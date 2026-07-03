Temmuz 2026 Citroen Fiyat Listesi! İşte C3, C4, C5, Aircross, Ami, Berlingo ve C-Eylsee Güncel Fiyatları

Fransız estetiğini, Stellantis grubunun küresel teknolojisiyle buluşturan Citroën, Temmuz 2026 fiyat listesi ve yaza özel kampanyalarını duyurdu. Şehir içi mobilitenin pratik ikonu Ami'den, iddialı tasarımıyla dikkat çeken C4 serisine ve konforun zirvesini temsil eden hibrit motorlu C5 Aircross'a kadar tüm ürün gamının Temmuz ayı fiyatları belli oldu.

Peki, Citroën C3, C3 Aircross, C4, C4 X, C5 Aircross, Ami ve Berlingo modellerinin Temmuz 2026 fiyatları ne kadar oldu?

İşte Citroën'in Temmuz 2026 güncel fiyat listesi.