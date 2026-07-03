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Temmuz 2026 Dacia Fiyat Listesi! İşte Dacia Sandero Stepway ve Jogger Güncel Fiyatları

Temmuz 2026 Dacia Fiyat Listesi! İşte Dacia Sandero Stepway ve Jogger Güncel Fiyatları

Otomobil Fiyatları Dacia
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
04.07.2026 - 01:00
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Renault Grubu çatısı altında faaliyet gösteren Dacia, yılın ikinci yarısına hızlı bir giriş yaptı. 1999 yılından bu yana otomotiv dünyasında ulaşılabilir otomobil anlayışını benimseyen marka, yüksek fayda-maliyet oranıyla öne çıkıyor. Dacia bu yaz da ekonomik motor seçenekleri, geniş iç hacimleri ve crossover ruhunu yansıtan yeni nesil tasarım diliyle bütçe dostu bir duruş sergiliyor.

Peki, Temmuz ayında Dacia'nın Yeni Sandero, Sandero Stepway, Logan ve Jogger modellerinin fiyatları ne kadar oldu?

İşte Dacia'nın Temmuz 2026 güncel fiyat listesi.

Kaynak: https://www.dacia.com.tr/
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Temmuz 2026 Dacia Güncel Fiyat Listesi

Temmuz 2026 Dacia Güncel Fiyat Listesi

Dacia, 3 Temmuz'dan itibaren geçerli fiyat listelerini yayımladı. Şehir hayatının yoğun ve hareketli temposuna pratik çözümler üreten kompakt hatlara sahip Sandero ile onun maceracı ve yüksek gövde yapısıyla öne çıkan kardeşi Sandero Stepway, Temmuz ayında da ulaşılabilir fiyat avantajını ve ekonomik sürüş anlayışını korumaya devam ediyor.

Uyarı: Dacia tarafından belirlenen fiyatlar, 'Tavsiye Edilen Perakende Satış Fiyatları' niteliğindedir. Fiyatlar dönemsel kampanyalara, araç stok durumuna, tercih edilen finansman modeline (kredi veya peşin ödeme) ve opsiyonel donanım tercihlerine göre değişiklik gösterebilir.

Yeni Sandero Fiyat Listesi Temmuz 2026

Yeni Sandero Fiyat Listesi Temmuz 2026

Dacia, Temmuz ayında Sandero ailesinin hem 2025 hem de 2026 model yılı versiyonlarını listelemeye devam ediyor.

Yeni Dacia Sandero Model Yılı 2026 Fiyat Listesi

  • Essential TCe 100 - 1.299.000 TL

  • Expression TCe 100 - 1.433.000 TL

Yeni Dacia Sandero Model Yılı 2025 Fiyat Listesi

  • Essential TCe 100 - 1.238.000 TL 

  • Expression TCe 100 - 1.338.000 TL

Yeni Sandero Stepway Fiyat Listesi Temmuz 2026

Yeni Sandero Stepway Fiyat Listesi Temmuz 2026

  • Stepway Expression Eco-G 120 Auto - 1.756.000 TL 

  • Stepway Extreme Eco-G 120 Auto - 1.821.000 TL

(Model Yılı: 2026)

Yeni Logan Fiyat Listesi Temmuz 2026

Yeni Logan Fiyat Listesi Temmuz 2026

  • Expression Eco-G 120 Auto - 1.709.000 TL 

  • Journey Eco-G 120 Auto - 1.784.000 TL

(Model Yılı: 2026)

Yeni Jogger Fiyat Listesi Temmuz 2026

Yeni Jogger Fiyat Listesi Temmuz 2026

  • Extreme TCe 110 - 7 Koltuklu - 1.600.000 TL 

  • Extreme Eco-G 120 - 5 Koltuklu - 1.710.000 TL 

  • Extreme Eco-G 120 - 7 Koltuklu - 1.740.000 TL 

  • Extreme Eco-G 120 Auto - 7 Koltuklu - 1.830.000 TL

(Model Yılı: 2026)

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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