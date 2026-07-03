Temmuz 2026 SsangYong Fiyat Listesi! İşte SsangYong Actyon, Torres, Musso Grand ve Korando Güncel Fiyatları

Güney Koreli otomotiv üreticisi KGM, Temmuz ayı fiyatlarını yayımladı. Şık tasarımı ve zengin teknolojik donanımıyla markanın tercih edilen modelleri arasında yer alan Actyon, Temmuz ayında da geçtiğimiz ay olduğu gibi 3.460.432 TL'den başlayan liste fiyatıyla satışta.

Uyarı: Aşağıda SsangYong (KGM) tarafından belirlenen 'Tavsiye Edilen Perakende Satış Fiyat Listesini' bulabilirsiniz. Markanın internet sitesinden alınan fiyatlar, dönemlik kampanyalara, yetkili bayilerdeki stok durumuna, ödeme tercihlerine (peşin veya kredi) ve opsiyonel donanım paketlerine göre değişiklik gösterebilir.