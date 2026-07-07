Temmuz 2026 Nissan Fiyat Listesi! İşte Nissan Qashqai, Juke, Qashqai e-Power ve X-Trail Güncel Fiyatları

Japon otomotiv devi Nissan, 2026 yılının ikinci yarısının ilk ayına hızlı bir giriş yaptı! Temmuz ayı için güncel fiyat listelerini ve dikkat çekici yaz kampanyalarını resmen ilan etti. Türkiye yollarında SUV denince ilk akla gelen otomobiller arasında yer alan Qashqai, yenilenen keskin hatları ve dışarıdan şarja ihtiyaç duymayan e-Power teknolojisiyle bu ay da zirvedeki yerini koruyor.

Peki Nissan Juke, Qashqai, X-Trail ve Townstar modellerinin Temmuz 2026 fiyatları ne kadar oldu?

İşte Nissan'ın Temmuz ayı güncel fiyat listesi.