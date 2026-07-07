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Temmuz 2026 Nissan Fiyat Listesi! İşte Nissan Qashqai, Juke, Qashqai e-Power ve X-Trail Güncel Fiyatları

Temmuz 2026 Nissan Fiyat Listesi! İşte Nissan Qashqai, Juke, Qashqai e-Power ve X-Trail Güncel Fiyatları

Otomobil Fiyatları Nissan
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
07.07.2026 - 08:39
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Japon otomotiv devi Nissan, 2026 yılının ikinci yarısının ilk ayına hızlı bir giriş yaptı! Temmuz ayı için güncel fiyat listelerini ve dikkat çekici yaz kampanyalarını resmen ilan etti. Türkiye yollarında SUV denince ilk akla gelen otomobiller arasında yer alan Qashqai, yenilenen keskin hatları ve dışarıdan şarja ihtiyaç duymayan e-Power teknolojisiyle bu ay da zirvedeki yerini koruyor. 

Peki Nissan Juke, Qashqai, X-Trail ve Townstar modellerinin Temmuz 2026 fiyatları ne kadar oldu? 

İşte Nissan'ın Temmuz ayı güncel fiyat listesi.

Kaynak: https://www.nissan.com.tr/
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Temmuz 2026 Nissan Güncel Fiyat Listesi

Temmuz 2026 Nissan Güncel Fiyat Listesi

Nissan, 1 Temmuz'da yayımladığı 'Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatları' ile bir kez daha otomobilseverlerin dikkatini üzerine çekmeyi başardı. Markanın C-SUV segmentindeki amiral gemisi Qashqai, bu ay 2.720.400 TL'den başlayan fiyatlarla tüketicilerin beğenisine sunulurken; hibrit teknolojisiyle öne çıkan X-Trail, 4.998.300 TL'den başlayan kampanyalı fiyatlarıyla yeni sahiplerini bekliyor.

Uyarı: Nissan'ın internet sitesinden alınan 'Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatları'nı aşağıda bulabilirsiniz. Belirtilen rakamlar; Temmuz ayına özel kampanyalara, bayilerdeki stok durumuna, tercih edilecek ödeme yöntemlerine (nakit indirimi veya kredi destekleri) ve opsiyonel donanım paketlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

Nissan Qashqai Fiyat Listesi Temmuz 2026

Nissan Qashqai Fiyat Listesi Temmuz 2026
  • 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Designpack - 2.720.400 TL 

Tavsiye Edilen Nakit Alım İndirimli Liste Fiyatı: 2.199.000 TL

  • 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Skypack - 3.134.200 TL 

Tavsiye Edilen Nakit Alım İndirimli Liste Fiyatı: 2.652.100 TL

  • 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Skypack 4x4 - 3.335.400 TL 

Tavsiye Edilen Nakit Alım İndirimli Liste Fiyatı: 2.833.400 TL

  • 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto N-Design - 3.580.000 TL 

  • 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Platinum - 3.618.800 TL 

  • 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Platinum 4x4 - 3.760.200 TL 

  • 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Platinum Premium - 3.764.300 TL 

  • 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Platinum Premium 4x4 - 3.879.200 TL

Nissan Qashqai e-Power Fiyat Listesi Temmuz 2026

Nissan Qashqai e-Power Fiyat Listesi Temmuz 2026

  • e-POWER 190PS Designpack - 3.408.200 TL 

  • e-POWER 190PS Skypack - 3.636.900 TL

  • e-POWER 190PS N-Design - 3.762.300 TL

  • e-POWER 190PS Platinum - 4.088.900 TL

  • e-POWER 190PS Platinum Premium - 4.230.200 TL 

(Tavsiye Edilen Nakit Alım İndirimli Liste Fiyatı)

Nissan Juke Fiyat Listesi Temmuz 2026

Nissan Juke Fiyat Listesi Temmuz 2026

  • 1.0 DIG-T 115PS DCT Tekna Plus - 1.875.000 TL

  • 1.0 DIG-T 115PS DCT Platinum - 2.035.600 TL 

  • 1.0 DIG-T 115PS DCT Platinum Premium - 2.607.100 TL

(Tavsiye Edilen Nakit Alım İndirimli Liste Fiyatı)

Nissan X-Trail Mild Hybrid Fiyat Listesi Temmuz 2026

Nissan X-Trail Mild Hybrid Fiyat Listesi Temmuz 2026
  • 1.5 VC-T Mild Hybrid 163PS Auto Platinum - 5.098.300 TL

Tavsiye Edilen Kredi Kampanyalı Liste Fiyatı: 4.998.300 TL

  • 1.5 VC-T Mild Hybrid 163PS Auto Platinum Premium - 5.615.600 TL

Tavsiye Edilen Kredi Kampanyalı Liste Fiyatı: 5.515.600 TL

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Yeni Nissan Townstar Van Fiyat Listesi Temmuz 2026

Yeni Nissan Townstar Van Fiyat Listesi Temmuz 2026

  • 1.3 DIG-T 130PS 6MT L1 Visia - 1.314.900 TL

  • 1.3 DIG-T 130PS 6MT L2 Visia - 1.503.800 TL 

KOBİ'lere Özel Nakit İndirimli Liste Fiyatı: 1.453.800 TL

  • 1.3 DIG-T 130PS 7DCT L2 Visia - 1.633.800 TL 

KOBİ'lere Özel Nakit İndirimli Liste Fiyatı: 1.583.800 TL

  • 1.3 DIG-T 130PS 7DCT L2 Tekna - 1.713.900 TL 

KOBİ'lere Özel Nakit İndirimli Liste Fiyatı: 1.663.900 TL

  • EV L1 Tekna+ - 2.249.200 TL

  • EV L2 Tekna - 2.228.000 TL

Yeni Nissan Townstar Combi EV Fiyat Listesi Temmuz 2026

Yeni Nissan Townstar Combi EV Fiyat Listesi Temmuz 2026

  • EV Designpack 2.486.500 TL

  • EV Platinum 3.147.200 TL

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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