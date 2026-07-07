Temmuz 2026 Nissan Fiyat Listesi! İşte Nissan Qashqai, Juke, Qashqai e-Power ve X-Trail Güncel Fiyatları
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Kaynak: https://www.nissan.com.tr/
Japon otomotiv devi Nissan, 2026 yılının ikinci yarısının ilk ayına hızlı bir giriş yaptı! Temmuz ayı için güncel fiyat listelerini ve dikkat çekici yaz kampanyalarını resmen ilan etti. Türkiye yollarında SUV denince ilk akla gelen otomobiller arasında yer alan Qashqai, yenilenen keskin hatları ve dışarıdan şarja ihtiyaç duymayan e-Power teknolojisiyle bu ay da zirvedeki yerini koruyor.
Peki Nissan Juke, Qashqai, X-Trail ve Townstar modellerinin Temmuz 2026 fiyatları ne kadar oldu?
İşte Nissan'ın Temmuz ayı güncel fiyat listesi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Temmuz 2026 Nissan Güncel Fiyat Listesi
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Nissan Qashqai Fiyat Listesi Temmuz 2026
Nissan Qashqai e-Power Fiyat Listesi Temmuz 2026
Nissan Juke Fiyat Listesi Temmuz 2026
Nissan X-Trail Mild Hybrid Fiyat Listesi Temmuz 2026
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yeni Nissan Townstar Van Fiyat Listesi Temmuz 2026
Yeni Nissan Townstar Combi EV Fiyat Listesi Temmuz 2026
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın