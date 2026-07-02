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Temmuz 2026 Audi Fiyat Listesi! İşte Audi A3, A4, A5, A6, A7, A8 ve Q Serisi Güncel Fiyatları

Temmuz 2026 Audi Fiyat Listesi! İşte Audi A3, A4, A5, A6, A7, A8 ve Q Serisi Güncel Fiyatları

Otomobil Fiyatları otomobil
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
02.07.2026 - 17:31
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Alman mühendisliğini yüksek estetikle buluşturan Audi, premium segmentteki güçlü duruşunu Temmuz 2026'da hissettirmeye devam ediyor. Markanın lüks algısını dijital kokpit teknolojileriyle harmanladığı bu dönemde, özellikle tamamen elektrikli e-tron ailesi ve yenilenen ikonik SUV serisi dikkatleri üzerine çekiyor. Şehir içi pratikliği sunan A3’ten, yolların hakimi Q8’e kadar uzanan zengin model seçeneği, yılın ikinci yarısında da konfor çıtasını en üst seviyede tutmak isteyenlerin radarında.

Peki Audi A3, A4, A5, A6, Q2, Q3, Q4, Q5 ve Q8 modellerinin Temmuz 2026 fiyatları ne kadar oldu? 

İşte, Audi'nin Temmuz ayı güncel rakamları.

Kaynak: https://www.audi.com.tr/
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Temmuz 2026 Audi Güncel Fiyat Listesi

Temmuz 2026 Audi Güncel Fiyat Listesi

Audi, Temmuz ayı itibarıyla portföyündeki popüler modellerin fiyat etiketlerini güncelledi. Yenilenen fiyatlarla teknoloji ve lüks meraklılarının beğenisine sunulan Audi A3, bu ay 3.519.107 TL’den başlayan fiyatlarla listelerdeki yerini aldı. 

Uyarı: Aşağıdaki rakamlar, Audi’nin Temmuz ayı için belirlediği 'Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatları'dır. Markanın internet sitesinden alınan fiyatlar, seçilecek donanım paketlerine, eklenecek opsiyonel özelliklere, dönemsel kampanyalara ve ödeme seçeneklerine göre değişiklik gösterebilir.

Audi A3 Fiyat Listesi Temmuz 2026

Audi A3 Fiyat Listesi Temmuz 2026

  • A3 Sportback TFSI 110 kW Advanced S tronic - 3.519.107 TL 

  • A3 allstreet TFSI 110 kW S tronic - 4.391.612 TL 

  • A3 Sedan TFSI 110 kW Advanced S tronic - 4.184.036 TL

Audi Yeni A5 Fiyat Listesi Temmuz 2026

Audi Yeni A5 Fiyat Listesi Temmuz 2026

  • A5 Sedan TDI quattro 150 kW S tronic - 8.177.319 TL 

  • A5 Avant TDI quattro 150 kW S tronic - 8.439.759 TL

Audi A6 e-tron Fiyat Listesi Temmuz 2026

Audi A6 e-tron Fiyat Listesi Temmuz 2026

  • A6 Avant e-tron - 8.121.061 TL 

  • A6 Sportback e-tron - 7.946.971 TL

Audi Yeni A6 Fiyat Listesi Temmuz 2026

Audi Yeni A6 Fiyat Listesi Temmuz 2026

  • A6 Sedan e-hybrid quattro 270 kW - 12.291.050 TL

  • A6 Avant TDI quattro 150 kW - 10.744.630 TL

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Audi A8 Fiyat Listesi Temmuz 2026

Audi A8 Fiyat Listesi Temmuz 2026

  • S8 4.0 Turbo FSI quattro 571 hp Tiptronic PI. - 28.383.974 TL 

  • A8 L 50 TDI quattro 286 hp Tiptronic PI - 23.810.860 TL

Audi Q2 Fiyat Listesi Temmuz 2026

Audi Q2 Fiyat Listesi Temmuz 2026
  • Q2 35 Turbo FSI 150 hp Advanced S tronic PI - 3.636.983 TL

Audi Yeni Q3 Fiyat Listesi Temmuz 2026

Audi Yeni Q3 Fiyat Listesi Temmuz 2026

  • Q3 SUV TFSI 110 kW S tronic - 5.170.676 TL

  • Q3 Sportback TFSI 110 kW S tronic - 5.321.132 TL

Audi Q4 e-tron Fiyat Listesi Temmuz 2026

Audi Q4 e-tron Fiyat Listesi Temmuz 2026

  • Audi Q4 40 e-tron - 4.604.572 TL 

  • Audi Q4 Sportback 40 e-tron - 4.762.300 TL

Audi Q6 e-tron Fiyat Listesi Temmuz 2026

Audi Q6 e-tron Fiyat Listesi Temmuz 2026

  • Q6 SUV e-tron quattro - 9.093.459 TL 

  • Q6 Sportback e-tron quattro - 9.326.559 TL

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Audi Q7 Fiyat Listesi Temmuz 2026

Audi Q7 Fiyat Listesi Temmuz 2026
  • Audi Q7 SUV 45 TFSI quattro 265 hp S line Tiptronic PI - 11.282.146 TL

Audi Q8 Fiyat Listesi Temmuz 2026

Audi Q8 Fiyat Listesi Temmuz 2026
  • Q8 SUV TDI quattro 210 kW Tiptronic - 17.229.100 TL

Audi Yeni e-tron GT Fiyat Listesi Temmuz 2026

Audi Yeni e-tron GT Fiyat Listesi Temmuz 2026
  • Yeni e-tron GT quattro - 11.781.186 TL

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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