan, Egea Cross, Grande Panda, 600e, 600 Hibrit, Topolino, 500e ve 500x modellerinin fiyatları ne kadar oldu? İşte FIAT'ın Temmuz ayı güncel fiyatları: