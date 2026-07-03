Temmuz 2026 SsangYong Fiyat Listesi! İşte SsangYong Actyon, Torres, Musso Grand ve Korando Güncel Fiyatları
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Kaynak: https://www.ssangyong.com.tr/
Güney Kore otomotiv endüstrisinin köklü markası SsangYong (yeni adıyla KGM), 2026 yılı Temmuz ayına ait güncel fiyat listesini yayımladı. Temelleri 1954 yılına dayanan, güç, dayanıklılık ve üstün arazi yeteneği gibi kavramlarla bütünleşen marka, yenilenen kimliğiyle Türkiye pazarındaki iddiasını da sürdürüyor. Yüksek performansı kusursuz bir konforla harmanlayan modeller, bu yılın ikinci yarısında da SUV tutkunlarının öncelikli tercihleri arasında yer almaya aday.
Peki SsangYong Actyon, Torres, Musso Grand, Tivoli ve Korando modellerinin Temmuz 2026 güncel fiyat etiketleri ne durumda?
İşte KGM'nin Temmuz ayı fiyat listesi.
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Temmuz 2026 SsangYong (KGM) Fiyat Listesi
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SsangYong Torres EVX Fiyat Listesi Temmuz 2026
SsangYong Musso EV Fiyat Listesi Temmuz 2026
SsangYong Torres Fiyat Listesi Temmuz 2026
SsangYong Actyon Fiyat Listesi Temmuz 2026
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SsangYong Yeni Musso Grand Fiyat Listesi Temmuz 2026
SsangYong Musso Grand Pick-Up SUV Fiyat Listesi Temmuz 2026
SsangYong Korando Fiyat Listesi Temmuz 2026
SsangYong Tivoli Fiyat Listesi Temmuz 2026
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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