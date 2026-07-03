Temmuz 2026 Dacia Fiyat Listesi! İşte Dacia Sandero Stepway ve Jogger Güncel Fiyatları

Renault Grubu çatısı altında faaliyet gösteren Dacia, yılın ikinci yarısına hızlı bir giriş yaptı. 1999 yılından bu yana otomotiv dünyasında ulaşılabilir otomobil anlayışını benimseyen marka, yüksek fayda-maliyet oranıyla öne çıkıyor. Dacia bu yaz da ekonomik motor seçenekleri, geniş iç hacimleri ve crossover ruhunu yansıtan yeni nesil tasarım diliyle bütçe dostu bir duruş sergiliyor.

Peki, Temmuz ayında Dacia'nın Yeni Sandero, Sandero Stepway, Logan ve Jogger modellerinin fiyatları ne kadar oldu?

İşte Dacia'nın Temmuz 2026 güncel fiyat listesi.